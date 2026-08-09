 Ce spune Eugen Tomac despre următoarea desemnare de premier a președintelui Nicușor Dan | adevarul.ro
search
Luni, 10 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Ce spune Eugen Tomac despre următoarea desemnare de premier a președintelui Nicușor Dan

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Eugen Tomac, consilier onorific al președintelui Nicușor Dan, a declarat că șeful statului este în contact permanent cu liderii politici pentru depășirea crizei guvernamentale.

Eugen Tomac, europarlamentar PMP
Eugen Tomac FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea

Întrebat cine este în acest moment favoritul lui Nicușor Dan pentru funcția de premier, un tehnocrat sau un politician, Tomac a spus că decizia va deveni cunoscută în momentul în care președintele va face desemnarea, scrie Mediafax.

„Evident că în momentul în care președintele va decide cine este persoana desemnată pentru formarea unui nou guvern, atunci vom afla cu toții. În momentul de față, însă, ceea ce cred că este foarte important să reținem este că președintele este profund preocupat de nevoia de a depăși această criză politică prin care trecem”, a declarat Eugen Tomac, la Antena 3 CNN.

El a amintit că Nicușor Dan a făcut până acum două nominalizări pentru funcția de premier.

„Amintesc că președintele a făcut până în prezent două desemnări pentru a depăși acest moment. Atunci când, pe 4 iunie, m-a propus pe mine pentru poziția de premier și după ce am consultat partidele și am constatat că nu pot ajunge în fața Parlamentului să primesc un vot de încredere cu o echipă formată din profesioniști, ne-am depus mandatul și, de asemenea, președintele a propus și o soluție politică care, din păcate, nu a primit vot de încredere din partea Parlamentului”, a spus Tomac.

Discuțiile cu liderii politici continuă

Potrivit acestuia, de atunci, președintele se află într-un contact permanent cu liderii politici.

„De atunci până în prezent, președintele este într-un contact permanent cu toți liderii politici. Atât pe chestiuni ce țin de depășirea acestui impas în care ne aflăm și ne aflăm în acest blocaj tocmai pentru că partidele politice și-au autoimpus o serie de condiții la care nu vor să renunțe și cred că este nevoie de foarte multă flexibilitate și maturitate politică pentru a depăși acest moment”, a afirmat europarlamentarul.

Tomac a mai spus că există două propuneri de premier venite din partea partidelor, făcând referire la Sorin Grindeanu, din partea PSD, și Siegfried Mureșan, susținut de PNL, USR și UDMR , însă niciuna nu este susținută de o majoritate stabilă.

„Avem și două propuneri din partea partidelor politice, dar niciuna dintre aceste propuneri venite din partea partidelor politice nu oferă și o soluție de majoritate stabilă care să valideze un nou guvern. Prin urmare, credem că în clipa în care partidele vor fi mult mai flexibile și vor da dovadă de mai multă deschidere pentru găsirea unui compromis rezonabil, evident că în acea clipă vom avea și o nouă desemnare”, a declarat el.

„Problema este în altă parte”

Întrebat cât mai poate aștepta România până la o nouă desemnare și dacă este corectă prelungirea crizei politice, Tomac a răspuns că problema „este în altă parte”.

„Eu cred că problema este în altă parte. Președintele este pregătit să desemneze mâine un candidat dacă el anunță că are în spate o majoritate solidă care îl susține”, a spus Eugen Tomac.

El a adăugat că Nicușor Dan discută cu liderii partidelor atât despre depășirea crizei politice, cât și despre alte teme legate de funcționarea statului și de angajamentele României privind reducerea deficitului și a cheltuielilor publice.

„Amintesc aici că toate angajamentele pe care România și le-a asumat, atât în relația cu partenerii internaționali financiari, cât și în relația cu Comisia Europeană, România și le-a respectat tocmai pentru că președintele este un garant care urmărește și, împreună cu celelalte instituții ale statului, lucrează pentru ca România să rămână în continuare un stat stabil, funcțional și care își respectă angajamentele în ceea ce privește reducerea deficitului, în ceea ce privește reducerea cheltuielilor publice și, evident, concentrați pe creșterea economică”, a declarat Eugen Tomac.

Eugen Tomac a fost desemnat în iunie, de președintele Nicușor Dan, să formeze un guvern de tehnocrați, dar pe 14 iunie și-a depus mandatul, întrucât nu a reușit formarea unei majorități.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Drona care a explodat în Bulgaria, aproape de România, a fost identificată. Ce arată analiza preliminară a epavei
digi24.ro
image
Cinci state dețin 43,2% din apa dulce regenerabilă a lumii. Ce cantitate are, de fapt, România
stirileprotv.ro
image
Alertă în Republica Moldova după ce o dronă s-a prăbușit în țara vecină. Primele imagini de la fața locului
gandul.ro
image
O parte din cabluri au cedat. Momentele tensionate din timpul scufundării barjelor care au salvat Reactorul 2 de la Cernavodă
mediafax.ro
image
Tenismena română s-a căsătorit în mare secret. Cine este alesul inimii
fanatik.ro
image
Seceta afectează și alte ape din Europa, nu doar Dunărea: Tibrul a ajuns la un minim istoric pentru ultimii 15 ani
libertatea.ro
image
Cum funcționează Sovintern, noua rețea internațională a „socialiștilor” cu care Kremlinul atrage recruți din Occident în armata Rusiei
digi24.ro
image
„Gata, e INUMAN!” » Ioan Andone cere 3 măsuri URGENTE în România
gsp.ro
image
Poza face înconjurul lumii: singura fotografie cu Leo Messi la înmormântarea tatălui său!
digisport.ro
image
Momentul în care Pământul a „sunat” Luna. Ce s-a întâmplat în 1946 și ce este „Proiectul Diana”
click.ro
image
Primele imagini cu tinerii care au atacat cu topoare și pietre o ambulanță. Au fost ridicați de mascați și reținuți
antena3.ro
image
Paradox: importăm fructe de pădure de peste 25 mil. euro anual, dar sancţionăm culegătorii
zf.ro
image
O echipă Observator a intrat în baza "vânătorilor" de drone. Cum arată misiunile piloţilor de F-16
observatornews.ro
image
Marco Verratti, dezbrăcat de o dansatoare într-un club exclusivist din Mykonos. Campionul italian a cedat complet în fața ispitei!
cancan.ro
image
Care pensionari au dreptul la pensie suplimentară? Trebuie depusă cerere să o primești? Despre ce sume vorbim?
newsweek.ro
image
FOTO. Antonela, iubita mult mai tânără a milionarului Arpad Paszkany, în jacuzzi
prosport.ro
image
Cum îți faci bagajul fără să plătești taxe suplimentare la avion. Trucurile folosite de călătorii experimentați
playtech.ro
image
Marius Mitran, despre Odiseea Universității Craiova: „Noduri, semne și ratări”
fanatik.ro
image
Marea Britanie ar putea plăti cu armele nucleare intrarea în piața unică UE. Propunerea depusă pe masa noului premier: „Nu e doar o afacere egoistă”
ziare.com
image
Au apărut imaginile: Darius Olaru, gol de autor în Belgia! Comentatorii: "Nu se poate așa ceva"
digisport.ro
image
Orașul-burete din Germania. Soluția ingenioasă împotriva inundațiilor și caniculei
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Pur și simplu wow! Cum arată locuința de vis în care stă Ilinca Vandici la Monaco în timpul vacanței. Luxul e în starea lui pură. Totul arată ca în filme! / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Românii care pot primi a 13-a pensie, dar și o pensie minimă de 600 de euro. Care sunt condițiile și cine beneficiază
mediaflux.ro
image
Irina Begu s-a căsătorit cu antrenorul ei, fost jucător cunoscut de tenis
gsp.ro
image
Selly și Smaranda, filmați într-un moment mai puțin obișnuit. Clipul cu ei a depășit 2 milioane de vizualizări pe TikTok VIDEO
actualitate.net
image
VIDEO Un motociclist a oferit o adevărată lecție la Brașov. Ce a făcut un tânărul în mijlocul unei străzi inundate. Ploile au făcut ravagii în oraș
actualitate.net
image
Cum au fost surprinși giugiulindu-se Medana și Alin Oprea pe străzile din Sibiu. A sărutat-o în văzul lumii: „Ești regina inimii mele”
click.ro
image
Cum l-a surprins Dana Nălbaru pe Dragoș Bucur: „Îl bagă în copaci”
click.ro
image
Fost șef al Investigațiilor Criminale, dispărut de două zile! Poliția îl caută în Deva: „L-ați văzut?”
click.ro
Cleopatra VII Philopator, Profimedia (1) jpg
Regina cochetă despre care se spune c-ar fi inventat vibratorul. Ce găselniță ingenioasă cu albine folosea pentru a obține singură plăcere
okmagazine.ro
Thelma Furness și Prințul Edward al Marii Britanii, viitorul Rege Edward Profimedia (1) jpg
Prințul care se îndrăgostea doar de americance măritate: obsesia viitorului rege Edward, înainte ca Wallis Simpson să-i schimbe destinul
okmagazine.ro
Soldați germani capturați de Armata Roșie în apropierea satului Vitovka din sudul Ucrainei, în 1941 (© Anatoliy Garanin / RIA Novosti / Wikimedia Commons)
Bătălia de la Pocitovaia din 23 august 1941, un masacru uitat
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vedetele s-au înghesuit la festival! Cabral și Andreea Ibacka, separat la Untold după divorț. Cu cine s-a distrat fiecare
image
Cum au fost surprinși giugiulindu-se Medana și Alin Oprea pe străzile din Sibiu. A sărutat-o în văzul lumii: „Ești regina inimii mele”

OK! Magazine

image
Mezina Regelui și-a luat revanșa: pare c-a slăbit peste noapte. Criticată pentru kilogramele în plus, prințesa a revenit cu o apariție suplă