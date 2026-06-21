Criminalul din Caracal, Gheorghe Dincă, cerere șoc în instanță: vrea întreruperea pedepsei pentru că îl doare genunchiul și nu primește cârjă

Gheorghe Dincă, condamnat la 30 de ani de închisoare pentru uciderea Alexandrei Măceşanu şi a Luizei Melencu, a cerut instanței întreruperea executării pedepsei, invocând probleme medicale. Acesta susține că suferă de dureri puternice la genunchi și că nu ar primi în penitenciar un dispozitiv de sprijin pentru deplasare.

În fața Judecătoriei Craiova, Gheorghe Dincă a susținut că suferă de dureri puternice la genunchiul drept, afecțiune care i-ar îngreuna deplasarea. Acesta a afirmat că are nevoie de tratament medical și de un dispozitiv de sprijin, susținând că nu i s-ar fi pus la dispoziție o cârjă în penitenciar, deși ar fi solicitat acest lucru, potrivit libertatea.

Pe lângă problema ortopedică, Dincă a invocat și alte afecțiuni, printre care diabet zaharat, probleme de vedere și boli cardiovasculare, susținând că tratamentul primit în detenție nu ar fi suficient.

Instanța a dispus efectuarea unei expertize medico-legale pentru a stabili starea reală de sănătate a deținutului. Raportul realizat de specialiști a indicat mai multe afecțiuni cronice, printre care gonartroză bilaterală, diabet zaharat tip 2, hipertensiune arterială, obezitate și afecțiuni oftalmologice.

Cu toate acestea, experții au concluzionat că toate aceste probleme pot fi tratate în rețeaua medicală a Administrației Naționale a Penitenciarelor sau în unități spitalicești publice, sub pază, fără a fi necesară întreruperea executării pedepsei.

Pe baza expertizei, Judecătoria Craiova a respins cererea de întrerupere a executării pedepsei formulată de Gheorghe Dincă. Acesta a contestat decizia, iar dosarul a ajuns în atenția instanțelor superioare.

În urma analizelor procedurale, cazul a generat un conflict de competență între instanțe, după ce acestea au avut opinii diferite privind instanța care ar trebui să judece cererea.

Dosarul a fost plimbat între Judecătoria Craiova și Tribunalul Dolj, fiecare instanță apreciind diferit competența de soluționare. Situația a dus la trimiterea cauzei către Curtea de Apel Craiova, care urmează să stabilească instanța competentă.

Până în prezent, nu a fost pronunțată o decizie finală în acest conflict procedural.

Reprezentanții Penitenciarului Craiova au respins acuzațiile privind lipsa tratamentului medical, precizând că deținutul beneficiază de îngrijiri conform protocolului medical al sistemului penitenciar.

Aceștia au explicat că medicamentele administrate sunt conforme cu tratamentul standard pentru diabet și că substanța activă este aceeași, indiferent de denumirea comercială.

Potrivit publicației citate, reprezentanții penitenciarului au susținut că unele reacții invocate de deținut nu corespund unei reacții alergice medicamentoase tipice și că nu există dovezi medicale care să confirme agravarea stării din cauza tratamentului.

Crimele care au șocat România

Crimele de la Caracal, potrivit procurorilor DIICOT, au fost comise în vara anului 2019 și au șocat România prin amploarea și modul de desfășurare.

Primul caz a fost cel al Luizei Melencu, o tânără de 18 ani dispărută în aprilie 2019 din Caracal, după ce venise din comuna Dioști, județul Dolj, pentru a ridica bani trimiși de mama sa din străinătate. Familia a alertat autoritățile după ce fata nu a mai putut fi contactată.

Câteva luni mai târziu, în iulie 2019, a dispărut și Alexandra Măceșanu, în vârstă de 15 ani, care a acceptat să fie luată la ocazie din zona Dobrosloveni. Ancheta a arătat că aceasta a fost dusă la locuința lui Gheorghe Dincă din Caracal, loc numit ulterior în presă „casa ororilor”.

Fata a reușit să sune la 112 în timpul sechestrării, însă intervenția autorităților a fost întârziată, ceea ce a generat controverse majore în anchetă și în spațiul public.

Ulterior, anchetatorii DIICOT au susținut că ambele tinere au fost răpite, violate și ucise, trupurile fiind incinerate într-un dispozitiv improvizat.

În faza inițială a anchetei, Gheorghe Dincă a recunoscut faptele de omor, însă ulterior și-a schimbat declarațiile, susținând o altă versiune a evenimentelor și negând parțial acuzațiile.