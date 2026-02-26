search
Joi, 26 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, despre deszăpezire: „La noi, toată lumea se isterizează, se sperie şi aruncă cu tone de sare”. Explicația gropilor din București

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a explicat, joi, dificultățile și presiunile cu care se confruntă autoritățile în cazul ninsorilor din România, comparând situația cu modul în care se organizează marile orașe occidentale.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu. FOTO Inquam / George Călin
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu. FOTO Inquam / George Călin

„În România, atunci când ninge, toată lumea se isterizează, începând cu jurnaliştii, iar primarii intră în vrie, se sperie şi aruncă cu tone de sare, aşa încât apare o isterie publică”, a declarat edilul. Ciucu a făcut apel la calm și a dat exemplul orașului New York, unde atunci când stratul de zăpadă depășește 40–50 de centimetri, copiii nu merg la școală, mașinile nu ies pe drumuri, iar utilajele își pot face treaba mult mai repede și mai bine.

„La noi, este pretenţia ca fix a doua zi din noaptea în care a nins totul să fie negru. Daţi-ne şi nouă măcar 24 sau 48 de ore. Au fost oameni de pe utilajele de dezăpezire care au leşinat din cauza epuizării”, a spus primarul, citat de News.

Cum funcționează dezăpezirea în alte țări

„În alte ţări, în prima zi când ninge, nimeni nu se iese afară. Cu alte cuvinte, dacă ninge sub 15 centimetri activitatea se poate desfășura normal, dacă ninge între 15 şi 25–30 de centimetri, activitatea este restricţionată, tocmai pentru ca utilajele să poată interveni normal, iar dacă ninge peste 40 de centimetri, nimeni nu mai iese în ziua aceea cu maşina, este interzisă circulaţia şi se iese în cazul de urgenţă maximă. N-ai ce să cauţi pe străzi în ziua aceea. Utilajele ies pe stradă şi încep. Şi m-am documentat, au o productivitate de 30–40% mai mare, dacă nu sunt maşini în trafic, pentru a face dezăpezirea. Asta se întâmplă acolo. Populaţia este anunţată din timp, se face apel, deci în prima zi nu circulă nimeni pentru că ies utilajele pe străzi”, a explicat Ciucu, adăugând că deszăpezirea vizează mai întâi zona spitalelor și bulevardele principale, iar abia a doua zi străzile secundare și trotuarele.

Problemele din România

Edilul a atras atenția că în România „toată lumea se isterizează”.

„La noi, toată lumea se isterizează, începând cu dumneavoastră, nu vă supăraţi că vă zic. Iar i-a luat pe primari iarna prin surprindere. Păi nu a luat pe nimeni, că ne-am uitat cu toţii ca disperaţii”, le-a declarat jurnaliștilor primarul, menționând că înainte când ningea era frumos.

Potrivit lui Ciucu, acum toți primarii au aceeași problemă: „intră în vrie”, se sperie și încep să arunce cu „tone de sare”.

„Apare o isterie publică şi aceasta se amplifică foarte mult. Primarii se sperie şi încep să anunţe cu sare. Şi nu puţină sare”, afirmă Ciucu, explicând că această practică distruge spațiul verde, omoară copacii, poluează, dar mai ales strică asfaltul și apar gropi.

„În sectorul 6, la un moment dat, zic, băi, opriţi-vă cursare astea, că distruge spaţiul verde, omorâţi copacii, dar ne costă iară să plantăm. La mijloace peisagistice, iarba. Uiteţi-vă cum o sărată.”

Primarul a mai explicat că există o presiune enormă asupra autorităților:

„Hai să fim rezonabili, trebuie să fie la negru, dar daţi-ne şi nouă 24–48 de ore. Primăria Capitalei nu are serviciu de dezăpezire, ci doar partea de reglementare şi de control. Adică să dea nişte amenzi mici, maxim 5.000 de lei. De aceea am dat pe fiecare stradă în parte. Salubrizarea este la sectoare.”

Soluția propusă

Ciucu a spus că ar dori o discuție comună „cu toții”, inclusiv cu presa, cetățenii și primarii de sector, aceștia din urmă fiind „principalii factori în ceea ce privește dezăpezirea”.

„Şi să zicem că, dacă a nins peste 40–50 de centimetri, copiii rămân în ziua aceea acasă, şi să fie predictibil, să nu se mai isterizeze lumea degeaba, maşinile rămân în ziua aceea acasă şi se duc doar urgenţele, salvările, tot ce ai nevoie. E vorba de 24 de ore. Se eliberează oraşul mai rapid, mai ieftin, nu mai distrugem şi nu aruncăm cu tonele de sare care s-au aruncat în această iarnă, pentru că primarii au vrut ca să fie în competiţie unul cu celălalt, la care e mai negru. S-au aruncat cu tonele de sare. Nu vă zic că au fost oameni care au leşinat. Au fost oameni pe utilajele de dezăpezire care au fost forţaţi să lucreze mai mult de 8–12 ore intensiv şi au leşinat. Societatea pune o presiune formidabilă în primele 24 de ore pe primari, ei pun presiune pe salubrişti, pe serviciile lor proprii, ştirile încep să curgă, primarii intră în competiţie că la mine e mai bine, la mine e mai puţin bine, aruncă cu sare, aruncă cu bani”, a spus primarul.

București

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Orașul din România care ar putea avea primul tren suspendat. Tocmai s-au semnat studiile de prefezabilitate
digi24.ro
image
Cum a atras Hailey Bieber toate privirile la premiera „Wuthering Heights”. Rochia cu care a făcut senzație | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Dezvăluirea momentului în Gândul: Nicușor Dan este executat silit chiar de statul pe care îl conduce. Președintele României nu și-a plătit impozitul pe terenul de 7.460 mp de la Predeal. Gândul publică, în exclusivitate, documentele și imaginile cu terenul lui Nicușor Dan. Cum a mințit președintele în declarația de avere
gandul.ro
image
Ministrul Transporturilor, despre greșeala din CV: ”Îmi place să cred că este strict un interes jurnalistic și nu o campanie împotriva mea”
mediafax.ro
image
RO-Alert la ISU. Număr tot mai mare de pensionări și demisii în ultimii ani. Pompierii abia mai fac față în unele județe. Date exclusive
fanatik.ro
image
Ce studii are, de fapt, Radu Miruță. Adevărul despre facultatea făcută „ca un hobby” și momentul în care vicepremierul a recunoscut în instanță că nu are cunoștințe juridice.
libertatea.ro
image
Trump forțează: Vreau pace într-o lună! Detalii explozive din discuția cu Zelenski
digi24.ro
image
Ioanițoaia uluit în direct: „Tu te-ai însurat la 16 ani, iar la 32 erai deja bunic! La voi, în familie...”
gsp.ro
image
Neverosimil: și-a cerut iubita în căsătorie în fața unui stadion întreg, dar ce a urmat face înconjurul lumii
digisport.ro
image
Zelenski, anunț surprinzător: „Suntem pregătiți pentru compromisuri!” / Condiția impusă de Ucraina
stiripesurse.ro
image
Doi pensionari au primit ajutor social timp de 10 ani, deși aveau economii de peste un milion de euro. În final, s-au autodenunțat
antena3.ro
image
Afacerea care înflorește în această perioadă. Prețurile variază de la 20 la 30 de lei
observatornews.ro
image
Nicușor Dan, EXECUTAT SILIT! Dovezile au fost publicate joi dimineața
cancan.ro
image
Pensionarii vor fi obligați să iasă din pensie și să se angajeze. Banii nu le vor ajunge. Exemplul Spaniei
newsweek.ro
image
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
prosport.ro
image
Ce urmăresc frații Pavăl, proprietarii Dedeman, prin achiziția Carrefour. Miza reală din spatele tranzacției
playtech.ro
image
Cristiano Ronaldo, ce lovitură pe final de carieră! Și-a cumpărat un club important de fotbal din Spania
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
După eliminarea din Champions League, Inter a ales între Chivu și Simeone și-i pune contractul pe masă
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
O fetiță de 3 ani a fost strivită mortal de calul familiei, sub privirile neputincioase ale mamei sale: „Inimile noastre sunt zdrobite”
kanald.ro
image
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
wowbiz.ro
image
Pensii 2026. S-a decis! Seniorii vor primi mai mulţi bani de Paşte şi de Crăciun
romaniatv.net
image
Putin primește o lovitură din propria sa familie. Este rugat cu lacrimi în ochi să oprească războiul
mediaflux.ro
image
Ioanițoaia uluit în direct: „Tu te-ai însurat la 16 ani, iar la 32 erai deja bunic! La voi, în familie...”
gsp.ro
image
Alerga pe malul Dâmboviței și a văzut ceva în apă. Ce a făcut apoi a emoționat mii de oameni: "Ai fost îngerul lui!"
actualitate.net
image
Dan Bălan, reacții în val după concertul „Soundstalgic” din Chișinău. Fanii spun că artistul este „de nerecunoscut” și că „foarte mult a slăbit”
actualitate.net
image
Rețetă tiramisu de post. Cum prepari un desert la fel de gustos ca varianta originală
click.ro
image
Trei zodii norocoase după 1 martie! Destinul acestor nativi se schimbă cu 180 de grade la începutul primăverii
click.ro
image
Mierea de albine e sau nu de post? Cum ne dăm seama dacă e naturală sau contrafăcută? Testul rapid al lui Dorel Vișan, care e și apicultor: „Când curge ca apa...”
click.ro
Regina Letizia si Regele Felipe Casa Majestatii Sale jpg
Crește lista infidelităților Reginei Letizia. În timp ce Felipe flirta cu femei frumoase, soția lui schimba amanții la Palat
okmagazine.ro
Cheesecake cu lamaie Sursa foto shutterstock 2292523711 jpg
Cheesecake cu lămâie. Nu vei crede cât de ușor se face!
clickpentrufemei.ro
Întrevederea dintre Nicolae Ceauşescu şi Mao Tzedun la Palatul Adunării Reprezentanţilor Populari din China, la 3 iunie 1971 (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 3/1971)
Tunul de calibrul 100 mm și înfometarea românilor după 1975
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mersul pe jos în stil japonez. Un antrenament de jumătate de oră care are de 10 ori mai multe beneficii decât 10.000 de pași pe zi
image
Rețetă tiramisu de post. Cum prepari un desert la fel de gustos ca varianta originală

OK! Magazine

image
Regele Charles, implicat în scandalul fostului prinț Andrew! Au ieșit la iveală e-mailuri explozive ale unui denunțător din 2019

Click! Pentru femei

image
Un actor nominalizat de cinci ori la Oscar a făcut o confesiune intimă „incredibil de vulgară”!

Click! Sănătate

image
5 simptome „tăcute” care pot indica un cancer pancreatic