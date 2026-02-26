Neconcordanțe în CV-ul unui ministru din Guvernul Bolojan: „Nu am pretins niciodată că aș fi absolvit instituția respectivă”

Date contradictorii apar în CV-ul ministrului Transporturilor, Ciprian Șerban. Acesta a trecut că a urmat cursurile unei universități private între 2008 și 2009, dar instituția susține că înscrierea a fost în 2005, iar acesta a fost exmatriculat după un an.

În spațiul public au apărut informații potrivit cărora ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, ar fi urmat cursurile unei facultăți private în altă perioadă decât cea menționată în CV și ar fi fost exmatriculat după doar un an, potrivit cotidianul. Reprezentanții Universității „Petre Andrei” din Iași, susțin, însă, că ministrul s-a înscris la cursurile de licență în 2005 și a fost exmatriculat în 2006.

Ministrul Ciprian Șerban a explicat că s-a înscris pentru „o perioadă limitată de timp la cursurile unei universități private, pe care însă nu le-am finalizat, din motive personale”.

„Lucru acesta nu a fost niciodată ascuns și nu a produs niciun efect academic sau profesional, nefiind vorba despre o diplomă obținută sau utilizată în vreun context oficial. Diferențele de ani invocate în articol provin dintr-o eroare materială de redactare apărută în CV. De altfel, parcursul meu educațional este transparent și verificabil, incluzând studii universitare finalizate. Resping ferm sugestia că ar fi existat intenția de a induce în eroare. Nu am pretins niciodată că aș fi absolvit instituția respectivă și nu am obținut niciun beneficiu din menționarea acelei perioade de studii nefinalizate”, a spus ministrul Șerban, într-un răspuns pentru Digi 24.

Pe lângă Universitatea „Petre Andrei”, CV-ul lui Ciprian Șerban mai arată că acesta a urmat cursurile de licență la Academia de Studii Economice din București (ASE) între 2012 și 2015 și un master, tot la ASE, între 2016 și 2018.