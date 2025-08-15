search
Vineri, 15 August 2025
Video „Pot vedea fasciștii de la fereastra mea”. Proteste în statul Alaska înainte de summitul Putin-Trump

Război în Ucraina
Publicat:

Manifestanți pro-ucraineni au ieșit pe străzile din Anchorage, Alaska, înaintea unui summit planificat între președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin.

Oamenii au ieșit în stradă în orașul Anchorage FOTO Profimedia
Oamenii au ieșit în stradă în orașul Anchorage FOTO Profimedia

Sute de locuitori din Alaska s-au adunat joi la o intersecție aglomerată din Anchorage pentru a protesta față de întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin, scrie presa locală.

Steagurile Ucrainei au fost prezente peste tot, alături de o fanfară, jurnaliști străini și pancarte creative, unele criticând politicile lui Trump fără legătură directă cu summitul, altele vizând în mod specific întâlnirea de vineri dintre cei doi lideri.

„Pot vedea fasciștii de la fereastra mea”, scria pe un afiș, o aluzie la parodia „Saturday Night Live” după celebra remarcă din 2008 a fostei guvernatoare Sarah Palin despre apropierea dintre Alaska și Rusia.

Postere afișate în oraș spuneau: „Ucraina și Alaska — Rusia, niciodată din nou”, „Putin nu se va opri la Ucraina” și „Alaska este alături de Ucraina”.

Potrivit presei de stat ruse, ministrul de externe Serghei Lavrov și ambasadorul Rusiei în SUA, Aleksandr Darceiev, au ajuns în Alaska înaintea summitului Trump-Putin.

Între timp, Vladimir Putin a sosit în orașul Magadan, în Extremul Orient rus, unde urmează să se întâlnească cu guvernatorul local și să viziteze o unitate industrială înainte de a pleca spre Alaska, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, potrivit Kyiv Independent.

Înaintea întâlnirii, Casa Albă a transmis că Trump preferă diplomația, dar este pregătit să intensifice presiunea economică asupra Rusiei, dacă va fi necesar, pentru a ajunge la un acord de pace în Ucraina.

„Desigur, există sancțiuni și multe alte măsuri pe care președintele le-ar putea folosi, dacă va fi nevoie. Nu că și-ar dori asta… diplomația și negocierea au fost întotdeauna calea acestui președinte”, a declarat pe 14 august purtătoarea de presă a Casei Albe, Karoline Leavitt.

Trump a spus anterior că, dacă întâlnirea din 15 august va decurge bine, va încerca să organizeze o întrevedere trilaterală între el, Putin și președintele Volodimir Zelenski.

SUA

