Joi, 18 Septembrie 2025
Adevărul
Conducerea Salrom, dată în judecată de ministrul Economiei. Radu Miruță: „E un război complet pentru că ei știu că o să plece acasă”

Publicat:
Ultima actualizare:

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a informat joi că a dat în judecată conducerea Salrom, afirmând că nu mai există niciun fel de dialog cu managementul companiei.

Radu Miruță a dat în judecată conducerea Salrom FOTO Facebook
„Nu-mi voi lua niciodată cuvintele înapoi, nu pentru că este o ambiție hormonală, ci pentru că acolo este un prejudiciu dat statului român”, a declarat ministrul Economiei la Euronews, după ce a fost întrebat în legătură cu situația de la Praid.

Radu Miruță a explicat că Ministerul Economiei este acționar majoritar Salrom, iar în calitate de ministru nu a avut nicio putere, astfel că s-a ajuns în instanță.

„Ca ministru, în urma documentelor oficiale, am constatat că acolo a fost produs un prejudiciu. Legea spune că dacă e prejudiciu, razi conducerea, fără o decizie suplimentară. Am emis un ordin pentru adunarea generală, adică acea entitate care decide ce se întâmplă cu compania la care e acționar. Aveau 30 de zile să se întrunească pentru a lua act de această decizie a ministrului. Au trecut 30 de zile și au refuzat cei din conducerea Salrom să pună în aplicare, scriptic, ordinul ministrului și i-am dat în judecată … acum 25-30 de zile. Am dat în judecată consiliul de administrație pentru obligația de a pune în aplicare decizia ministrului. E absurd”, a spus Miruță.

Ministrul spune că procesul a fost blocat din cauza grevei magistraților: „I-am dat în judecată, a fost primul termen, mi se pare că a fost grevă și nu s-a judecat”, a spus Miruță.

„Nu mai există dialog cu cei din conducerea Salrom, e un război complet pentru că ei știu că o să plece acasă. Pentru că faptul că doar o să plece acasă, mi-ar mulțumi, o să plătească recuperarea prejudiciului, pentru că am dat o decizie de recuperare a prejudiciului”, a mai spus ministrul Economiei.

Conflict deschis între ministrul Economiei și Salrom

În urmă cu o săptămână, conducerea companiei acuza că ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului- Dinel-Radu Miruță, continuă să lanseze în spațiul public „afirmații iresponsabile și nefondate la adresa Societății Naționale a Sării - Salrom (SNS SA)”.

„Este a doua oară într-un interval scurt de timp în care ministrul alege să atace în mod direct compania, în loc să sprijine dezvoltarea uneia dintre cele mai importante societăți strategice ale Statului Român”, a transmis directorul general SNS SA, Constantin-Dan Dobre, printr-un comunicat.

Conducerea Salrom spune că evenimentul de la Salina Praid a fost un dezastru natural, cauzat de creșterea debitului Pârâului Corund de peste 100 de ori față de debitul său normal, ceea ce a generat efecte imprevizibile și de amploare asupra salinei.

Politică

