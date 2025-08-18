Două blocuri, printre care unul care se declară pro-Kremlin, înscrise în cursa parlamentară din Republica Moldova

Blocurile Alternativa și Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei, precum și partidul Mișcarea Respect Moldova au fost înscrise în cursa parlamentară din Republica Moldova, decizia fiind luată în cadrul ședinței din data de 18 august a Comisiei Electorale Centrale (CEC).

CEC de la Chișinău a înscris în cursa parlamentară partidul Mișcarea Respect Moldova, condus de Marian Lupu, fost lider al Partidului Democrat din Moldova (PDM), o formațiune controlată de oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc. De asemenea, au fost înregistrați 101 de candidați la funcția de parlamentar din partea formațiunii Mișcarea Respect Moldova.

De asemenea, a fost înregistrat Blocul Alternativa, al cărui lideri sunt primarul Chișinăului, Ion Ceban, actual conducător al MAN, Ion Chicu, președintele PDCM, Mark Tcaciuk, liderul Congresului Civic, și Alexandr Stoianoglo, fost candidat la alegerile prezidențiale din 2024. Blocul are 103 candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Blocul Alternativa se declară acum pro-european, însă liderii săi au fost de-a lungul timpului împotriva apropierii Republicii Moldova de UE sau au exprimat opinii pro-Kremlin.

Totodată, autoritatea electorală a aprobat lista a 104 candidați la funcția de deputat din partea Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei.

Blocul, creat în luna iulie, optează pentru restabilirea relațiilor cu Kremlinul. Acesta este format din Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), condus de Igor Dodon, Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM), al cărui lider este Vladimir Voronin, formațiunea Viitorul Moldovei, al cărei președinte este Vasile Tarlev, și Inima Moldovei, a cărei lideră este Irina Vlah.

Conform jurnaliștilor de la „The Insider”, un site de investigații cu sediul în Letonia, Kremlinul promovează cu precădere două blocuri mari la alegerile parlamentare din țara vecină, dar cu orientări politice opuse pentru a obține o majoritate parlamentară.

În timp ce Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inimii și Viitorului Moldovei nu își ascunde simpatiile față de Moscova, celălalt neagă legăturile cu Rusia.

Partide și candidați independenți

Până acum, autoritatea electorală a înregistrat în calitate de candidați electorali pe Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), Partidul Democrația Acasă (PDA), Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB), Alianța Liberarilor și Democraților din Europa (ALDE), Partidul Social Democrat European (PSDE), Partidul Național Moldovenesc (PNM). De asemenea, în listă au fost incluși candidații independenți Olesea Stamate și Andrei Năstase.

Scrutin sub influența Kremlinului

Alegerile parlamentare vor avea loc în data de 28 septembrie. Recent, președintele Maia Sandu a avertizat că Federația Rusă vrea să controleze din toamnă Republica Moldova și pregătește o imixtiune fără precedent în alegerile din septembrie, avertismentul fiind făcut după ședința Consiliului Suprem de Securitate (CSS). Moscova a negat acuzațiile.