Joi, 26 Februarie 2026
Adevărul
„Voi deranja interese mari". Un alt primar din România anunță interzicerea păcănelelor din oraș: „Îmi asum această decizie"

Publicat:

Primarul municipiului Brăila, Marian Dragomir, a anunțat pe Facebook că intenționează să propună Consiliului Local interzicerea jocurilor de noroc tip păcănele în oraș. „Scoatem păcănele afară din Brăila. Îmi asum această decizie”, a spus edilul.

Jocuri de noroc FOTO: shutersock
Jocuri de noroc FOTO: shutersock

Primarul Dragomir susține că decizia vine ca urmare a modificărilor legislative recente, care transferă autoritatea privind autorizarea acestor activități de la nivel central către administrațiile locale. Până acum, primarii nu aveau niciun cuvânt de spus în privința deschiderii și funcționării sălilor de jocuri, acestea fiind aprobate direct de autoritățile din București.

În mesajul său, primarul spune că măsura nu vizează restrângerea dreptului de a face afaceri, ci protejarea oamenilor de efectele devastatoare ale dependenței.

„Ca întotdeauna, vor exista și voci nemulțumite, dar eu am fost ales primar pentru a lua decizii în interesul majorității, nu pentru grupuri de interese! Până acum, primarii nu aveau niciun cuvânt de spus în această privință. Autorizarea păcănelelor se făcea doar la București! Acum, legea s-a schimbat și eu îmi asum această decizie! Voi propune Consiliului Local interzicerea păcănelelor în Municipiul Brăila! O fac pentru familiile și viețile distruse, pentru copiii care cresc în lipsuri din cauza dependenței părinților și pentru demnitatea unui oraș care merită mai mult decât iluzii vândute pe bani grei! Rămân consecvent”, a scris Dragomir.

Dragomir a mai precizat că de-a lungul timpului a fost un adversar constant al fenomenului jocurilor de noroc și al deciziilor guvernamentale considerate nocive pentru cetățeni

„În pandemie, când un prim-ministru PNL impunea mască și distanțare fizică în parcuri sau biserici, dar ținea deschise păcănelele, mi-am asumat și am criticat dur această decizie stupidă a Guvernului! De-a lungul timpului, indiferent de ce funcție am avut, am fost un adversar al acestui flagel care distruge vieți și am spus-o răspicat! Atașez în comentarii articole de atunci. Guvernele au protejat mereu această industrie a jocurilor de noroc. Logic, totul pe bani mulți și interese de tot felul! Oamenii erau mereu pe planul doi!”, a mai scris acesta.

Primarul a explicat că obiectivul său nu este de a restricționa libertatea de afaceri, ci de a proteja comunitatea de efectele negative ale dependențe. 

„Dacă există brăileni care susțin păcănelele sau voci care spun că e alegerea fiecăruia ce face sau invocă <afacerile> le transmit: să nu confundăm dreptul de a face afaceri cu dreptul de a exploata slăbiciunea oamenilor! Critica este legitimă și o susțin, dar indiferența față de un flagel care sfâșie atât de multe familii și împinge oameni în situații groaznice nu ar trebui să fie o opțiune pentru nimeni! Și magazinele de etnobotanice (așa-zise <droguri legale) care, prin 2009, au împânzit Brăila aduceau bani la buget, dar au distrus foarte mulți copii! Atunci, eram consilier local și am inițiat și votat interzicerea lor! Mi-am asumat și atunci… (...) Îmi asum eliminarea păcănelelor din Municipiul Brăila! Prefer să fiu criticat pentru asta decât să fiu lăudat pentru că am stat deoparte! Știu că voi deranja interese mari, dar <niciun profit> nu e mai important decât brăilenii!”, a mai transmis primarul Dragomir.

Brăila urmează exemplul Slatinei, prima localitate din România care a anunțat interzicerea păcănelelor, și devine astfel al doilea oraș care ia această măsură.

