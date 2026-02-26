Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, despre deszăpezire: „La noi, toată lumea se isterizează, se sperie şi aruncă cu tone de sare”. Explicația gropilor din București

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a explicat, joi, dificultățile și presiunile cu care se confruntă autoritățile în cazul ninsorilor din România, comparând situația cu modul în care se organizează marile orașe occidentale.

„În România, atunci când ninge, toată lumea se isterizează, începând cu jurnaliştii, iar primarii intră în vrie, se sperie şi aruncă cu tone de sare, aşa încât apare o isterie publică”, a declarat edilul. Ciucu a făcut apel la calm și a dat exemplul orașului New York, unde atunci când stratul de zăpadă depășește 40–50 de centimetri, copiii nu merg la școală, mașinile nu ies pe drumuri, iar utilajele își pot face treaba mult mai repede și mai bine.

„La noi, este pretenţia ca fix a doua zi din noaptea în care a nins totul să fie negru. Daţi-ne şi nouă măcar 24 sau 48 de ore. Au fost oameni de pe utilajele de dezăpezire care au leşinat din cauza epuizării”, a spus primarul, citat de News.

Cum funcționează dezăpezirea în alte țări

„În alte ţări, în prima zi când ninge, nimeni nu se iese afară. Cu alte cuvinte, dacă ninge sub 15 centimetri activitatea se poate desfășura normal, dacă ninge între 15 şi 25–30 de centimetri, activitatea este restricţionată, tocmai pentru ca utilajele să poată interveni normal, iar dacă ninge peste 40 de centimetri, nimeni nu mai iese în ziua aceea cu maşina, este interzisă circulaţia şi se iese în cazul de urgenţă maximă. N-ai ce să cauţi pe străzi în ziua aceea. Utilajele ies pe stradă şi încep. Şi m-am documentat, au o productivitate de 30–40% mai mare, dacă nu sunt maşini în trafic, pentru a face dezăpezirea. Asta se întâmplă acolo. Populaţia este anunţată din timp, se face apel, deci în prima zi nu circulă nimeni pentru că ies utilajele pe străzi”, a explicat Ciucu, adăugând că deszăpezirea vizează mai întâi zona spitalelor și bulevardele principale, iar abia a doua zi străzile secundare și trotuarele.

Problemele din România

Edilul a atras atenția că în România „toată lumea se isterizează”.

„La noi, toată lumea se isterizează, începând cu dumneavoastră, nu vă supăraţi că vă zic. Iar i-a luat pe primari iarna prin surprindere. Păi nu a luat pe nimeni, că ne-am uitat cu toţii ca disperaţii”, le-a declarat jurnaliștilor primarul, menționând că înainte când ningea era frumos.

Potrivit lui Ciucu, acum toți primarii au aceeași problemă: „intră în vrie”, se sperie și încep să arunce cu „tone de sare”.

„Apare o isterie publică şi aceasta se amplifică foarte mult. Primarii se sperie şi încep să anunţe cu sare. Şi nu puţină sare”, afirmă Ciucu, explicând că această practică distruge spațiul verde, omoară copacii, poluează, dar mai ales strică asfaltul și apar gropi.

„În sectorul 6, la un moment dat, zic, băi, opriţi-vă cursare astea, că distruge spaţiul verde, omorâţi copacii, dar ne costă iară să plantăm. La mijloace peisagistice, iarba. Uiteţi-vă cum o sărată.”

Primarul a mai explicat că există o presiune enormă asupra autorităților:

„Hai să fim rezonabili, trebuie să fie la negru, dar daţi-ne şi nouă 24–48 de ore. Primăria Capitalei nu are serviciu de dezăpezire, ci doar partea de reglementare şi de control. Adică să dea nişte amenzi mici, maxim 5.000 de lei. De aceea am dat pe fiecare stradă în parte. Salubrizarea este la sectoare.”

Soluția propusă

Ciucu a spus că ar dori o discuție comună „cu toții”, inclusiv cu presa, cetățenii și primarii de sector, aceștia din urmă fiind „principalii factori în ceea ce privește dezăpezirea”.

„Şi să zicem că, dacă a nins peste 40–50 de centimetri, copiii rămân în ziua aceea acasă, şi să fie predictibil, să nu se mai isterizeze lumea degeaba, maşinile rămân în ziua aceea acasă şi se duc doar urgenţele, salvările, tot ce ai nevoie. E vorba de 24 de ore. Se eliberează oraşul mai rapid, mai ieftin, nu mai distrugem şi nu aruncăm cu tonele de sare care s-au aruncat în această iarnă, pentru că primarii au vrut ca să fie în competiţie unul cu celălalt, la care e mai negru. S-au aruncat cu tonele de sare. Nu vă zic că au fost oameni care au leşinat. Au fost oameni pe utilajele de dezăpezire care au fost forţaţi să lucreze mai mult de 8–12 ore intensiv şi au leşinat. Societatea pune o presiune formidabilă în primele 24 de ore pe primari, ei pun presiune pe salubrişti, pe serviciile lor proprii, ştirile încep să curgă, primarii intră în competiţie că la mine e mai bine, la mine e mai puţin bine, aruncă cu sare, aruncă cu bani”, a spus primarul.