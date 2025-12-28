Video Mirabela Grădinaru, confesiuni în lacrimi despre cele mai frumoase și cele mai grele clipe din viața sa. „Nu am putut face absolut nimic pentru a-l salva”

Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, a vorbit cu emoție, într-un interviu televizat, despre cele mai fericite, dar și despre cele mai dificile momente din viața sa. Ea a povestit despre nașterea prematură a fiicei sale și despre pierderea tatălui, mărturisind că sprijinul lui Nicușor Dan îi dă putere în clipele grele.

Partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, a vorbit cu emoție, într-o emisiune difuzată la Digi24. Întrebată care a fost cel mai frumos moment din viața sa, Mirabela Grădinaru a răspuns fără ezitare: „Bineînțeles când s-au născut copiii”.

Ea a vorbit apoi despre un moment care a marcat profund familia: „Dar când Aheea (fiica cuplului prezidențial – n.r.) a ridicat mâna după o jucărie, a fost un alt moment foarte emoționant din viața mea și din viața noastră, de fapt, că eram împreună cu Nicușor și țin minte că amândoi am început să plângem. Aheea a fost născută prematur și urmărindu-i fiecare gest, evoluție și încercând să nu ratăm absolut nimic”.

Mirabela Grădinaru a subliniat că lacrimile au fost „de bucurie și de recunoștință”.

Sursa video: YouTube/ Ionela Petreanu

Cel mai dureros moment: pierderea tatălui

Despre cea mai grea experiență din viața sa, partenera președintelui a povestit că a fost clipa în care a ajuns la un spital din Vaslui și și-a găsit tatăl, acum decedat, în comă. „Nu am putut face absolut nimic pentru a-l salva”, a spus ea, vizibil afectată.

Mirabela Grădinaru a mai dezvăluit că tatăl său o alinta „Bela”, nume pe care îl mai folosesc și astăzi două dintre mătușile sale.

Întrebată ce face atunci când are nevoie de forță, Mirabela Grădinaru a răspuns simplu și sincer: „În acest moment discutând cu Nicușor. Da, când îmi este cel mai frică și am nevoie de curaj, îl sun pe Nicușor dacă nu este acasă”.