Luni, 27 Aprilie 2026
Adevărul
Un nou deces misterios în rândul oligarhilor ruși. Fost director Yandex, înecat în timpul unei partide de pescuit

Seria morților suspecte în rândul oamenilor de afaceri din Rusia continuă. Un fost manager de top al gigantului tech Yandex a murit în circumstanțe neclare, în timp ce se afla la pescuit.

Serghei Loiter a fost găsit mort. FOTO: Yandex
Serghei Loiter, în vârstă de 42 de ani, s-a înecat în apropiere de Volgograd, în timp ce pescuia pe fluviul Volga. Acesta a ocupat funcția de director comercial al Yandex între 2022 și 2024, iar ulterior a lucrat în cadrul Yango.

Potrivit presei din Rusia, trupul lui Loiter a fost identificat printre cei trei pescari dispăruți, semnalați la sfârșitul săptămânii trecute. În același incident și-au pierdut viața și antreprenorul imobiliar Serghei Nazarov, al cărui cadavru nu a fost încă găsit, precum și șoferul său, Igor Prohorov, descoperit primul.

Conform surselor citate de presa rusă, pe corpul lui Prohorov au fost observate leziuni la cap, existând suspiciunea că barca s-ar fi răsturnat sau ar fi lovit un obstacol.

Moartea lui Loiter îl plasează printre cel puțin 20 de manageri de top care au decedat în Rusia în circumstanțe misterioase de la începutul războiului din Ucraina.

Printre cazurile recente se numără cel al lui Alexei Sinitsin, găsit decedat în condiții șocante în 2024, dar și Dmitri Osipov și Mihail Kenin, ale căror cauze ale morții nu au fost clarificate.

Valul de decese a atins un punct critic în 2022, când mai mulți lideri din energie și finanțe au murit în condiții suspecte. Leonid Șulman a fost găsit mort într-un complex rezidențial, iar fostul vicepreședinte Vladislav Avaev a fost descoperit fără viață alături de familia sa, într-un apartament din Moscova.

Tot în același an, Iurii Voronov a fost găsit împușcat, iar Ravil Maganov a murit după ce a căzut de la fereastra unui spital din Moscova. Succesorul său, Vladimir Nekrasov, a decedat ulterior, oficial din cauza unei insuficiențe cardiace.

Lista continuă cu nume precum Serghei Protosenia, găsit împușcat în Spania, Alexandru Tuliakov, descoperit mort lângă Sankt Petersburg, sau Pavel Antov, care a căzut de la etajul unui hotel din India.

În anii următori, alte decese au ridicat semne de întrebare, inclusiv cele ale Kristina Baikova, Igor Șkurko sau Mihail Rogachev.

Deși autoritățile nu au stabilit o legătură oficială între aceste cazuri, frecvența și circumstanțele lor continuă să alimenteze suspiciuni privind un tipar în rândul oligarhilor ruși.

