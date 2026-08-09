Ce spune Eugen Tomac despre următoarea desemnare de premier a președintelui Nicușor Dan

Eugen Tomac, consilier onorific al președintelui Nicușor Dan, a declarat că șeful statului este în contact permanent cu liderii politici pentru depășirea crizei guvernamentale.

Întrebat cine este în acest moment favoritul lui Nicușor Dan pentru funcția de premier, un tehnocrat sau un politician, Tomac a spus că decizia va deveni cunoscută în momentul în care președintele va face desemnarea, scrie Mediafax.

„Evident că în momentul în care președintele va decide cine este persoana desemnată pentru formarea unui nou guvern, atunci vom afla cu toții. În momentul de față, însă, ceea ce cred că este foarte important să reținem este că președintele este profund preocupat de nevoia de a depăși această criză politică prin care trecem”, a declarat Eugen Tomac, la Antena 3 CNN.

El a amintit că Nicușor Dan a făcut până acum două nominalizări pentru funcția de premier.

„Amintesc că președintele a făcut până în prezent două desemnări pentru a depăși acest moment. Atunci când, pe 4 iunie, m-a propus pe mine pentru poziția de premier și după ce am consultat partidele și am constatat că nu pot ajunge în fața Parlamentului să primesc un vot de încredere cu o echipă formată din profesioniști, ne-am depus mandatul și, de asemenea, președintele a propus și o soluție politică care, din păcate, nu a primit vot de încredere din partea Parlamentului”, a spus Tomac.

Discuțiile cu liderii politici continuă

Potrivit acestuia, de atunci, președintele se află într-un contact permanent cu liderii politici.

„De atunci până în prezent, președintele este într-un contact permanent cu toți liderii politici. Atât pe chestiuni ce țin de depășirea acestui impas în care ne aflăm și ne aflăm în acest blocaj tocmai pentru că partidele politice și-au autoimpus o serie de condiții la care nu vor să renunțe și cred că este nevoie de foarte multă flexibilitate și maturitate politică pentru a depăși acest moment”, a afirmat europarlamentarul.

Tomac a mai spus că există două propuneri de premier venite din partea partidelor, făcând referire la Sorin Grindeanu, din partea PSD, și Siegfried Mureșan, susținut de PNL, USR și UDMR , însă niciuna nu este susținută de o majoritate stabilă.

„Avem și două propuneri din partea partidelor politice, dar niciuna dintre aceste propuneri venite din partea partidelor politice nu oferă și o soluție de majoritate stabilă care să valideze un nou guvern. Prin urmare, credem că în clipa în care partidele vor fi mult mai flexibile și vor da dovadă de mai multă deschidere pentru găsirea unui compromis rezonabil, evident că în acea clipă vom avea și o nouă desemnare”, a declarat el.

„Problema este în altă parte”

Întrebat cât mai poate aștepta România până la o nouă desemnare și dacă este corectă prelungirea crizei politice, Tomac a răspuns că problema „este în altă parte”.

„Eu cred că problema este în altă parte. Președintele este pregătit să desemneze mâine un candidat dacă el anunță că are în spate o majoritate solidă care îl susține”, a spus Eugen Tomac.

El a adăugat că Nicușor Dan discută cu liderii partidelor atât despre depășirea crizei politice, cât și despre alte teme legate de funcționarea statului și de angajamentele României privind reducerea deficitului și a cheltuielilor publice.

„Amintesc aici că toate angajamentele pe care România și le-a asumat, atât în relația cu partenerii internaționali financiari, cât și în relația cu Comisia Europeană, România și le-a respectat tocmai pentru că președintele este un garant care urmărește și, împreună cu celelalte instituții ale statului, lucrează pentru ca România să rămână în continuare un stat stabil, funcțional și care își respectă angajamentele în ceea ce privește reducerea deficitului, în ceea ce privește reducerea cheltuielilor publice și, evident, concentrați pe creșterea economică”, a declarat Eugen Tomac.

Eugen Tomac a fost desemnat în iunie, de președintele Nicușor Dan, să formeze un guvern de tehnocrați, dar pe 14 iunie și-a depus mandatul, întrucât nu a reușit formarea unei majorități.