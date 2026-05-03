Duminică, 3 Mai 2026
Adevărul
Tragedie în Dolj: un copil de un an a murit înecat în piscina bunicilor. Autoritățile au deschis dosar de ucidere din culpă

Autoritățile din Dolj au deschis un dosar penal după ce un copil în vârstă de 1 an și 4 luni a murit. Micuțul căzuse în piscina aflată în curtea bunicilor săi materni.

Poliția a deschis dosar penal FOTO Shutterstock

„În cursul zilei de astăzi, ora 11.48, polițiștii din cadrul Secției 12 Poliție Rurală Daneți au fost sesizați cu privire la faptul că un minor ar fi căzut într-o piscină din curtea locuinței bunicilor materni, din comuna Dobrești, sat Toceni”, a transmis IPJ Dolj.

La fața locului s-au deplasat polițiștii, fiind identificat un minor în vârstă de 1 ani și 4 luni, din Craiova, mai transmite sursa citată.

De asemenea, au intervenit și un echipaj de ambulanță și un elicopter SMURD, însă, în ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de pompieri, a fost declarat decesul copilului.

În urma incidentului, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

Cercetările sunt continuate, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs decesul.

„La finalizarea cercetărilor va fi propusă soluţie prin unitatea de parchet competentă”, se mai arată în comunicat.

Totodată, a fost dispusă efectuarea unei expertize medico-legale pentru stabilirea cu exactitate a cauzei decesului.

