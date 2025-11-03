4 noiembrie: Ziua în care s-a născut fostul președinte al României, Traian Băsescu

Pe 4 noiembrie 1979, un grup de studenți iranieni invadează ambasada SUA la Teheran și ia ostatici 90 de oameni, timp de 444 de zile. Tot pe 4 noiembrie, s-a născut fostul președinte al României Traian Băsescu.

1862 - Inventatorul american Richard Gatling brevetează mitraliera

Inventatorul american Richard Gatling a brevetat mitraliera (mitraliera Gatling) în 1862. Această armă cu multiple țevi, acționată manual printr-o manivelă, a fost concepută de Gatling în 1861

1872: S-a născut Barbu Ştirbey, om politic român

Prinţul Barbu Alexandru Ştirbey (n. 4 noiembrie 1872, Buftea – d. 24 martie 1946, Bucureşti) a fost un om politic din România, preşedinte al Consiliului de Miniştri, ministru de interne şi ad-interim la Finanţe şi la Externe, membru de onoare al Academiei Române. La 4 iunie 1927 a acceptat solicitarea regelui Ferdinand de a forma un guvern de „uniune națională”, reușind să formeze un cabinet, în care intrau reprezentanții celor două mari partide aflate într-o acerbă dispută politică PNL si PNT .

Guvernul Știrbey s-a menținut numai două săptămâni, după care frâiele puterii au fost preluate de liberalul Ion. I.C. Bratianu.Atunci când Carol al II- lea a fost proclamat rege, la 7 iunie 1930, Barbu a fost nevoit să plece în exil la Paris , unde a ramas 10 ani. La Paris , prințul Știrbey a fost victima unei tentative de asasinat în urma căreia s-a refăcut cu greu.

Revenit din exil, după înlăturarea în 1940 a lui Carol al II-lea, Barbu Știrbey a fost trimis în misiune diplomatică la Cairo si Moscova , în încercarea de a trata cu Aliații. În anul 1945, partidele istorice și Regele Mihai doreau alternativa formării unui guvern sub conducerea lui, în timp ce țara era în tranziția de la guvernul lui Rădescu, dar la 2 martie 1945 , Petru Groza este impus de Moscova.

Prințul Știrbey a avut o moarte neașteptata si suspecta in 1946, dupa ce a participat la un dineu la Ambasada Sovietica din Bucuresti , fiind diagnosticat cu cancer hepatic. “Prințul alb” al politicii românești a fost înmormântat, alături de bunicul său, domnitorul Barbu Stirbei, la Capela din parcul Palatului din Buftea.

1922: A fost descoperit mormântul faraonului egiptean Tutankhamon

Pe 4 noiembrie 1922, o echipă de arheologi condusă de Howard Carter a descoperit un indiciu spre intrarea în mormântul regelui Tutankamon.

Când mormântul însuşi a fost descoperit, după mai bine de 3.000 de ani în care nu fusese deschis mulţi au crezut că faraonul a declanşat un puternic blestem asupra tuturor celor care îndrăzneau să-i tulbure somnul veşnic.

Tutankamon a fost faraon al Egiptului din dinastia a XVIII-a (1332-1323 i.en.), iar mormântul său a fost descoperit intact în anul 1922, de către arheologul Howard Carter şi lordul Georghe Herbert de Carnarvon, alături de un tezaur fabulos. Mormântul a fost jefuit în antichitate, însă doar obiecte neimportante au fost luate, ulterior fiind restaurat şi de atunci nimeni n-a mai putut intra.

Popularitatea faraonului a crescut după ce s-a răspândit mitul blestemului ce ar fi ucis diferite personalităţi care au intrat în contact cu mormântul şi au atins obiectele faraonului, ce trebuiau să-l însoţească în viaţa de apoi.

Lordul Carnarvon, de exemplu, a decedat la scurt timp după marea descoperire în urma unei ințepaturi de insectă.

1951: S-a născut Traian Băsescu, fostul președinte al României

Născut la 4 noiembrie 1951, la Murfatlar (Basarabi), în judeţul Constanţa, Traian Băsescu, fiul lui Dumitru şi al Elenei, a absolvit la vârsta de 25 ani Institutul de Marină Civilă Mircea cel Bătrân din Constanţa, Facultatea de Navigaţie, secţia Comercială.

Este un politician român, fost președinte al României între 2004 și 2014. Anterior, din iunie 2000 până în decembrie 2004, a fost primar general al municipiului București, ales din partea PD.

Traian Băsescu a fost în regimul comunist colaborator cu Securitatea ca Poliție politică sub numele de cod Petrov, fapt dovedit la Înalta Curte de Justiție a României, care a admis cererea CNSAS de constatare a calității de colaborator pentru fostul președinte al României.

În 2001, a câștigat în cursul alegerilor interne președinția Partidului Democrat, înlocuindu-l pe Petre Roman. A fost copreședinte al Alianței Dreptate și Adevăr, formată din PNL și PD în 2003. În urma retragerii lui Theodor Stolojan (PNL) din cursă, Traian Băsescu (PD) a devenit candidatul Alianței DA pentru președinția României.

La alegerile prezidențiale din 2009 a fost reales președinte al României pentru un mandat de 5 ani, învingându-l pe Mircea Geoană (PSD).

La 1 ianuarie 2007, în timpul mandatului său de președinte, România a aderat la Uniunea Europeană.

1956 - Invadarea Ungariei de către tancurile sovietice și instalarea guvernului contrarevoluționar condus de János Kádár

Tancurile sovietice au invadat Ungaria, aflata in plina revolta populara anticomunista (23 octombrie 1956 – 11 noiembrie 1956). Forţa aeriană sovietică a bombardat o parte din capitala ungară, Budapesta, iar trupele ruse au intrat în oraş, dupa o ofensivă masivă inceputa in zori. Cel puţin 1.000 de tancuri sovietice au intrat în Budapesta. Uniunea Sovietica a instalat un guvern contrarevoluționar marioneta condus de János Kádár.

Revoluția Ungară din 1956 împotriva dictaturii bolșevice și a ocupației sovietice a început în ziua de 23 octombrie. Sătui de conducerea lui Mátyás Rákosi, studenții au declanșat o demonstrație pașnică, care s-a transformat în revoluție violentă, sfârșită printr-un masacru comis de trupele sovietice în 10-11 noiembrie 1956. Pierderile de vieți s-au estimat la circa 2.500 maghiari și 700 soldați sovietici; alți aproximativ 200.000 de locuitori au părăsit Ungaria, refugiindu-se în Occident.

1969 - S-a născut rapperul american P. Diddy

Sean John Combs (n. 4 noiembrie 1969) este un rapper, singer, songwriter, producător, director executiv, designer și actor. În octombrie 2006, și-a schimbat numele de scena în Diddy (adoptat în august 2005). Anterior acestei schimbări, era cunoscut drept Puff Daddy și mai târziu ca P. Diddy („Puff” și „Puffy” erau doar porecle, însă nu era nimic oficial). Încă poartă numele de P. Diddy în Noua Zeelandă și în Marea Britanie, după ce a fost dat în judecată de alt artist care purta deja numele de „Diddy”.

1969 - S-a născut actorul american Matthew McConaughey

Matthew David McConaughey ( n. 4 noiembrie 1969) este un actor american, binecunoscut pentru rolul său în filmul Marea Mahmureală din 1993. Acesta a venit după o serie de mici partituri în producții care nu au atras atenția publicului și a criticilor. După acest succes a apărut în filme precum Vremea răzbunării, Contact, U-571, O mică problemă, Sahara sau Noi suntem Marshall, dar și Eu cu cine mă mărit?, Cum să scapi de un tip în 10 zile, Cum să dai afară din casă un burlac de 30 de ani, Fantomele fostelor iubite, „Aurul nebunilor” sau „Avocatul din limuzină”.

1979: Un grup de studenți iranieni invadează ambasada SUA la Teheran și iau ostatici 90 de omeni timp de 444 de zile

În Teheran, în data de 4 noiembrie 1979, circa 400 de studenți ai grupării Daneshjuyane Khate Emam au asaltat și ocupat ambasada Statelor Unite.

90 de oameni din incinta ambasadei au fost declarați prizonieri pentru a forța SUA de a extrăda fostul Padișah al Persiei Mohammad Reza Pahlavi care se afla în New York City sub tratament într-o clinică. Statele Unite au refuzat extrădarea.

În timpul neliniștilor primelor zile, șase americani au reușit să scape și să se refugieze în ambasada Canadei. Ei au putut părăsi Iranul mai târziu folosind pașapoarte false. 13 ostatici - femei și afro-americani - au fost eliberați în data de 19 noiembrie la ordinul Ayatollahului Ruhollah Khomeini. 52 de oameni au rămas în continuare prizonieri.

În martie 1980, planurile și exercițiile pentru o posibilă intervenție militară limitată erau atât de avansate, încât conducerea militară a SUA a putut prezenta președintelui Jimmy Carter opțiuni militare.

În 11 aprilie, Carter a decis pornirea operațiunii secrete; numele de cod pentru operațiune fiind „Eagle Claw”. Ca termen de execuție a fost fixat cea mai apropiată dată posibilă, 24 aprilie 1980. În data de 16 aprilie conducerea militară a confirmat că Eagle Claw va putea avea loc.

Carter a intervenit însă asupra planului, interzicând atacuri aeriene cu patru aeronave AC-130H Spectre (gunship) pentru a reduce pierderi de vieți iraniene și pentru a evita o declarație de război din partea Iranului.

Operațiunea a fost prevăzută ca o acțiune complexă în două nopți. Opt elicoptere grele de transport de tip RH-53D Sea Stallion urmau să decoleze de pe portavionul USS Nimitz (CVN-68) care se afla în ape internaționale în Golful Persic.

Operațiunea, un eșec

Comandantul elicopterelor a ordonat întoarcerea elicopterelor la portavion. Dar elicopterul patru mai avea nevoie de combustibil și pentru a-l aproviziona, trebuia repoziționat elicopterul unu.

Elicopterul și-a pornit motoarele, s-a ridicat ușor începând să se îndepărteze de avionul care-l aprovizionase, dar atunci s-a ridicat un nor de nisip și elicopterul a atins cu aripile rotorului aripa avionului, s-a înclinat, au sărit scântei și s-a creat o explozie urmată de flăcări. Unele persoane au putut fi salvate cu arsuri, opt persoane au murit.

S-a creat un haos și datorită faptului ca muniția de mitralieră de la bordul aeronavelor începea să puște. Elicopterele pe partea de nord a șoselei au fost abandonate în panică, inclusiv material secret, parțial încă cu turbinele aprinse.

2008: Barack Obama a fost ales preşedinte al Statelor Unite ale Americii

Barack Hussein Obama al II-lea (n. 4 august 1961, Honolulu, Hawaii) al 44-lea Președinte al Statelor Unite a fost primul afro-american ales în această funcție, în urma alegerilor prezidențiale din 4 noiembrie 2008.

A fost învestit în funcție la 20 ianuarie 2009 și l-a înlocuit pe predecesorul său George W. Bush. În 2012, a fost reales, rămânând astfel în funcție pentru încă 4 ani.

Și-a încheiat mandatul la 20 ianuarie 2017, fiind succedat de Donald Trump.

La 9 octombrie 2009, Barack Obama a fost anunțat drept laureat al Premiului Nobel pentru Pace pe 2009, „pentru eforturile sale extraordinare în scopul întăririi cooperării între popoare”.