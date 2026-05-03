Culisele unui schimb de prizonieri ca în filme. Cine este femeia predată Rusiei la pachet cu trădătorul Bălan

Șeful Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Alexandru Musteață, a dezvăluit culisele cazului Alexandru Bălan, fostul director adjunct al instituției condamnat pentru spionaj. Musteață a clarificat faptul că Bălan, etichetat drept „trădător”, nu a fost extrădat, ci a ales voluntar să meargă în Belarus în cadrul unui schimb internațional de prizonieri care a permis eliberarea a doi ofițeri moldoveni capturați de ruși. În timp ce SIS evaluează daunele provocate de scurgerea de informații secrete, șeful spionajului moldovean avertizează că Bălan nu a scăpat de brațul legii din România, unde dosarul său pentru spionaj rămâne pe rolul instanțelor.

,,Bălan era informat că belarușii îl cer, a dat acordul și s-a dus singur"

În cadrul interviului acordat pentru emisiunea ,,În profunzime", difuzată de Pro Tv Chișinău, directorul SIS a spus că transferul lui Bălan în Belarus, în schimbul prizonierilor moldoveni, nu a constituit o extrădare din partea Republicii Moldova, ci o decizie voluntară a acestuia.

S-a dus de bunăvoie, ca să fie clar. Nu a fost un proces de extrădare din Moldova în Belarus. Noi nu avem relații procesual-penale în care să fie persoane extrădate. El a plecat de bunăvoie. Era informat că belarușii îl cer, el a dat acordul și s-a dus singur. Asta ca să fie foarte clar pentru toată lumea cum s-a întâmplat.

Ulterior, directorul SIS a nunanțat declarația:

Moderatoare: Deci el a ales că vrea să facă acest lucru.

Alexandru Musteață: Și-a recunoscut faptele ca să poată merge.

Moderatoare: Deci el a recunoscut că a spionat în favoarea Rusiei sau a Belarusului totuși?

Alexandru Musteață: El a recunoscut faptele incriminate în dosarul penal. și-a recunoscut învinuirile înaintate de procuror pe divulgarea informației secrete, a negociat cu procurorul un acord de recunoaștere vinovății, care s-a prezentat în instanță și instanța l-a aprobat, acordând anumit termen de sentință în închisoare. Ulterior a fost extrădat. Și grațierea s-a oferit anume că el să meargă în Belarus".

Directorul SIS a ținut să sublinieze și că dosarul penal deschis în România nu a fost clasat și că Bălan nu a scăpat de consecințe juridice din partea statului român.

Dosarul lui din România este în camera preliminară la Curtea de Apel. Acel dosar încă va fi judecat și sentința va fi anunțată. El nu a scăpat de penală din România.

,,Alexandru Bălan este un trădător"

În cadrul aceluiași interviu, Musteață a precizat că Alexandru Bălan lucra în cadrul Serviciului de Informații și Securitate din anii 2000, parcurgând toate treptele ierarhice, până la cea de director adjunct al instituției, dar că din 2019 nu mai ocupa nicio funcție.

,,Alexandru Bălan este un trădător care, din 2019, nu mai ocupă nicio funcție în cadrul Serviciului și nu mai are acces la informații secrete din cadrul SIS. Ulterior, a fost suspendat din statutul său de ofițer, iar din 2023, după o serie de anchete interne, a fost concediat definitiv din cadrul Serviciului. Contractul lui a fost întrerupt definitiv, fără stabilirea pensiei speciale la care tindea el. Un trădător care, prin modul său de a se expune și a face anumite lucruri, a trezit o serie de dubii în cadrul serviciului încă din 2022–2023, când am început anchetele interne. În momentul în care noi am acumulat suficiente probe pentru a-l concedia, el a fost concediat, dar activitatea SIS nu s-a oprit aici. Noi am continuat munca în cadrul unui dosar contrainformativ", a spus Alexandru Musteață.

Investigația privind contactele lui Bălan cu servicii speciale străine a început, în mod secret, în 2023. Șeful SIS spune că o echipă mică a lucrat la caz, pentru a evita scurgerile de informații.

,,Alexandru Musteață: Noi documentam contactele - ceea ce suspectam noi la acel moment cu serviciile speciale ale altui stat.

Moderatoare: Ale cui? Ale Belarusului sau ale Rusiei?

Alexandru Musteață: Noi am pornit de la anumite informații și anumite suspiciuni pe care le-am avut. Încă nu era confirmat nici într-un fir, nici în altul. Dar erau suficient de bune ca noi să pornim o investigație mai aprofundată. Am pornit această anchetă împreună cu colegii, iar o echipă foarte mică, care ținea tot lucrul respectiv închis, astfel încât să nu avem cumva scurgeri sau alte riscuri operaționale. Deci noi am lucrat până în 2025, anul în care am fost informați și de partenerii externi, că și ei, în cadrul unui proces de investigație, au văzut contactele dumnealui cu serviciile din Belarus. Asta a fost momentul în care efortul nostru din Moldova, care era deja de circa 2 ani de zile, cu cele din Ungaria, Cehia și România, care la fel erau de aproape 2 ani de zile într-un proces de investigație, am unit eforturile și am dus mai departe deja o investigație penală sub coordonarea Eurojust, ceea ce a dus într-un sfârșit la reținerea sa în septembrie 2025 în România"

Întrebat care a fost motivul pentru care au început ancheta internă, directorul SIS a precizat că nu poate da prea multe detalii, deoarece fac parte din altă anchetă. Referitor la durata mare a investigației, Musteață a spus:

,,Trebuie să înțelegem că o investigație care ține de trădare de patrie, de spionaj, de complot, este una extrem de complexă. (...) Bălan, când o făcea, fiind un ofițer pregătit, lua măsurile de conspirație necesare și atunci această investigație a durat în timp, dar s-a făcut corespunzător și s-a reușit documentarea cap-coadă a activității lui. (...) Ceea ce și s-a confirmat, cred că toată lumea a văzut cum a fost primit el în Belarus".

Spionii moldoveni eliberați din Rusia, după schimbul care l-a vizat și pe Alexandru Bălan, au revenit în Republica Moldova

Informațiile la care Bălan a avut acces, compromise

Directorul Serviciului de Informații și securitate a mai spus că instituția analizează în prezent impactul activității lui Bălan, iar informațiile la care acesta a avut acces sunt tratate drept compromise.

Bălan lucra pentru servicii speciale fiind în funcție și deja transmitea, respectiv, tot setul de informație la care el a avut acces, într-o formă sau alta, este catalogat de noi ca informație compromisă și acum noi evaluăm care este impactul anumitor decizii ale lui, anumite cazuri. Acest proces are loc chiar și acum, colegii mei lucrează în birou,

a precizat șeful SIS.

Mai există un dosar pe numele lui Alexandru Bălan

Alexandru Musteață a dezvăluit și că Bălan a fost suspendat în 2019 în urma unui alt dosar, de filaj ilegal, dar nu a oferit foarte multe detalii.

„Alexandru Musteață: Este un dosar penal, în prima instanță, în Republica Moldova, pe depășăria atribuților de serviciu și filaj ilegal. Și el în baza asta a fost scos din funcție, suspendat din funcție și tăiat tot accesul la informație civilă.

Moderatoare: Ne puteți oferi detalii despre acest dosar?

Alexandru Musteață: Este un dosar în instanță, deci, efectiv, nu mă pot expune.

Moderatoare: Așa, am înțeles, dar pe cine fila?

Alexandru Musteață: Era depășirea atribuților servicii și filaj ilegal. Deja materialele sunt într-o cauză penală aflată pe rol în judecată. O să lăsăm instanța să se expună."

Despre cei doi ofițeri SIS aduși din Rusia: „Vor trece o procedură de reabilitare"

Șeful Serviciului de Informații din Republica Moldova a oferit detalii și despre cum a fost posibil schimbul de prizonieri. Negocierile cu FSB au început în vară, imediat după ce serviciul rus a dat publicității, cu fețele blurate, imaginile cu cei doi tineri ofițeri SIS reținuți. Procesul de negociere a fost lung și complicat, cu numeroase detalii, și a riscat să fie compromis de scurgeri de informații ajunse la un deputat de opoziție, care le-a dat publicității.

,,Toată operațiunea de eliberare a lor, de aducere acasă a fost una discretă, cu o bună parte secretă - care nu se discuta și nu se transmitea nicăieri - și o altă parte care era discutată cu membrii familiei, pentru că toți aveam același obiectiv: să aducem băieții acasă. Membrii familiei, fiind bine intenționați, dar în căutarea lor de a găsi o soluție, au ajuns să discute cu mai multe persoane, informații ajungând în ulterior la domnul deputat, care a considerat important s-o dea publicării. Nu a fost cea mai bună idee pentru noi."

Musteață a mai spus că cei doi ofițeri de informații merseseră în Rusia ,,în interesul securității naționale", dar că nu poate da detalii.

,,Ofițerii noștri, doi ofițeri tineri, doi ofițeri dedicați, doi ofițeri devotați și patrioți, au mers încolo, într-o misiune secretă, detaliile căreia nu le pot confirma și nu le pot da deloc"

De ce a fost inclus Alexandru Bălan, moldoveanul care a spionat pentru KGB, în schimbul de spioni. Explicațiile Maiei Sandu

Șeful SIS a precizat și ce se întâmplă acum cu ofițerii, la câteva zile după ce au revenit în țară.

„Alexandru Musteață: Ei sunt acum sub evaluarea medicilor. Vor trece o procedură de reabilitare, care a început deja, pentru a-i readuce în activitatea curentă a Serviciului. Ei rămân a fi ofițeri ai Serviciilor în continuare.

Moderatoare: Chiar dacă știm și cum arată și cum se numesc?

Alexandru Musteață: Serviciul are diferite tipuri de ofițeri. Sunt ofițeri despre care nu cunoaște nimeni, decât poate două persoane în cadrul Serviciului. Și sunt ofițeri care au un rol mai deschis și mai public. Ei sunt ofițeri, ei sunt colegii noștri, noi am luptat să-i aducem acasă, ei sunt aduși în siguranță. Asta e încă un mesaj de la noi: nimeni din ofițerii Serviciului nu rămâne în urmă, nu este lăsat în urmă. Noi pentru fiecare ofițer de votat și profesionist, o să luptăm până la capăt.

Moderatoare: Puteți să ne spuneți dacă au fost supuși unor tratamente inumane acolo în detenție? Ce spun ei? Cum sunt?

Alexandru Musteață: O detenție în Federația Rusă, știm cu toții, nu e cea mai plăcută situație, dar de aceea, primul lucru care s-a întâmplat, medicii i-au luat în evaluarea lor, trec toate testele, toate analizele, ca să ne asigurăm că sanatatea lor este bună, că poate fi fortificată și că pot trece reabilitarea cu succes."

Cine este Nina Popova, cea de-a doua persoană predată în cadrul schimbului

Pe lângă Alexandru Bălan, în cadrul schimbului pentru ofițeri a mai fost predată și Nina Popova, cetățeancă rusă reținută pe aeroportul din Chișinău. Musteață a clarificat împrejurările:

,,Nina Popova a încercat să intre în Republica Moldova prezentând legenda că merge la o prietenă în Transnistria, unde se afla soțul ei — ofițer GRU (n.r. membru al serviciului de informații militare al Rusiei). Înțelegând că șansele ei s-au întunecat cu fiecare minut, a încercat să mituiască un ofițer de frontieră. Ofițerii, foarte buni și devotați și profesioniști, au raportat cazul, ea a fost reținută."

Musteață a adăugat că Popova nu era doar soția unui ofițer al armatei ruse staționate ilegal în Transnistria, ci era ea însăși angajată a Armatei Federației Ruse.