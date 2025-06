Coșmarul unei familii de români în Grecia, care a rămas fără banii de vacanță: „Noi bănuim că hoții se cunosc cu proprietarul”

O familie de români susține că a fost jefuită în timpul vacanței în Grecia, chiar la proprietatea unde a fost cazată. A rămas fără 3.000 de euro și o verighetă de aur. „Nu au stricat nimic din casă și nu au forțat ușa sau geamul, ba chiar mai mult au avut cheie”, spun turiștii români.

„Sunt pentru prima oară în Grecia și ultima. Această e poză cu hoțul care ne-au furat 3,000 euro în cash și aur, iar poză nu e blurată, ci de la camera de supraveghere de la unitatea de cazare! Vaăscriu în ideea de a preveni asemenea cazuri!”, își începe turistul român postarea pe un grup destinat vacanțelor în Grecia.

Răzvan Mihaiță a achiziționat prin Booking, în perioada 12.06-21.06.2025, o cazare în regiunea Halkidiki. Probleme au început pe 13 iunie, când s-au întors de la plajă. Au constatat, inițial, că din curte a dispărut camera de supraveghere, dar și o sumă de bani.

„În jurul orei 13.00, am plecat la plajă împreună cu soția, mama mea, sora mea și soțul ei și cei patru copiii! În jurul orei 19.00 ,atunci când ne-am întors de la plajă, în zona casei era administratorul. (...) În momentul în care am întrat în curte casei am constatat că a dispărut camera de supraveghere! Am crezut că a luat-o administratorul pentru a ne oferi intimitate!”, a spus românul.

Două ore mai târziu, a constatat că lipsește suma de 100 euro, lasată pe masa din living. La restaurant, a observat că a dispărut o sumă și mai mare de bani din portofel.

„Am plecat la restaurant, iar acolo mama mea a constatat că îi lipsesc din portofel 1.250 euro, plus 400 de lei. Geanta și portofelul ei ramas în casă atunci când am fost la plajă! Atunci am realizat că am fost victima unui jaf! Am plecat direct la poliție pentru a raporta, în timp ce sora și soția au mers la casă pentru a evalua dacă mai lipsește ceva! Au mai dispărut 250 euro din portofelul soției și verighetă de aur a surorii mele! Toate acestea au fost raportate poliției, împreună cu faptul că hoțul a intrat în casă cu cheie, deoarece nu a spart absolut nimic! În tot acest timp, cheia a fost tot timpul la noi”, a relatat Răzvan Mihaiță.

A doua zi, vecinii i-au spus că au văzut o persoană cu masca pe față intrând în proprietatea la care aceștia erau cazați.

„Am raportat și acest lucru poliției! Am solicitat o copie a celor declarate poliției, un număr se înregistrare al plângerii, orice , iar polițiștii ne-au spus că în maxim 10 zile vom un raport pe email. Noi bănuim că hoții se cunosc proprietarul sau administratorul acestei case pentru că nu au stricat nimic din casă și nu au forțat ușa sau geamul, ba chiar mai mult au avut cheie!”, spune bărbatul.

Familia de români încă se află în Grecia și încearcă din răsputeri să afle cine i-a jefuit, însă susține că nu a primit niciun ajutor de la Poliție.

„Poliția îmi da senzația că vor să mușamalizeze cazul, deoarece nici măcar nu sau deranjat să vină la proprietate să analizeze zona, să discute cu vecinii să vadă dacă au observat ceva! Absolut nimic doar ne-au luat o declarație! După 3 zile, am fost la poliție și am întrebat dacă au vreo pistă, ceva, o suspiciune, iar răspunsul a fost un mare NU!”, își încheie postarea Mihăiță.