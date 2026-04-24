CSM cere Guvernului să-i aloce o clădire unde să-și desfășoare activitatea. Funcționează într-un sediu închiriat de peste 20 de ani

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a transmis vineri, 24 aprilie, că, încă din 2005, sediul în care își desfășoară activitatea este închiriat, întrucât Guvernul României nu a pus la dispoziție o clădire corespunzătoare.

„Potrivit art. 92 din Legea nr. 305/2022, sediul Consiliului Superior al Magistraturii va fi pus la dispoziție de Guvern sau va fi asigurat de Consiliul Superior al Magistraturii din bugetul aprobat potrivit legii, și în legile anterioare ale justiției existând dispoziții similare.

Până în prezent, deși au fost efectuate nenumărate demersuri, încă din anul 2005 Consiliul continuă să își desfășoare activitatea într-un sediu închiriat, întrucât Guvernul României nu a pus la dispoziție o clădire corespunzătoare”, transmite CSM într-un comunicat.

Instituția precizează că demersurile pentru cumpărarea unui sediu au început încă din 2007. În 2018 au fost aprobați indicatorii necesari, iar în 2019 a fost alocat și bugetul pentru achiziție.

Tot atunci, CSM a inițiat procedura de cumpărare, însă nu a fost depusă nicio ofertă de vânzare.

„Ulterior anului 2019 nu au mai existat alocări bugetare pentru achiziția unui sediu de către CSM, având în vedere că Ministerul Justiției derulează, prin Banca Mondială, proiectul Cartierul pentru Justiție, în cadrul căruia este prevăzută și construirea unui sediu pentru Consiliu, proiect care în prezent stagnează și pentru executarea căruia nu este asumat niciun termen.”

Așadar, CSM afirmă că a fost nevoit să prelungească periodic contractele de închiriere pentru a-și putea desfășura activitatea într-un sediu care să asigure și nivelul necesar de securitate.

„Consiliul, înţelegând pe deplin situaţia economico-bugetară în care se află România, reiterează pe această cale, în mod public, solicitarea adresată Guvernului României de alocare a unui sediu corespunzător poziţiei instituţiei în arhitectura constituțională, demers care ar preîntâmpina efectuarea în continuare de cheltuieli de la bugetul de stat.”