CSM sesizează Comisia Europeană privind presiunile asupra justiției din România. Scrisoarea a fost transmisă Ursulei von der Leyen

Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a transmis o scrisoare oficială către președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și către comisarul european pentru democrație, justiție, statul de drept și protecția consumatorilor, Michael McGrath, prin care atrage atenția asupra unor presupuse presiuni exercitate asupra sistemului judiciar din România.

Documentul este semnat de președintele CSM Liviu Gheorghe Odagiu și este însoțit de Hotărârea nr. 1348 din 9 iunie 2026 a Secției pentru judecători. Acesta prezintă ceea ce magistrații descriu drept o campanie susținută care ar afecta independența justiției și autonomia puterii judecătorești.

Potrivit CSM, începând cu instalarea noilor autorități la guvernare, în iulie 2025, ar fi fost promovate măsuri și inițiative care vizează diminuarea independenței financiare și instituționale a sistemului judiciar. Printre acestea sunt menționate modificări care afectează remunerația și pensiile magistraților, finanțarea instanțelor, resursele umane și capacitatea administrativă a sistemului de justiție.

Reprezentanții CSM susțin că aceste măsuri au fost însoțite de o campanie publică de discreditare a puterii judecătorești, prin acuzații de corupție generalizată, atacuri la adresa unor judecători și a conducerii instituțiilor din sistem, precum și prin propuneri privind proceduri excepționale de verificare a magistraților.

În scrisoare se arată că efectul cumulativ al acestor acțiuni ar putea afecta echilibrul dintre puterile statului, încrederea publicului în justiție și garanțiile constituționale privind independența sistemului judiciar.

CSM afirmă că documentația transmisă Comisiei Europene conține fapte și informații verificabile, și că fiecare afirmație este însoțită de trimiteri către documente oficiale, hotărâri judecătorești, comunicate instituționale sau date statistice.

Instituția subliniază că demersul are ca scop apărarea dreptului cetățenilor de a beneficia de instanțe independente și de menținerea echilibrului constituțional într-un stat de drept.

Totodată, Secția pentru judecători a transmis că rămâne la dispoziția Comisiei Europene pentru furnizarea de informații suplimentare și documente care să susțină concluziile prezentate în hotărârea anexată.