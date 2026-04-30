Chișinăul spune că schimbul de prizonieri ce îl implică pe Alexandru Bălan nu pune în pericol securitatea țării: ,,Trădător”

Liderul puterii de la Chișinău, Igor Grosu, dă asigurări că securitatea țării nu este pusă în pericol de schimbul de prizonieri în care este implicat Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS), subliniind că acesta va rămâne cu eticheta de trădător.

Întrebat dacă grațierea și trimiterea în Belarus a lui Alexandru Bălan, care a ocupat în trecut funcția de director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS), pune în pericol securitatea Republicii Moldova, liderul puterii a răspuns: „Să nu exagerăm. Această persoană va trăi mai departe cu eticheta de trădător. De mult timp nu mai este în sistem, de aceea haideți să nu îi supraestimăm capacitățile. Ceea ce a comis el s-a dezamorsat demult. El este plecat de mult din sistem. Acum, evident, structura noastră de informații a întreprins toate măsurile pentru a minimiza cât mai mult impactul”.

Totodată, Igor Grosu, președintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și al Parlamentului moldovean, a evitat să spună dacă Alexandru Bălan a fost cerut sau propus în cadrul schimbului de prizonieri.

„Eu nu am participat nemijlocit la acest proces, eram ocupat, dar deja nu mai contează. Contează că tinerii noștri, băieții noștri, sunt acasă, iar acesta este cel mai important lucru”, a conchis Igor Grosu.

De cealaltă parte, opoziția, reprezentată de Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), susține că Chișinăul este implicat pentru prima dată într-un scandal ,,major” privind un schimb de spioni și că autoritățile trebuie să explice cum au ajuns cei doi angajați ai Serviciului de Informații și Securitate (SIS) într-o misiune în Rusia.

„Faptul că doi moldoveni au revenit acasă este un lucru bun și salutăm acest lucru. Cei care au fost implicați și au ajutat, state externe și instituții ale statului, trebuie apreciați în acest sens. Totuși, Moldova este implicată, în premieră, într-un scandal major privind un schimb de spioni. De ce s-a întâmplat acest lucru? Cine i-a trimis pe băieți acolo? De ce am cedat un cetățean moldovean în schimbul altor cetățeni moldoveni? Sunt foarte multe întrebări la care încă nu avem răspunsuri”, a adăugat Igor Dodon.

Revenirea spionilor moldoveni

În dimineața zilei de miercuri, 29 aprilie, cei doi moldoveni eliberați din Rusia au revenit în Republica Moldova.

„Aceștia au fost însoțiți de către Alexandru Musteața, directorul SIS, precum și de ofițerii de informații implicați direct în planificarea și executarea operațiunii”, au menționat reprezentanții SIS.

Aceștia au fost supuși „procedurilor standard de evaluare și monitorizare medicală, beneficiind de întregul suport instituțional, precum și de asistența și grija necesare pentru recuperare și reintegrare deplină”.

„Serviciul exprimă aprecierea sa față de instituțiile naționale care au contribuit la desfășurarea cu succes a acestei operațiuni, prin coordonare eficientă și profesionalism. Totodată, adresăm mulțumiri serviciilor partenere din România, Polonia și Statele Unite ale Americii pentru cooperarea strânsă și sprijinul consistent acordat pe parcursul întregului proces, în spiritul parteneriatelor consolidate și al angajamentelor comune”, au detaliat angajații SIS.

Operațiunea de recuperare a celor doi ofițeri de informații, care au fost deținuți în Federația Rusă, a avut loc sub coordonarea Serviciului de Informații și Securitate. Instituția a fost parte la un schimb internațional, în urma căruia cei doi ofițeri au fost schimbați cu alte două persoane: Nina Popova, cetățean al Rusiei, care acționa împotriva statului moldovean, și Alexandru Bălan, cetățean al Republicii Moldova, acuzat de trădare de patrie în interesul KGB-ului din Belarus.

Între timp, reprezentanții SIS au menționat că sunt în desfășurare procesele de investigație internă inițiate în anul 2023, vizând stabilirea impactului actelor de trădare ale lui Alexandru Bălan. Acesta a ocupat funcția de adjunct al Serviciului de Informații și Securitate, fiind suspendat din funcție în anul 2019, precum și i-a fost retras accesul la informații clasificate.

Cei doi moldoveni au fost eliberați, alături de alți trei cetățeni polonezi aflați în detenție în Rusia sau Belarus, iar operațiunea a fost posibilă inclusiv cu sprijinul României și al SUA.

Aceasta a avut loc la câteva zile după ce Alexandru Bălan a fost extrădat în Republica Moldova din România pentru a-și ispăși pedeapsa de un an și jumătate de închisoare, într-un dosar penal inițiat pentru divulgarea secretului de stat. În România, acesta este anchetat penal pentru divulgarea de informații către KGB-ul din Belarus.