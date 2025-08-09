Președintele României, Nicușor Dan, participă alături de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, sâmbătă seara, la Festivalul Lupilor, organizat în Rezervația Naturală „Orheiul Vechi”.

Cei doi președinți fac baie de mulțime și fotografii cu publicul.

Ediția din acest an al Festivalului Lupilor are loc cu sprijinul și sub egida Ministerului Culturii al Republicii Moldova.

„Festivalul Lupilor este un eveniment care celebrează cultura, tradițiile autentice și frumusețea muzicii care ne aduce împreună. Mulțumim că sunteți alături de noi în această misiune de a păstra viu spiritul artistic și identitar al comunității noastre!Ne întâlnim pe 8-10 august în Rezervația Cultural-Naturală Orheiul Vechi”, au transmis organizatorii festivalului, pe FB.

Nicușor Dan participă în acest moment la concertul Lupii lui Calancea.