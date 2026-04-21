Decizie definitivă la Înalta Curte de Casație și Justiție: spor de 2% pe zi pentru magistrații cu 18 ani vechime și grad de Curte de Apel

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ), prin Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, a stabilit definitiv că magistrații care, în perioada 2018–2022, au avut cel puțin 18 ani vechime și grad profesional de Curte de Apel beneficiază de un spor de 2% pe zi din salariul de bază.

Decizia ÎCCJ extinde aplicarea dreptului salarial, inițial acordat doar procurorilor din fosta Secție pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție (SIIJ), potrivit TVR Info.

Măsura îi vizează pe magistrații aflați în activitate în perioada în care SIIJ funcționa, cu condiția îndeplinirii criteriilor de vechime și grad.

După ce sporul a fost acordat procurorilor care instrumentau dosarele secției speciale, acesta drept a fost extins și către judecătorii care soluționau cauzele respective, iar acum se aplică tuturor magistraților care se încadrează în criteriile stabilite.

Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție este definitivă, iar impactul bugetar ar putea fi semnificativ, întrucât plata ar urma să includă și diferențe salariale retroactive din octombrie 2018.

Estimările vehiculate în presă indică aproximativ 1.000 de potențiali beneficiari, dar numărul exact și suma totală vor fi stabilite în etapa de aplicare.