Marți, 12 August 2025
Adevărul
Zelenski exclude luarea unor decizii referitoare la Ucraina în cadrul întâlnirii dintre Trump și Putin din Alaska

Război în Ucraina
Publicat:

Președintele Volodimir Zelenski exclude luarea unor decizii referitoare la Ucraina în cadrul întâlnirii dintre liderii Donald Trump și Vladimir Putin de vineri, 15 august, în Alaska.

Volodimir Zelenski/FOTO: AFP
Volodimir Zelenski/FOTO: AFP

Ei nu pot lua decizii în legătură cu Ucraina fără noi", a declarat preşedintele Ucrainei, conform agenţiei de ştiri RBC-Ukraine din Kiev, scrie Agerpres.

Volodimir Zelenski şi-a exprimat speranţa că Donald Trump este conştient de acest lucru. Cu toate acestea, a spus că întâlnirea de vineri dintre preşedintele american Donald Trump şi preşedintele rus Vladimir Putin „poate fi, cu siguranţă, importantă pentru parcursul lor bilateral”.

De asemenea, Zelenski s-a arătat încrezător că, în cele din urmă, va avea loc o întâlnire trilaterală între Trump, Putin şi el pentru a încheia războiul care durează de aproape trei ani şi jumătate.

Întâlnirea din Alaska va fi prima dintre un președinte american și Putin din 2021, când Joe Biden s-a întâlnit cu președintele rus în Elveția. Este, de asemenea, prima dată când Putin merge în SUA în ultimii zece ani.

Donald Trump a făcut mai multe declarații despre viitoarea sa întâlnire cu Putin, unele dintre ele contradictorii, în care și-a exprimat din nou o anumită iritare față de Zelenski și în care, pe alocuri, și-a exprimat vechiul optimism privind faptul că SUA ar putea media cu succes un acord de pace.

„Am fost puțin deranjat de faptul că Zelenski spune: «Ei bine, trebuie să obțin aprobarea constituțională»”, a spus Trump.

„Are aprobarea să intre în război și să omoare pe toată lumea, dar are nevoie de aprobare pentru a face un schimb de teritorii, pentru că vor avea loc niște schimburi. Știu asta de la Rusia și din conversațiile cu toată lumea. Spre binele Ucrainei, spre binele ei — lucruri bune, nu lucruri rele; și unele lucruri rele pentru ambele.”

Trump a evidențiat faptul că negocierile vor fi complexe și că, probabil, la un moment dat, va avea loc și o întâlnire Putin-Zelenski.

„Vom modifica liniile, liniile de luptă de care au nevoie. Dar vreau să stabilim o întâlnire între cei doi lideri.”

Până atunci, președintele american spune că se așteaptă ca întâlnirea cu Putin să fie „constructivă” și speră că se va găsi o cale de mijloc astfel încât ambele beligerante să fie de acord cu un anumit schimb de teritorii, un compromis neplăcut pentru ambele, dar care să faciliteze un armistițiu și, la final, un acord de pace.

