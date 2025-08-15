search
Vineri, 15 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Alaska, simbolismul întâlnirii istorice între Trump și Putin. Locul în care sunt organizate negocierile între marile puteri rareori este ales întâmplător

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Pe 15 august 2025, președintele rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump urmează să se întâlnească în Anchorage, Alaska — o regiune cu o semnificație istorică aparte, aflată la granița simbolică dintre Rusia și Statele Unite. În timp ce Washingtonul și Moscova se pregătesc pentru discuții ce vizează încetarea conflictului din Ucraina, alegerea locației transmite deja un mesaj politic clar.

Întâlnire Vladimir Putin și Donald Trump/FOTO:AFP
Întâlnire Vladimir Putin și Donald Trump/FOTO:AFP

Potrivit istoricului rus Aleksei Uvarov, locul în care sunt organizate negocierile între marile puteri rareori este ales întâmplător. De-a lungul istoriei, simbolismul spațiului a reflectat nu doar echilibrul de forțe, ci și disponibilitatea părților de a ajunge la un compromis.

O istorie a simbolismului în diplomația internațională

Din Evul Mediu până în epoca modernă, liderii au acordat o atenție deosebită alegerii locului pentru negocieri. Un exemplu celebru este întâlnirea dintre regele Henric al VIII-lea al Angliei și regele Francisc I al Franței în 1520, pe o zonă neutră între Calais și Guînes. Evenimentul, cunoscut drept „Câmpul de aur”, a fost marcat de fast și opulență, dar nu a produs o rezolvare durabilă a conflictelor recurente dintre cele două regate.

Mai târziu, în 1807, împăratul francez Napoleon Bonaparte și țarul Aleksandru I al Rusiei s-au întâlnit pe o plută instalată pe râul Niemen, în orașul Tilsit, pentru a negocia pacea. Locația aleasă — chiar la mijlocul râului, între armatele beligerante — a fost un gest menit să sublinieze egalitatea părților. Acordul rezultat a schimbat echilibrul geopolitic în Europa, dar a și pregătit terenul pentru conflicte ulterioare.

Războiul Rece și geopolitica locului

În secolul XX, în contextul Războiului Rece, alegerea locului de întâlnire între liderii americani și sovietici a devenit un act de diplomație strategică.

În 1961, John F. Kennedy și Nikita Hrușciov s-au întâlnit la Viena — o capitală neutră din punct de vedere politic, aflată la intersecția influențelor Estului și Vestului. Deși nu s-a ajuns la un acord concret, întâlnirea a consolidat imaginea Vienei ca centru diplomatic internațional.

În 1974, liderii au optat pentru Vladivostok, în estul îndepărtat al URSS, pentru discuții privind controlul armamentului strategic. Președintele american Gerald Ford a călătorit până la sanatoriul „Okeanski” din apropierea orașului, iar întâlnirea s-a desfășurat în condiții dificile, inclusiv discuții în aer liber pentru a evita interceptarea. Rezultatul: un acord privind limitarea armamentului nuclear strategic.

Cazul Reykjavik și începutul unei schimbări

În 1986, Ronald Reagan și Mihail Gorbaciov s-au întâlnit la Reykjavik, Islanda, într-un summit ce nu s-a soldat cu un acord formal, dar care a deschis calea către înțelegeri ulterioare semnificative. A fost pentru prima dată când s-a discutat serios despre eliminarea armelor nucleare. Deși summitul a eșuat din cauza neînțelegerilor privind inițiativa americană de apărare strategică, el a marcat o schimbare profundă în dialogul bilateral.

Trei ani mai târziu, în 1989, președintele George H.W. Bush și Mihail Gorbaciov s-au întâlnit în largul Maltei, pe nave militare ancorate în largul portului Marsaxlokk. A fost o întâlnire simbolică, desfășurată în timpul unor furtuni puternice — și considerată începutul oficial al sfârșitului Războiului Rece.

De ce Alaska?

Alegerea Alaskăi pentru întâlnirea Putin–Trump nu este lipsită de semnificații. Regiunea a aparținut Imperiului Rus până în 1867, când a fost vândută Statelor Unite pentru 7,2 milioane de dolari. De-a lungul secolelor, Alaska a reprezentat un spațiu de frontieră, de interacțiune – dar și de confruntare – între Rusia și America.

Istoricul Aleksei Uvarov explică pentru Meduza.io faptul că simbolismul Aleișkăi este multiplu: ea evocă o perioadă de cooperare, dar și de rivalitate geopolitică. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, prin Alaska au fost livrate avioane din SUA către URSS în cadrul programului Lend-Lease. Este, totodată, locul în care cultura rusă a lăsat urme durabile, vizibile și astăzi în toponimie și arhitectură.

Un semnal politic clar

Faptul că această întâlnire este organizată într-o regiune care a aparținut cândva Rusiei, dar este astăzi parte integrantă a Statelor Unite, sugerează o tentativă de a găsi o punte simbolică între cele două părți. Potrivit istoricilor, astfel de alegeri nu sunt întâmplătoare: ele pregătesc terenul pentru concesii sau, cel puțin, pentru un dialog direct într-un climat perceput ca fiind echilibrat.

Indiferent de rezultatele concrete ale întâlnirii dintre Putin și Trump, istoria arată că alegerea locului transmite adesea un mesaj la fel de puternic ca și conținutul discuțiilor.

Rusia

Top articole

Partenerii noștri

image
Un fost gardian la o închisoare pentru femei din California a fost condamnat la 224 de ani de închisoare. De ce a fost acuzat
digi24.ro
image
Surse: Klaus Iohannis și soția, somați de ANAF să plătească aproape 1 milion de euro, încasați din închirierea unui imobil
stirileprotv.ro
image
Descoperire macabră într-un apartament din București. Decesul unei femei i-a pus pe gânduri pe anchetatori. Ce au găsit în casă
gandul.ro
image
Beznă peste partidul lui Nicușor Dan! USR, chemată în instanță pentru o factură restantă de energie
mediafax.ro
image
Zbor de coșmar pentru sute de pasageri. Cum a reușit o femeie să anuleze întreaga cursă după ce s-a stricat la burtă
fanatik.ro
image
„Bă, m-am gândit să mă dezbrac să-i fac o poză!”. O nouă gafă la Televiziunea Română, în Telejurnalul de la ora 20:00
libertatea.ro
image
VIDEO Cum îi sfidează ministrul rus de Externe pe americani, înainte de întâlnirea din Alaska. Mesajul afișat pe îmbrăcămintea lui Lavr
digi24.ro
image
ȘOCANT: Soția fostului fotbalist din Superligă, bătută de doi bărbați în supermarket, în Craiova! „Au dat în mine și după ce am leșinat”
gsp.ro
image
Tatăl puștiului băgat în spital de un campion la box a reacționat, după scenele brutale de la Bacău
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul pregătește SUSPENDAREA PNRR: Contractele se denunță unilateral, NU se mai încheie contracte noi
stiripesurse.ro
image
Hackerii ruși au preluat controlul asupra unui baraj din Europa și au dat drumul la apă
antena3.ro
image
Alertă de caniculă în 24 de judeţe şi în Capitală. Temperaturile vor ajunge până la 37°C
observatornews.ro
image
De ce a lipsit Nicușor Dan de la Ziua Marinei? Motivul ireal pentru care tocmai Comandatul Suprem nu e prezent
cancan.ro
image
Apariția care le-a tăiat respirația. Cea mai frumoasă prezentatoare TV din Albania a atras toate privirile
prosport.ro
image
Era de aşteptat, nu putea trăi fără el! Anunţul trist despre Nina Iliescu, văduva fostului preşedinte, a sosit. Ce se întâmplă în aceste momente e...
playtech.ro
image
Funcționarii publici și demnitarii aleși, loviți cu o nouă restricție. Ce este „perioada de reflecție” și ce trebuie să facă angajații statului. Amenzi de până la 100.000 lei
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Cea mai radioactivă țară din lume a jucat primul său meci din istorie! Cât a fost scorul
digisport.ro
image
Un zăcământ uriaș de aur, descoperit la doar 300 de kilometri de România. Opt platforme de foraj lucrează nonstop pentru exploatare
stiripesurse.ro
image
El este Dragoș, polițistul de 34 de ani din București care a murit subit în timpul serviciului. Colegii săi trag un semnal de alarmă: „Mori cu zile”
kanald.ro
image
Klaus Iohannis, somat de ANAF să achite aproape un milion de euro pentru casa pe care a pierdut-o în instanță
playtech.ro
image
Accident grav pe Autostrada Soarelui! Nouă mașini au fost implicate, iar traficul blocat. Breaking news
wowbiz.ro
image
Romina Gingașu a făcut 33 de ani și s-a sărbătorit cu fast, la Monaco. Totul a fost ca în filme. Mult bun gust și rafinament. Rochia Rominei a costat o avere / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
EXCLUSIV. La 85 de ani, bunica Ioana vinde flori și dovlecei la colț de stradă. „Când se vor termina, se duc și speranțele mele la un ban în plus pentru mâncare”
mediaflux.ro
image
ȘOCANT: Soția fostului fotbalist din Superligă, bătută de doi bărbați în supermarket, în Craiova! „Au dat în mine și după ce am leșinat”
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Kate Middleton cântărește 40 de kilograme după tratamentul de cancer VIDEO
actualitate.net
image
Horoscop rune 15 august - 1 septembrie. Zodiile ce vor depăși orice greutate în următoarele 2 săptămâni și vor primi sprijin neașteptat din partea destinului. Vor fi răsplătite pentru răbdarea lor
click.ro
image
Român blocat în Grecia, cu cheia în portbagaj și nevastă nervoasă: „Mă înjură de patru ore, fără să respire. Dau bere!”
click.ro
image
Dan Negru, vacanță într-o destinație unde merg doar cei care își permit: „Banii se întorc, anii nu” Ce loc din România are în suflet: „Nimic nu se compară” Revine pe tv cu „Jocul Cuvintelor”
click.ro
Kate Middleton sursa foto GettyImages jpg
Și-a extirpat uterul și nu mai poate face copii niciodată? Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Kate Middleton în ultimul an și jumătate
okmagazine.ro
Kalitsounia Sursa foto shutterstock 2040007535 jpg
Kalitsounia, desertul grecesc care îți cucerește familia!
clickpentrufemei.ro
https www cancan ro wp content uploads 2025 08 10 1200x686 webp
O civilizație îngropată în ocean: Descoperirea care pune sub semnul întrebării originile umanității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Pensionarii cu pensii peste 3.000 lei scapă de CASS. Guvernul a stabilit ziua
image
Horoscop rune 15 august - 1 septembrie. Zodiile ce vor depăși orice greutate în următoarele 2 săptămâni și vor primi sprijin neașteptat din partea destinului. Vor fi răsplătite pentru răbdarea lor

OK! Magazine

image
Vestea decesului a căzut ca un trăsnet peste Jeff Bezos. Abia se însurase, nici nu se gândea la o așa nenorocire

Click! Pentru femei

image
O mai țineți minte pe Lucy Ewing din „Dallas”? Iată cum arată actrița încercată de viață la 66 de ani!

Click! Sănătate

image
Poţi ghici numărul din imagine?