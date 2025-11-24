Consilierul lui Nicușor Dan anunță că președintele a pregătit grupul de lucru pentru vizita în SUA. Ce domenii vor fi abordate la Washington

A fost configurat grupul de lucru pregătit pentru vizita lui Nicușor Dan în SUA, președintele fiind de fapt „liderul activ” al acestui grup.

„După părerea mea, platforma pe care se va întemeia pregătirea acestei vizite este foarte promițătoare şi ea nu a fost inventată ad-hoc pentru pregătirea acestei vizite.

Cadrul politic şi legal, dacă doriţi, bilateral, este foarte solid. Trebuie să vă spun că preşedintele Dan a decis configurarea unui grup de lucru dedicat pregătirii acestei vizite”, a declarat consilierul prezidențial pentru securitate națională Marius Lazurca la Digi 24, întrebat cu ce propuneri va merge România în SUA.

În ceea ce privește structura grupului, consilierul prezidențial pentru securitate națională a explicat că toate instituțiile care trebuie să contribuie la această vizită, prezente şi active în acest grup.

Marius Lazurca spune că președintele se implică personal în pregătirea vizitei externe, nu delegă sarcinile și insistă ca orice vizită să aibă conținut real, nu doar ceremonie. Președintele cere ca deplasările să aducă beneficii concrete interesului național și cetățenilor, iar echipa trebuie să demonstreze acest lucru înainte de aprobare.

El a afirmat că există câteva dimensiuni obligatorii pe care președintele nu le abandonează niciodată atunci când se construiește o vizită: dimensiunea politică, cu o tematică de mare interes pentru România, respectiv „ce punem pe agenda dialogului politic astfel încât România să iasă în avantaj”, şi dimensiunea economică, aceasta fiind „absolut fundamentală”.

„Domnul președinte îşi propune ca de fiecare dată când va fi posibil şi când vom putea articula această operațiune, o delegație de oameni de afaceri să fie prezentă în cursul vizitei în pregătire.

În al treilea rând, în interiorul dimensiunii economice, domnul președinte are un interes foarte mare pentru sectorul militar, pentru sectorul strategic, pentru sectorul tehnologiilor de frontieră. Aşadar, pentru lucrurile care, realizate, vor întări nu numai prosperitatea României sau potenţialul de creştere economică a României, ci şi siguranța românilor şi siguranța națională”. a declarat Marius Lazurca.

El a mai relatat că preşedintele este interesat foarte mult de relaţionarea directă, nemijlocită, personală cu comunităţile de români care trăiesc în străinătate.

„Este o temă de mare interes pentru domnul preşedinte”, a mai spus Lazurca.

Ministrul de Externe Oana Țoiu a declarat vineri, 21 noiembrie, că Nicușor Dan va merge în SUA, în prima parte a anului 2026.

„Vizita președintelui Nicușor Dan în Statele Unite este planificată pentur prima parte a anului 2026 și o informație oficială o să vină de la administratia prezidentială când o să fie cazul. Noi avem un parteneriat strategic consolidat. Ambasadorul SUA la NATO care a venit de curând în România a reiterat faptul că SUA se bazează pe România.

Aveți de curând chiar declaratiile președintelui Donald Trump care a spus care este aprecierea lui față de români”, a declarat Oana Țoiu, potrivit Euronews.