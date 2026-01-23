search
Vineri, 23 Ianuarie 2026
Un martor povestește cum a ajuns implicat în oribila crimă de la Cenei, motivată de invidie: borseta care l-a incriminat

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Tânărul de 21 de ani, martor în dosarul crimei înfiorătoare din Cenei, în care un adolescent de 15 ani a fost ucis și îngropat într-o curte, a declarat că nu avea cunoștință despre faptă. El susține că a fost audiat de polițiști după ce o borsetă plină cu sânge, aparținând victimei, a fost găsită în fața casei sale, bănuind că autorii faptei ar fi încercat să dea vina pe el.

Copilul ucis din Cenei era „prieten” cu călăii săi FOTO Colaj
Copilul ucis din Cenei era „prieten” cu călăii săi FOTO Colaj

Această borsetă a fost găsită pe drum de mama victimei, acesta fiind momentul în care femeia a alertat autorităţile. 

Mario a fost prietenul meu, nu am avut nimic de-a face cu așa ceva. Borseta plină de sânge a fost găsită lângă casa mea. Este posibil să fi încercat să dea vina pe mine, nu știu la ce să mă gândesc”, a declarat tânărul pentru Digi24. Acesta mărturisește că a auzit abia a doua zi despre crimă.

Unchiul lui Mario, copilul ucis, a declarat despre tânărul de 13 ani că, în timpul audierii, „era foarte incoerent în declarații, nu era atent la întrebări, răspundea cu alte întrebări” și devia de la subiect. Aceștia încercau să afle unde se află Mario. Unchiul victimei s-a arătat bulversat de faptul că, a doua zi, tânărul a mers la școală „fără nicio remușcare.”

Ulterior, copilul de 13 ani a dezvăluit că adolescentul este mort și că el a comis crima. A povestit cum a așteptat ca părinții lui Mario să plece la lucru, „să fie săpată groapa dinainte, să-l cheme și să «sară pe el»”. 

Potrivit anchetatorilor, cei doi adolescenți, unul în vârstă de 13 ani, iar celălalt de 15 ani, au pus la cale uciderea colegului lor de școală, Alin Mario Berinde, iar un al treilea minor, în vârstă de 15 ani, i-a ajutat ulterior să scape de cadavru. Planul a fost pus la punct cu aproximativ o lună înainte: minorul de 13 ani ar fi așteptat momentul în care tatăl său a plecat la muncă în străinătate, iar mama era la serviciu.

Atunci l-a chemat pe adolescentul de 15 ani, sub pretextul că vrea să îi arate un ATV primit cadou. Atunci l-a lovit cu un topor. Băiatul a încercat să fugă, dar a fost prins de colegul său de 15 ani.

După ucidere, autorii crimei au încercat să-și șteargă urmele: au încercat să-i dea foc și apoi l-au îngropat în curte, după care au tăiat o găină pentru a justifica urmele de sânge. Trotineta victimei a fost ascunsă în locuința unuia dintre ei, iar telefonul, borseta și cheile au fost aruncate în mai multe zone din sat, cu scopul de a deruta ancheta. 

Motivul crimei, invidia 

La audieri, tinerii reținuți ar fi aratat că motivul crimei ar fi fost invidia. Erau deranjați de faptul că Mario provenea dintr-o familie mai înstărită și că deținea bunuri precum trotinetă electrică și ATV. În plus, tânărul era un elev apreciat și respectat, implicat chiar în ajutorarea colegilor mai puțin norocoși. În schimb, cei doi agresori aveau probleme de comportament și performanțe școlare slabe.

Psihologii care îl cunoșteau pe Mario au subliniat că gesturile sale de generozitate față de colegi, cum ar fi împărțirea de alimente sau obiecte personale, au stârnit mai degrabă invidie decât apreciere. Ancheta a arătat că cei doi adolescenți aveau discernământ și au acționat cu sânge rece.

Părinții sunt revoltați de faptul că minorul de 13 ani a fost lăsat în libertate și spun că le e frică să-și mai trimită copiii la școală.

„Mi-e frică, tremur, nu dorm, nu mănânc. M-am dus la poliţie, am făcut reclamații”, a spus unul dintre părinți pentru Observator.

Aceștia spun că minorul nu se află la prima abatere și că a mai fost agresiv în trecut. Mai mult, ei spun că drogurile sunt principala cauză pentru care au loc astfel de violențe în școli.

„Drogurile. E mare problema și e de mult timp și nimeni nu ia nicio măsură. Şi aceasta crimă tot în baza drogurilor. Minorul de 13 ani a fost anul trecut cu fetița mea în clasă. Agresiv, țigări, droguri. Şi acum e liber, la ce ne putem aștepta?”, se întreabă părintele.

Pentru Edupedu, purtătoarea de cuvânt a Direcției Generale de Asistență și Protecție a Copilului Timiș, Smaranda Marcu, a transmis că minorul de 13 ani va face școală online.

