CSM reacționează la declarațiile premierului: Pensiile magistraților nu au legătură cu jalonul neîndeplinit din PNRR

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) reacționează la declarațiile premierului României, care a afirmat că plata a peste 200 de milioane de euro din PNRR ar fi blocată din cauza pensiilor magistraților. CSM susține că aceste afirmații sunt „nereale” și explică faptul că jalonul vizat nu privește pensiile de serviciu, ci impozitarea generală a pensiilor, afectată de o decizie a Curții Constituționale.

Într-un comunicat transmis vineri, CSM a reacționat ferm la declarațiile făcute de premierul României, Ilie Bolojan, potrivit cărora „rezolvarea pensiilor magistraților” ar fi o condiție pentru primirea unei tranșe de peste 200 de milioane de euro din PNRR.

„Contrar celor afirmate în mod nereal de premierul României, în sensul că «rezolvarea pensiilor magistraților» ar constitui un jalon de care depinde o sumă de peste 200 de milioane de euro din PNRR, Consiliul Superior al Magistraturii face următoarele precizări”, se arată în comunicat.

CSM amintește că prin Legea nr. 282/2023 regimul pensionării magistraților a fost modificat „substanțial” – în ceea ce privește condițiile de pensionare, modul de calcul al pensiei și etapizarea. Toate aceste modificări „au fost luate în considerare de Comisia Europeană”, care a evaluat pozitiv obiectivul 215, declarându-l îndeplinit în evaluarea preliminară din 15 octombrie 2024.

Problema ține de impozitarea pensiilor, nu de pensiile magistraților

Consiliul explică faptul că neîndeplinirea jalonului 215 nu are legătură cu pensiile magistraților, ci cu decizia Curții Constituționale nr. 724/2024, care a declarat neconstituționale dispozițiile privind impozitarea progresivă a pensiilor.

„Comisia Europeană a constatat că, în privința impozitării pensiilor, nu mai este îndeplinit jalonul 215, afirmând că, în urma Deciziei nr. 724/2024 a Curții Constituționale a României, prevederile relevante ale Legii nr. 282/2023 care introduc impozitarea mai mare a pensiilor nu pot fi puse în aplicare de guvern”, precizează CSM.

Prin urmare, Consiliul subliniază că toate celelalte aspecte privind regimul de pensionare a magistraților - condițiile de ieșire la pensie, modul de calcul și etapizarea „nu au constituit obiectul vreunei critici din partea Comisiei Europene”.

„Guvernul induce în eroare opinia publică”

CSM consideră că legea adoptată recent de Guvern „nu are nicio legătură cu cerința formulată de Comisie prin scrisoarea din 25 martie 2025”.

„Contrar afirmațiilor prim-ministrului României, măsurile propuse de executiv nu contribuie la îndeplinirea jalonului 215. De altfel, problema impozitării pensiilor, evidențiată de Comisie, a fost deja reglementată în pachetul nr. 1 de măsuri fiscal-bugetare”, a transmis instituția.

Apel la responsabilitate și echilibru

În finalul comunicatului, Consiliul Superior al Magistraturii face un apel la corectitudine și echilibru în discursul public: „Într-un moment în care dezbaterea publică este marcată de distorsiuni și interpretări tendențioase, Consiliul face apel la respectarea adevărului juridic și instituțional și la responsabilitate în comunicarea publică, nefiind permisă niciun fel de presiune politică asupra instanței de contencios constituțional”.

Instituția atrage atenția că justiția „nu poate fi o temă constantă de campanie electorală”, iar consolidarea statului de drept presupune „onestitate, rigoare și echilibru în relația dintre puterile statului”.