Alegerile pentru Primăria Capitalei. Riscul repetării scenariului de după plecarea lui Băsescu în 2004. „Lipsește dinamica colectivă”

Dacă fiecare edil ar fi dus la capăt un mandat complet, Bucureștiul ar fi avut acum al 9-lea primar ales prin vot direct. În realitate, Capitala a ajuns deja la al 12-lea. Situația din acest an amintește de cea din 2004, când Traian Băsescu a plecat la Cotroceni, iar alegerile parțiale pentru Primărie s-au desfășurat cu o prezență foarte scăzută. De această dată, soarta scrutinului va fi influențată de mai mulți factori, după un ciclu electoral epuizant, cu toate tipurile de alegeri comprimate în doi ani.

După un an cu 4 rânduri de alegeri și încă unul cu alegeri prezidențiale, prezența la vot va ține în mod special de capacitatea partidelor de mobilizare și candidații cu care vor intra în cursă, explică specialiștii.

„Totul depinde de candidați, în primul rând, de numele candidaților și în al doilea rând de modul în care va arăta campania electorală. Cu cât campania va fi una mai intensă, mai aprinsă, cu atât și prezența va crește. În plus, contează foarte mult numele candidaților, cei care se vor înscrie în cursă, câți candidați vor fi, pentru că toate aceste lucruri fac acea cursă să fie mai interesantă pentru electorat și aceasta să se implice sau nu”, arată sociologul Ionaș Vladimir pentru „Adevărul”.

De regulă, bucureștenii ies la votul pentru alegerea primarului, însă în general pentru a vota împotriva altui candidat. Alegerile din aprilie 2005 au adus un scor al prezenței extrem de scăzut din cauza mai multor elemente întrunite la acel moment, mai explică sociologul: „Pasiunea a fost foarte mare atunci când a fost ales Traian Băsescu. Ulterior, oamenii s-au implicat cu aceeași pasiune și în alegerile prezidențiale, care l-au adus la Cotroceni pe fostul președinte Traian Băsescu, iar după dumnealui, numele celorlalți candidați nu au fost la fel de sonore. Este normal să vedem o astfel de regresie în ceea ce privește prezența atunci când apar în cursă candidați care nu se bucură de simpatia oamenilor la același nivel cu cel care a ocupat anterior funcția de primar. În plus, există și acest recul că nu este un mandat complet. Atâta timp cât Consiliul Local este deja decis, majoritățile din Consiliul Local sunt deja decise, cei care candidează la postul de primar nu pot promite sau convinge oamenii că pot rezolva X, Y și Z, atât timp cât majoritatea arată într-un anumit fel”.

„Un fel de alegeri de ordin doi”

Politologul George Jiglău explică pentru „Adevărul” că alegerile aduc o dinamică mai scăzută și vor depinde și de situația din coaliție, ce va face guvernul până atunci, electoratul putând ieși la vot pentru a se revolta, în cazul în care alegerile vor veni după adoptarea unui nou pachet de măsuri.

„Noi ne-am obișnuit că, în general, la niște alegeri locale normale, la termen, prezența la vot e în general destul de mare. Pe de altă parte, e această dinamică generală. Sigur, au fost și suprapuneri anul trecut cu alte tipuri de alegeri, și alea tot de ordin doi la vremea respectivă. Dar, în general, e dinamica asta, toată țara votează. Când sunt alegeri care sunt parțiale în vreo localitate, fie și în București, vorbim de un fel de alegeri de ordin doi. Deci lipsește partea aia de dinamică colectivă, care face să fie premise bune.

Acum, prezența e influențată de mai multe lucruri, nu doar de specificul alegerilor, depinde cine vor fi candidații, depinde dacă se pleacă de la ideea cumva că sunt niște alegeri cu câștigătorul deja cunoscut dinainte, în funcție de cum se anunță, se așează candidaturile, mai ales în rândul coaliției. Cât de mare e percepută a fi miza acestor alegeri. Dacă miza e percepută mică, de genul că știm deja cine câștigă și hai să trecem repede și peste asta, atunci, cu siguranță, prezența va fi mică. Dacă e oarece competiție acolo, mai ales între partidele mai mari, și cu ambiții, atunci va ține de capacitatea lor de mobilizare”, explică politologul George Jiglău.

12 primari în 33 de ani

Capitala și-a pierdut primarii în mai multe rânduri. S-a întâmplat în cazul lui Sorin Oprescu, suspendat, dar și în cazul numirii în funcția de premier a lui Victor Ciorbea. Asemănător cu situația actuală este episodul în care fostul președinte Traian Băsescu câștiga al doilea mandat, doar ca să ajungă la scurt timp la Cotroceni.

Primele alegeri locale pentru desemnarea primarului Bucureştiului au avut loc în 1992. Până la acel moment, primarul Capitalei era numit de guvern. De atunci, în 33 de ani, Capitala a schimbat în total 12 primari și asta în condițiile în care un fost primar a câștigat 2 mandate, unul 3 mandate, iar un interimar a fost ulterior instalat în funcție cu puteri depline.

Al doilea primar ales al Bucureștiului, Victor Ciorbea, câștiga alegerile din 1996. El a renunțat însă la mandat, fiind numit premier, la numai câteva luni distanță, mandatul fiind preluat interimar de Viorel Lis până în 1998, când a fost ales.

La opt ani distanță, bucureștenii și-au pierdut din nou primarul. De data asta este vorba despre fostul șef de stat Traian Băsescu, care a câștigat cel de-al doilea mandat la Primăria București în iunie 2004, din primul tur. Câteva luni mai târziu a obținut primul mandat la Cotroceni, lăsând liber scaunul de primar. Astfel că mandatul a fost preluat de un nou interimar, Răzvan Gheorghe Murgeanu, până în aprilie 2005, atunci când Adriean Videanu câștiga alegerile parțiale tot din primul tur. Însă la urne s-au prezentat în acel an doar 24,83% dintre bucureștenii cu drept de vot.

La alți opt ani distanță, la alegerile locale din 2012, de data asta Sorin Oprescu câștiga al treilea mandat de primar general al municipiului București, cu 54,79% din totalul voturilor exprimate, prezența fiind de 41,76%, mult mai ridicată. Însă, în septembrie 2015, cu un an înaintea alegerilor, era suspendat din funcție. Mandatul său a fost preluat de doi interimari, Ștefănel Dan Marin și Ioan Răzvan Sava, până la alegerile din 2016.

Acum, asemănător cu situația din 2004, mandatul actualului președinte al României, Nicușor Dan, este preluat interimar de Stelian Bujduveanu, care devine al 5-lea interimar al Primăriei Capitalei.