Video Spionii moldoveni eliberați din Rusia, după schimbul care l-a vizat și pe Alexandru Bălan, au revenit în Republica Moldova

Cei doi spionii moldoveni eliberați din Rusia, după schimbul care l-a vizat și pe Alexandru Bălan care a spionat pentru KGB din Belarus, au revenit în Republica Moldova, au anunțat responsabilii Serviciului de Informații și Securitate (SIS).

Cei doi angajați ai Serviciului de Informații și Securitate (SIS) au revenit cu avionul la Chișinău, iar revenirea a avut loc în condiții de siguranță, potrivit responsabililor SIS.

„Aceștia au fost însoțiți de către Alexandru Musteața, directorul SIS, precum și de ofițerii de informații implicați direct în planificarea și executarea operațiunii”, au menționat reprezentanții SIS.

În prezent, aceștia sunt supuși „procedurilor standard de evaluare și monitorizare medicală, beneficiind de întregul suport instituțional, precum și de asistența și grija necesare pentru recuperare și reintegrare deplină”.

„Serviciul exprimă aprecierea sa față de instituțiile naționale care au contribuit la desfășurarea cu succes a acestei operațiuni, prin coordonare eficientă și profesionalism. Totodată, adresăm mulțumiri serviciilor partenere din România, Polonia și Statele Unite ale Americii pentru cooperarea strânsă și sprijinul consistent acordat pe parcursul întregului proces, în spiritul parteneriatelor consolidate și al angajamentelor comune”, au detaliat angajații SIS.

Operațiunea de recuperare a celor doi ofițeri de informații, care au fost deținuți în Federația Rusă, a avut loc sub coordonarea Serviciului de Informații și Securitate. Instituția a fost parte la un schimb internațional, în urma căruia cei doi ofițeri au fost schimbați cu alte două persoane: Nina Popova, cetățean al Rusiei, care acționa împotriva statului moldovean, și Alexandru Bălan, cetățean al Republicii Moldova, acuzat de trădare de patrie în interesul KGB-ului din Belarus.

Între timp, reprezentanții SIS menționează că sunt în desfășurare procesele de investigație internă inițiate în anul 2023, vizând stabilirea impactului actelor de trădare ale lui Alexandru Bălan. Acesta a ocupat funcția de adjunct al Serviciului de Informații și Securitate, fiind suspendat din funcție în anul 2019, precum și cu retragerea accesului la informații clasificate.

„Serviciul desfășoară, în mod continuu și sistematic, un ansamblu complex de măsuri operative și analitice orientate spre identificarea, documentarea și contracararea tuturor persoanelor implicate în acțiuni de trădare de patrie. De asemenea, subliniem că procesul de reformă instituțională inițiat în ultimii 4 ani a inclus o revizuire profundă a metodologiilor operative, cu scopul consolidării mecanismului de protecție a sistemului național de informații. Serviciul continuă să își fortifice capacitățile, cu un accent deosebit pe dezvoltarea resurselor umane și pe protejarea ofițerilor de informații care își desfășoară activitatea în interesul Republicii Moldova. Serviciul de Informații și Securitate rămâne ferm angajat în realizarea atribuțiilor sale, în deplină conformitate cu cadrul legal și cu prioritățile de securitate națională”, au precizat reprezentanții structurii de la Chișinău.

În data de 28 aprilie, Alexandru Bălan, spionul moldovean care ar fi divulgat secrete de stat unor ofițeri KGB de la Minsk, a fost grațiat și trimis în Belarus în cadrul unui schimb de prizonieri, prin care doi angajați ai Serviciului de Informații și Securitate, reținuți de FSB, au revenit la Chișinău, a anunțat președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.

Operațiunea a avut loc la câteva zile după ce Alexandru Bălan a fost extrădat în Republica Moldova din România, unde la fel este anchetat penal.

Cei doi moldoveni au fost eliberați, alături de alți trei cetățeni polonezi aflați în detenție în Rusia sau Belarus, iar operațiunea a fost posibilă, inclusiv cu sprijinul României și al SUA.