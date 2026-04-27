Radu Marinescu, la final de mandat: „România are poate cea mai independentă justiție din istoria sa”

Ministrul demisionar al Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat luni că, în prezent, sistemul judiciar din România se bucură de un nivel fără precedent de independență, subliniind că reformele legislative din ultimii ani au consolidat autonomia instituțională a justiției.

„Aş vrea să vă spun că, în momentul de faţă, România are poate cea mai independentă justiţie din istoria sa. Legile din 2022, care au făcut obiectul unor discuţii în spaţiul public, consacră o arhitectură instituţională a justiţiei prin care aceasta se autoguvernează, astfel încât deciziile care sunt luate cu privire la cariera magistraţilor, responsabilitatea disciplinară a magistraţilor sunt luate la nivelul organismelor de conducere din cadrul justiţiei, fără interferenţă politică, ceea ce eu consider că reprezintă un lucru care, dacă este exercitat cu bună credinţă şi în interesul societăţii, este benefic, pentru că justiţia, repet, trebuie să fie şi să rămână una independentă”, a declarat Marinescu, în cadrul unei conferinţe de presă în care şi-a prezentat bilanţul activităţii de la Ministerul Justiţiei.

Fostul ministru a evidențiat că una dintre principalele direcții ale mandatului său a fost modernizarea sistemului judiciar prin digitalizare, în contextul presiunii generate de volumul mare de dosare și de nevoia de eficientizare a actului de justiție.

„Discutăm foarte mult de eficienţa justiţiei, discutăm foarte mult de timpii în care se soluţionează procesele, discutăm de celeritate şi de aşteptările cetăţeanului. Nu putem face acest lucru în condiţiile în care reuşim deocamdată să asigurăm un personal strict necesar pentru activitatea din justiţie, dar, totuşi, în perspectivă, insuficient pentru volumul foarte mare de cauze, dacă nu mergem în direcţia digitalizării şi - chiar mai mult - în direcţia utilizării unor instrumente de inteligenţă artificială în actul de justiţie, bineînţeles cu o responsabilitate atât etică, cât şi de stabilirea unui nivel până la care instrumentele de inteligenţă artificială pot să fie implicate în actul de justiţie. Procesul de digitalizare, atâta timp cât am fost ministru al Justiţiei, s-a bucurat de o investiţie istorică, de peste 850 de milioane de lei în activitatea de implementare a acestor sisteme tehnologice. Peste 50 de milioane de lei au fost utilizate pentru a reface reţelele LAN la instanţele din toată ţara şi s-a introdus un prim element de inteligenţă artificială, aşa numitul speech-to-text, un instrument care permite preluarea automată a vorbirii şi transferarea în text, câştigând timp foarte important în durata actului de justiţie”, a arătat Marinescu.

În plus, acesta a anunțat că Ministerul Justiției pregătește implementarea unui asistent digital destinat judecătorilor și procurorilor, menit să sprijine analiza dosarelor.

„Pregătim un asistent digital al magistratului care ne va permite să punem la dispoziţia specialiştilor noştri - judecători şi procurori - un instrument de prelucrare a informaţiei foarte rapid, care, de asemenea, să-i ajute în activitatea de evaluare a unei cauze şi să le permită să exercite deliberarea pe baza unui conţinut deja pregătit în anumite limite de un instrument de inteligenţă artificială. Am dotat peste o mie de săli de judecată cu tehnologie de ultimă oră. Aici vorbesc inclusiv de dotarea cu laptopuri, de dotarea cu foarte multe instrumente de tehnologie care, de asemenea, ajută actul de justiţie. Nu vă ascund că gândim în perspectivă, inclusiv o realizare a unei justiţii la distanţă, prin videoconferinţă, pentru mai multe domenii ale dreptului unde aceasta este posibilă, tocmai ca să permitem accesul mai rapid la instanţă mai eficace şi să dinamizăm puţin actul de justiţie, acolo, evident, unde se poate", a mai spus Marinescu.

Declarațiile au fost făcute în contextul prezentării bilanțului de final de mandat, într-o perioadă în care discuțiile despre eficiența și independența justiției rămân în prim-planul dezbaterii publice din România.