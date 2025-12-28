search
Duminică, 28 Decembrie 2025
Ionuț Radu, printre cei mai buni portari din Spania. Imbatabil la șuturile de la distanță, românul și-a triplat cota de piață în 2025

Publicat:

Anul 2025 a fost unul remarcabil pentru portarul român Ionuț Radu. După o primă parte a sezonului foarte bună la Venezia în Serie A, în ciuda faptului că echipa nu a reușit să evite retrogradarea, Radu și-a continuat parcursul în LaLiga, semnând cu Celta Vigo.

Ionuț Radu Foto/EPA
Ionuț Radu Foto/EPA

În Spania, portarul s-a impus rapid ca titular, evoluând în toate meciurile de campionat. Performanțele solide l-au readus și în lotul naționalei României, unde selecționerul Mircea Lucescu l-a titularizat în trei dintre ultimele patru partide.

Statistica sa din LaLiga îl plasează printre cei mai buni portari din campionat

În cele 17 partide jucate, Radu a păstrat poarta intactă în patru meciuri, inclusiv pe Santiago Bernabeu, împotriva lui Real Madrid. În plus, Celta Vigo nu a primit gol în ultimele trei etape de campionat. Radu este singurul portar din prima ligă spaniolă care nu a încasat gol din afara careului în primele 17 etape, respingând toate cele 18 șuturi de la distanță ale adversarilor.

Pe lângă aceste realizări, portarul român s-a remarcat și la penalty-uri, fiind, alături de Aaron Escandell de la Real Oviedo, singurul care a apărat două lovituri de la 11 metri. În ceea ce privește numărul total de intervenții, Radu se clasează pe locul cinci în LaLiga, cu 57 de parade, după Aaron Escandell (84), Sergio Herrera (63), David Soria (59) și Paulo Gazzaniga (59).

Performanțele sale sunt cu atât mai impresionante cu cât procentajul de mingi apărate al lui Radu este de 75,3%, depășind portari de renume mondial precum Thibaut Courtois (71,9%), Jan Oblak (66,7%) sau Wojciech Szczesny (59,3%).

Aceaste evoluții i-au adus și o creștere spectaculoasă a cotei de piață

Potrivit Transfermarkt, la finalul anului 2024, Ionuț Radu era evaluat la 1,5 milioane de euro.

După un 2025 de vis, în care a fost titular atât în Serie A, cât și în LaLiga, valoarea sa de piață a urcat la 5 milioane de euro.

