Reacția președintelui SUA după ce actorul Robert De Niro l-a făcut „idiot". Trump: „Un bolnav cu mintea tulburată"

Publicat:

Actorul Robert De Niro este „un bolnav cu mintea tulburată”, a afirmat miercuri, 25 februarie, preşedintele american Donald Trump pe reţeaua sa Truth Social.

Donald Trump FOTO: Profimedia
Donald Trump FOTO: Profimedia

Donald Trump a reacționat după recentul podcast al lui Robert De Niro, în care acesta l-a numit pe președinte „idiot”.

Este un idiot. Trebuie să scăpăm de el. Va distruge țara”, a spus el, adăugând: „Nu vreau ca toată lumea să umble cu steagurile americane MAGA, de parcă ar fi singurii. Și noi suntem americani”, a spus De Niro.

Președintele a răspuns miercuri într-o postare lungă pe Truth Social, calificându-l pe actorul din Goodfellas drept „o persoană bolnavă și dementă”.

   „Robert De Niro, care suferă de nevroza anti-Trump, este un alt bolnav, un nebun cu, cred eu, un IQ extrem de scăzut, care nu are absolut nicio idee despre ceea ce face sau spune, o parte din care este pur şi simplu CRIMINALĂ!”, a scris Donald Trump într-o postare în care le atacă, de asemenea, cu vehemenţă, pe deputata democrată de origine somaleză, Ilhan Omar, şi pe deputata democrată din Michigan, Rashida Tlaib, scrie The Independent.

Vestea bună este că America este acum mai măreață, mai bună, mai bogată şi mai dârză ca niciodată, iar asta îi înnebuneşte complet”, a adăugat Trump.

Robert De Niro, considerat una dintre cele mai influente figuri de la Hollywood, este cunoscut pentru pozițiile sale critice la adresa lui Donald Trump. De-a lungul anilor, actorul a afirmat că „democrația americană este în pericol” și că fostul președinte „se comportă ca un dictator”.

SUA

