România, rol-cheie în eliberarea a cinci deținuți din Rusia și Belarus. Mesajul transmis de Ambasada SUA

Ambasada Ambasada Statelor Unite în România a anunțat, într-o postare pe platforma X, eliberarea a cinci persoane reținute în Belarus și Rusia, subliniind rolul important jucat de România în acest demers diplomatic.

Potrivit mesajului publicat, „eliberarea a trei cetățeni polonezi și a doi cetățeni moldoveni din detenție în Belarus și Rusia reflectă eforturi diplomatice susținute și parteneriate solide. Sprijinul României a fost esențial pentru a face posibil acest rezultat”.

La rândul său, John Coale, trimis special al SUA pentru Belarus, a transmis, tot pe X, că eliberarea celor cinci persoane reprezintă un „rezultat istoric”, obținut prin colaborare internațională.

„Astăzi, în rolul meu de emisar special al președintelui Trump pentru Belarus, eu și echipa mea am contribuit la eliberarea a trei polonezi și doi moldoveni. Acest rezultat istoric a fost posibil datorită leadershipului președintelui Donald Trump, al lui Chris Welby Smith și al echipei sale din cadrul Departamentului de Stat, precum și coordonării strânse cu mai mulți parteneri de încredere”, a scris acesta.

Oficialul american a mulțumit, de asemenea, Polonia, Republica Moldova și României pentru „sprijinul lor neprețuit” în acest efort, dar și liderului de la Minsk, Alexander Lukașenko, pentru „disponibilitatea de a urmări un dialog constructiv cu Statele Unite”.

„Sub conducerea președintelui Trump, America își susține aliații și obține victorii diplomatice pe care nimeni altcineva nu le poate realiza”, a mai transmis John Coale.

De asemenea, președinta Maia Sandu a anunțat că Republica Moldova a reușit să aducă acasă doi cetățeni moldoveni reținuți în Rusia, în urma unui schimb internațional de prizonieri.

„Republica Moldova a reușit să elibereze și să aducă acasă doi cetățeni moldoveni aflați în captivitate în Rusia. Ambii, fiind angajați ai Serviciul de Informații și Securitate, au fost eliberați și reîntorși autorităților noastre într-un schimb internațional de persoane”, a declarat Maia Sandu.

Aceasta a mulțumit partenerilor internaționali implicați în operațiune: „Îi mulțumesc președintelui Donald Trump pentru implicarea sa și a administrației SUA. Le mulțumesc tuturor partenerilor – din SUA, Polonia și România – pentru sprijinul acordat la fiecare etapă”.

Lidera de la Chișinău a subliniat că operațiunea a fost una complexă și desfășurată pe parcursul mai multor luni, sub coordonarea SIS, iar anumite detalii nu au fost făcute publice pentru a nu pune în pericol viața celor implicați.

Potrivit acesteia, schimbul a presupus eliberarea a doi deținuți care au acționat împotriva statului moldovean: cetățeana rusă Popova Nina și Alexandru Bălan, acuzat de trădare în favoarea KGB-ului din Belarus, care a fost grațiat pentru a putea părăsi țara.

„Pentru țara noastră este un câștig care nu poate fi măsurat printr-o simplă ecuație matematică – am readus acasă doi cetățeni care lucrează pentru Republica Moldova, renunțând la doi deținuți care au lucrat împotriva statului”, a declarat Maia Sandu, adăugând că prioritatea autorităților este starea de sănătate a ofițerilor eliberați.

Cazul lui Alexandru Bălan este unul complex. Fost director adjunct al SIS, acesta a fost condamnat la Chișinău pentru trădare și este anchetat și în România pentru spionaj. Procurorii susțin că, în perioada 2024–2025, ar fi avut întâlniri la Budapesta cu agenți ai serviciilor de informații din Belarus, unde ar fi primit instrucțiuni și ar fi fost implicat în activități ilegale.

Anchetatorii afirmă că Bălan ar fi colaborat cu ofițerul KGB belarus Uladzimir Varazhbitau, într-o rețea activă în mai multe state europene. Investigațiile au fost completate și de autoritățile române, care îl cercetează pentru tentativă de trădare prin transmitere de informații secrete de stat.

Informații despre reținerea celor doi ofițeri SIS au apărut încă din martie, când Renato Usatîi a declarat că aceștia ar fi fost arestați la Moscova și încarcerați în izolatorul Lefortovo.