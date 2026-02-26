De teamă să nu fie contaminate, jucătoarele de tenis scot carnea din meniu. Ce țări folosesc steroizi pentru creșterea animalelor

O cerere de despăgubire de 20 de milioane de dolari (aproximativ 17 milioane de euro) a fost depusă pentru neprotejarea jucătoarelor de riscul contaminării cu steroizi a cărnii la anumite turnee.

Totul face parte din procesul intentat de britanica Tara Moore, născută în 1992 în Hong Kong și profesionistă din 2010, care și-a construit cea mai puternică parte a carierei în principal în proba de dublu, unde a atins un clasament record î prima sută (77), în timp ce la simplu a ajuns până la locul 145.

Cazul care o implică pe sportiva de 33 de ani a izbucnit în aprilie 2022, în timpul turneului WTA 250 de la Bogotá, Columbia. Moore a fost testată pozitiv pentru nandrolon și boldenonă, a fost suspendată provizoriu și a început o lungă luptă pentru a demonstra că este victima unei contaminări fără vina ei.

Sportiva a susținut de la început că nu luase substanțe dopante și a indicat contaminarea alimentelor ca o posibilă explicație, în special carnea consumată în acele zile. În decembrie 2023, a venit o primă descoperire: un tribunal independent convocat de Sport Resolutions, un organism despre care românii au aflat odată cu cazul Simonei Halep, a concluzionat că substanțele proveneau probabil din carne contaminată și a stabilit că sportiva nu are culpă, nefiind vorba nici măcar despre neglijență.

Povestea nu s-a terminat cu această achitare. ITIA, agenția de integritate a tenisului, a decis să conteste decizia și să depună apel. Conform ITIA, reconstituirea nu a fost suficient dovedită și, în special, nu s-a probat în mod adecvat că încălcarea a fost neintenționată. Pe 15 iulie 2025, CAS a acceptat apelul și a anulat decizia anterioară: Moore a primit o suspendare de patru ani, care expiră până în decembrie 2027, ținând cont de perioada deja executată sub suspendare provizorie. A fost o lovitură devastatoare, care ar putea pune capăt carierei jucătoarei britanice.

Risc mare în Mexic, China și Guatemala

Tara Moore cere acum despăgubiri de la WTA. Jucătoarea susține că, dincolo de procedurile și deciziile sportive, sistemul nu a reușit să-i ofere o protecție practică și preventivă împotriva unui risc specific. Dacă contaminarea cărnii în acest context era o problemă cunoscută, atunci cei care conduc circuitul ar fi trebuit să facă mai mult pentru a-și informa și proteja jucătoarele. „WTA avea cunoștințe concrete și bine documentate despre pericolele asociate cu carnea contaminată, dar a păstrat tăcerea”, acuză jucătoarea de tenis.

Răspunsul WTA a fost clar: „Arbitrajul a fost făcut de cineva independent și nu există nicio bază pentru a anula hotărârea”. Între timp, la Acapulco, turneul ATP 500 aflat în desfășurare, după ce s-a aflat despre proces, organizatorii au decis să se concentreze pe prevenire prin eliminarea cărnii din meniul restaurantului jucătoarelor.

Site-ul web al Agenției Internaționale de Integritate a Tenisului are o secțiune informativă dedicată tocmai acestui tip de risc: „În unele regiuni ale lumii, există riscul ca alimentele locale să fie contaminate cu substanțe interzise în timpul procesului de producție. WADA a raportat că clenbuterolul, ractopamina, zilpaterolul și zeranolul sau metaboliții acestora sunt utilizați în Mexic, China și Guatemala pentru a promova creșterea bovinelor, mieilor, păsărilor de curte și porcilor”. În documentul distribuit jucătorilor, organizația a menționat că alte surse de proteine, cum ar fi lactatele, produsele din pește și ouăle, vor fi puse la dispoziția jucătorilor.