Pericolul nu a trecut la Cernavodă, deși nivelul Dunării a crescut. Avertisment privind barjele de la Bala: „Curenții sunt foarte imprevizibili”

Pericolul de la Cernavodă nu a trecut, chiar dacă intervenția din zona Bala a avut rezultate bune, iar nivelul apei a început să crească ușor. Curenții puternici și imprevizibili ai Dunării pot, în orice moment, să deplaseze barjele amplasate pentru redirecționarea apei către Cernavodă, ceea ce ar putea diminua sau chiar anula efectul intervenției.

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu, a anunțat că eforturile din ultima săptămână pentru intervenția în zona Bala au dus la inversarea trendului de scădere a nivelului apei și la o ușoară creștere.

„Luptă câștigată, rezultat bun, dar pericolul nu a trecut. Mă bucur mult că eforturile noastre din ultima săptămână pentru intervenția din zona Bala au avut rezultate bune și reactorul 2 de la Centrala nucleară Cernavodă rămâne în funcțiune. Practic, am reușit să inversăm trendul de scădere cu unul de ușoară creștere. Conform estimărilor, cei 8 cm «câștigați» înseamnă că am reușit să redirecționăm spre Cernavodă aproximativ 50 metri cubi de apă pe secundă”, a transmis Irinel Ionel Scrioșteanu, pe FB.

Intervenție dificilă în zona Bala

Secretarul de stat spune că operațiunea din zona Bala a fost una dintre cele mai dificile misiuni cu care s-a confruntat de când ocupă funcția.

„A fost una dintre cele mai solicitante și dificile săptămâni de când sunt secretar de stat. Coordonarea intervenției de la Bala a fost o provocare majoră și mă bucur că am putut să o îndeplinesc până în acest moment”, a afirmat acesta.

Rezultatele obținute nu înseamnă însă că situația este rezolvată definitiv. Potrivit lui Scrioșteanu, principala amenințare o reprezintă în continuare curenții puternici ai Dunării.

„Pericolul nu a trecut”

„Dar pericolul nu a trecut, curenții Dunării sunt puternici și pot fi foarte imprevizibili. În orice moment, barjele pot fi dislocate din poziția actuală și se poate diminua (sau chiar anula) redirecționarea debitului suplimentar spre Cernavodă. Pentru a preveni un asemenea scenariu, la Bala, continuăm intervenția și voi reveni în cursul zilei de mâine cu detalii despre activitățile în curs”, a mai transmis Irinel Ionel Scrioșteanu.

În opinia acestuia, intervenția este una complexă și implică mai multe instituții și echipaje.

„Le mulțumesc lor, echipajelor de pe fiecare navă, conducerii AFDJ și reprezentanților acesteia în teren, reprezentanților de la ISU Dobrogea coordonați de maiorul Măcreanu Aurelian, echipajelor SMURD pentru asistență permanentă, reprezentanților Apele Române și tuturor celor implicați”, a precizat acesta.

Debitul Dunării, la un nivel critic

Situația de la Cernavodă a devenit critică pe fondul scăderii accentuate a debitului Dunării. Intervențiile din zona Bala au urmărit să direcționeze o cantitate mai mare de apă către brațul care alimentează zona Cernavodă, astfel încât să fie menținute condițiile necesare funcționării Reactorului 2 al centralei nucleare.