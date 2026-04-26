Video Povestea românului devenit viral după ce a curățat voluntar parcuri și alei în Bulgaria: „Unii se opresc, îmi strâng mâna și mă felicită”

Un român a devenit viral pe rețelele de socializare după ce a curățat parcuri și alei în Bulgaria, fiind considerat un exemplu de implicare civică. Acesta a povestit că vine în Sofia câteva luni pe an pentru ședințe de fizioterapie, deoarece unul dintre copiii săi are probleme de mobilitate.

Pe contul său de Instagram, „fixer.dad”, Gabriel Hristianovici publică videoclipuri în care curăță de buruieni locuri de joacă, alei și trotuare, unele dintre materiale strângând sute de mii de aprecieri.

„Fii schimbarea pe care vrei să o vezi în lume!”, a transmis acesta într-unul dintre videoclipuri.

Contactat de Digi24, acesta a spus că, în timp ce își așteaptă copilul la ședințele de recuperare, curăță spațiile publice. De asemenea, acesta s-a arătat dezamăgit de comentariile lăsate de români.

„Locuim în Londra de mult timp și trei luni pe an ajungem în Sofia, la fizioterapie, la privat. Și pentru că eu am grijă de copii în ultimii 6 ani, aveam nevoie de un mod de a ieși din această rutină. În timp ce era la recuperări, eu aveam de așteptat câte 3-4 ore. Pentru că el încă nu poate merge, se deplasează pe genunchi sau în patru labe, am decis să curăț locuri de joacă, pentru că unele din ele au nevoie de curățenie.

Unii oameni nu bagă în seamă, dar unii se opresc și îmi strâng mâna, mă felicită, sunt bucuroși. N-am avut reacții foarte negative, dar, în schimb, la pagina în limba română să știți că am fost neplăcut surprins de ura pe care au exprimat-o anumiți compatrioți în mesaje”, spune acesta.

Bărbatul spune că a refuzat invitații din partea politicienilor de a participa la campanii de curățenie și că își desfășoară activitatea pe cont propriu, în special în locuri de joacă și pe alei dintre blocuri.

El explică faptul că strânge deșeurile și cheamă autoritățile locale pentru a le ridica, iar unele proiecte pot dura de la câteva ore până la săptămâni, implicând uneori și voluntari.

Curăță în timpul liber, mai ales cât timp copilul său este la fizioterapie sau în weekend, iar de aproape trei ani postează în limba bulgară despre activitatea sa. Tatăl a dezvăluit public motivul implicării sale abia anul trecut, menționând că își dorește și sprijin pentru costurile tratamentului copilului.