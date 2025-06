Turiștii sunt avertizați să evite un bar popular din Grecia: „Ne-au oferit un litru de bere cu 100 de euro”

Turiștii trag un semnal de alarmă și îi îndeamnă pe ceilalți să evite un bar popular din Mykonos, Grecia. Localul a devenit cunoscut nu pentru peisajul idilic sau atmosferă, ci pentru prețurile exagerate și comportamentul considerat controversat al personalului.

Mai mulți turiști au relatat pe TripAdvisor experiențe neplăcute de la DK Oyster, acuzând barul că practică tarife nejustificate. Un britanic a povestit că a fost taxat cu 100 de euro pentru un litru de bere, echivalentul a aproximativ 84 de lire sterline, notează Daily Mail.

„Am cerut o masă la soare și meniul de băuturi. Ne-au oferit un litru de bere cu 100 de euro. Când am refuzat, au început să negocieze, dar am plecat imediat. Am găsit un alt bar unde am plătit doar 7 euro pentru o bere”, a scris un turist pe platforma de recenzii.

„285 euro pentru o porție de calamar! În Mykonos, bineînțeles!”, spune o altă clientă nemulțumită.

O altă femeie nemulțumită a relatat că a fost atrasă cu promisiunea unor șezlonguri gratuite. După ce ea și prietenii au consumat câteva băuturi fără să primească un meniu, au fost șocați să primească o notă de plată de aproape 400 de euro.

„Am fost taxați pentru mai multe băuturi decât comandasem. Chiar și sucurile, precum Coca-Cola, au fost facturate cu 35 de euro bucata. Până și băutura „din partea casei” a apărut pe bon”, a declarat ea.

Pe pagina oficială a barului de pe TripAdvisor a fost adăugat un avertisment oficial, în care platforma le recomandă turiștilor să cerceteze atent locația înainte de a o vizita.

Într-un meniu publicat online, un pahar de vin alb Chardonnay costă 130 de euro iar un Aperol – 58 de euro. Două pahare de prosecco au fost facturate cu 136 de euro, potrivit unei poze din mediul online.

Autoritățile au mai sancționat barul în trecut

Reclamațiile recente vin după ce, în urmă cu trei ani, două turiste americane au fost taxate cu 600 de euro pentru două băuturi și un platou cu crabi, ceea ce a dus la o anchetă a Ministerului Turismului din Grecia. În urma verificărilor, barul a fost găsit vinovat de multiple încălcări fiscale și a fost amendat cu 31.000 de euro.

În replică, proprietarul barului, Dimitrios Kalamaras, a respins acuzațiile, susținând că afacerea sa a fost „defăimată de influenceri care voiau să mănânce pe gratis”.