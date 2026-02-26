Avertismentul unui medic privind nevoia urgentă de vaccinare a copiilor: „Este epidemie de rujeolă în USA, Australia, Asia de Sud-Est și în țări ale Europei”

Reputatul cardiolog român Gabriel Tatu-Chițoiu a atras atenția asupra consecințelor devastatoare ale rujeolei într-o postare pe Facebook, în care a prezentat cazul unui copil de 7 ani care a contractat boala la vârsta de 7 luni, fiind nevaccinat.

„Boala s-a complicat cu panencefalită sclerozantă subacută. Este o boală neuroinflamatorie progresivă a creierului asociată cu persistența virusului rujeolic. Poate avea o perioadă de latență de mulți ani. Afecțiunea este fatală. Copilul a decedat după 12 luni”, a explicat medicul.

Tatu-Chițoiu subliniază că vaccinarea rămâne singura metodă sigură de prevenire a infecției și a complicațiilor neurologice asociate rujeolei. „Cât am fost medic de țară, am vaccinat timp de 4 ani câteva sute de copii, fără niciun efect advers notabil”, a precizat el.

Potrivit medicului, epidemii de rujeolă au fost semnalate recent în SUA, Australia, Asia de Sud-Est, dar și în mai multe țări europene. România, în special, se confruntă cu o creștere alarmantă a cazurilor, ca urmare a scăderii ratelor de vaccinare, cauzate în mare parte de dezinformare și campanii antivaccin.

„În acest moment este epidemie de rujeolă în USA, Australia, Asia de Sud-Est și în țări ale Europei. România a raportat creșterea semnificativă a cazurilor în ultimii ani urmare a scăderii ratei de vaccinare a copiilor. Efect colateral al credulității în fața unor semidocți aprigi antivacciniști. Pe scurt: niște idioți”, a scris acesta.

Situația în România: o criză a imunizării

Datele oficiale arată că între 1 februarie 2024 și 31 ianuarie 2025, 27.568 din cele 32.265 de cazuri de rujeolă în UE au fost înregistrate în România, mult peste orice alt stat european. În perioada 2023–2025, peste 35.700 de români au fost diagnosticați cu rujeolă, majoritatea copii sub 15 ani, iar 30 de persoane și-au pierdut viața din cauza complicațiilor.

Un studiu al organizației Salvați Copiii România arată că doar 47,4% dintre copii au primit prima doză ROR (rujeolă, oreion, rubeolă). Printre cauze se numără birocrația excesivă, lipsa vaccinării în școli și grădinițe, dificultățile de transport, dar și dezinformarea online și în comunități.

Organizația cere autorităților măsuri urgente: simplificarea raportării vaccinărilor, instruirea personalului medical în comunicarea cu părinții și crearea de echipe locale care să promoveze imunizarea și să ofere răspunsuri părinților.

Mesajul medicului: prevenirea este singura armă

„Rujeola și alte boli fatale revin în România. Vaccinarea este singura cale de a proteja copiii. Atunci când părinții aleg să nu vaccineze, pun în pericol viețile celor mici. Este tragic și total evitabil”, a mai declarat Gabriel Tatu-Chițoiu.