search
Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

CSM lansează al patrulea apel către Guvern pentru deblocarea concursurilor din magistratură și avertizează că instanțele nu mai pot funcționa

0
0
Publicat:

Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a transmis, la începutul lunii aprilie, un nou apel către Guvernul României și Ministerul Justiției, solicitând adoptarea urgentă a unor măsuri pentru rezolvarea crizei acute de personal din sistemul judiciar. Este al patrulea demers oficial al CSM pe această temă în 2026.

Locurile vacante nu pot fi completate. FOTO Inquam photos/Octav Ganea
CSM cere Executivului: „deblocarea concursurilor de admitere directă în magistratură suspendate prin act normativ, în vederea diminuării deficitului naţional de judecători şi procurori, alocarea posturilor de grefier, având în vedere că sunt necesare 4874 de posturi, iar în 6 ani s-au promis măcar 600 de posturi şi nu s-a alocat niciun post , înfiinţarea posturilor de asistent al judecătorilor, fiind necesar un număr suplimentar de 712 posturi de asistenţi ai judecătorului”, se arată într-un comunicat transmis joi de Secţia pentru judecători a Consiliul Superior al Magistraturii.

„Puterea executivă ignoră deficitul cronic de judecători”

CSM avertizează că situația resurselor umane din instanțe a devenit critică:

Puterea executivă ignoră deficitul cronic de judecători, unele instanţe fiind în imposibilitate să îşi mai desfăşoare activitatea Astfel cum s-a menţionat în precedent, ultimul concurs de admitere directă în magistratură a putut fi demarat potrivit legislaţiei în vigoare la data de 25 iulie 2024, în ultimii 2 ani fiind eliminată prin act normativ posibilitatea recrutării directe a judecătorilor. La nivelul instanţelor judecătoreşti, potrivit datelor centralizate la 01 aprilie 2026, sunt vacante 850 de posturi de judecător, care includ şi posturile vacante din fondul de rezervă, din totalul celor 5364 de posturi (total ce include şi cele 291 de posturi aprobate din fondul de rezervă). Astfel, gradul de ocupare este de 84,51%, deficitul menţinându-se peste procentul de 15%, în cadrul căruia 444 de posturi sunt vacante la tribunale (75,90% grad de ocupare) şi 349 de posturi la judecătorii (86,02 % grad de ocupare)”

În comunicat se arată că „puterea executivă ignoră deficitul cronic de judecători, unele instanţe fiind în imposibilitate să îşi mai desfăşoare activitatea”.

CSM atrage atenția că există instanțe aflate la limita funcționării, precum Judecătoria Strehaia, care „îşi desfăşoară activitatea cu 1 singur judecător”, sau instanțe cu procente de vacantare între 40% și 71%.

România, pe primul loc în UE la numărul de dosare nou-intrate

Consiliul subliniază că volumul de activitate al instanțelor este „de 4 ori mai mare faţă de media europeană”.

`Deşi în fiecare comunicare oficială adresată Guvernului României şi Ministerului Justiţiei s-a subliniat situaţia excepţională a deficitului de resurse umane la nivelul sistemului judiciar şi a volumului de activitate al instanţelor de 4 ori mai mare decât media europeană, puterea executivă nu a răspuns Consiliului la niciuna dintre formele de dialog instituţional iniţiate. Din această perspectivă, abordarea puterii executive este de sfidare a puterii judecătoreşti şi se situează în afara loialităţii şi cooperării constituţionale între puterile statului, în vederea asigurării unei democraţii funcţionale în componenta referitoare la administrarea justiţiei, la nivelul standardelor europene”. 

România se situează pe primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește numărul de dosare nou-intrate în materie civilă și comercială, se mai arată în comunicat:

„În prezent, la 01 aprilie 2026, numărul cauzelor nou intrate în toate stadiile procesuale este cu 53.151 de dosare mai mare decât anul trecut – 607.149 de cauze anul trecut la aceeaşi dată şi 660.300 de cauze nou intrate anul acesta la data curentă. În ceea ce priveşte dosarele în stadiu fond, diferenţa este chiar mai mare, fiind înregistrate în plus 63.197 de cauze noi în stadiul fond comparativ cu anul trecut – 518.479 de cauze anul trecut la aceeaşi dată şi 581.676 de cauze noi în stadiu procesual fond anul acesta până în prezent. Iar acest volum de activitate simţitor mai mare comparativ cu anul trecut este gestionat în condiţiile unui deficit de 444 de judecători la tribunale şi 349 de judecători la judecătorii, cele două grade de jurisdicţie unde se înregistrează majoritatea cauzelor noi în stadiul procesual fond”. 

A patra solicitare pentru posturile de grefier și asistenți ai judecătorilor

Secția pentru judecători a CSM amintește că Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2022–2025 prevede măsuri clare pentru modernizarea resurselor umane, însă Guvernul nu a pus în aplicare aceste prevederi.

În comunicat se arată că încă din 2019 s-a stabilit necesitatea suplimentării cu 4.874 de posturi de grefier, iar pentru perioada 2021–2023 ar fi trebuit alocate cel puțin 600 de posturi. „Nu s-a alocat niciun post”, subliniază CSM.

În privința asistenților judecătorilor, deși legea prevede existența lor, „executivul refuză să dea efect acestei reglementări legale”.

„Abordarea puterii executive este de sfidare a puterii judecătoreşti”

 CSM acuză Guvernul de lipsă de cooperare instituțională:

„Abordarea puterii executive este de sfidare a puterii judecătoreşti şi se situează în afara loialităţii şi cooperării constituţionale între puterile statului.

Consiliul critică faptul că Executivul a organizat concursuri în domeniile educației și sănătății, dar „refuză orice demers similar” pentru justiție, ignorând nevoile cetățenilor privind accesul la un proces echitabil și soluționarea cauzelor într-un termen rezonabil.

„Sunt necesare măsuri concrete, responsabile şi asumate”

Secţia pentru judecători a Consiliul Superior al Magistraturii avertizează că sistemul judiciar riscă să intre în colaps din cauza suprasolicitării cronice a judecătorilor și grefierilor:„Efortul supradimensionat al personalului din justiţie [...] nu mai poate fi susţinut în lipsa unor măsuri concrete.”

„Sunt necesare măsuri concrete, responsabile şi asumate, care să demonstreze societăţii că justiţia se poate realiza eficient şi efectiv în România.

Consiliul conchide că retorica politică privind o justiție în slujba cetățeanului rămâne „doar demagogie” în absența unor acțiuni reale din partea Guvernului și Parlamentului.

„Consiliul a atras atenţia în nenumărate rânduri că efortul supradimensionat al personalului din justiţie, pentru a asigura în continuare realizarea actului de justiţie în România la standardele statului de drept, nu mai poate fi susţinut de personalul în funcţie în lipsa unor măsuri concrete din partea celorlate puteri în stat. Sunt necesare măsuri concrete, responsabile şi asumate, care să demonstreze societăţii că justiţia se poate realiza eficient şi efectiv în România, în sedii corespunzătoare, cu persoanal specializat suficient, la standarde europene. Retorica publică a factorilor politici pentru o justiţie promisă în beneficiul cetăţeanului rămâne doar demagogie în lipsa unor măsuri concrete adoptate de puterile executivă şi legislativă”, se mai arată în comunicatul  Secţiei pentru judecători a CSM

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

