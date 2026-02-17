Video Comisia de Apărare a Camerei Deputaților a analizat oportunitățile oferite de Programul SAFE, împreună cu ministrul Apărării

Comisia pentru apărare a Camerei Deputaților a analizat, marți, alături de Radu Miruță, principalele direcții de acțiune ale Ministerul Apărării Naționale și modul în care România intenționează să valorifice oportunitățile oferite de Programul SAFE.

Ședința a avut ca obiectiv asigurarea unei informări clare a membrilor comisiei, în vederea exercitării eficiente a rolului de control parlamentar, potrivit unui comunicat remis Agerpres de Mihai Weber, președintele Comisiei de Apărare.

În cadrul întâlnirii, ministrul Apărării, împreună cu reprezentanți ai conducerii MApN, a prezentat prioritățile instituției pentru perioada următoare, stadiul proiectelor avute în vedere pentru finanțare prin Programul SAFE, precum și perspectivele de implicare a industriei naționale de apărare în inițiativele dezvoltate la nivel european.

Membrii comisiei au adresat întrebări privind proiectele concrete aflate în pregătire, calendarul estimat de implementare, cooperarea cu partenerii europeni și mecanismele de coordonare instituțională necesare pentru utilizarea eficientă a fondurilor disponibile.

Mihai Weber a subliniat importanța valorificării instrumentelor europene pentru consolidarea capacităților de apărare ale României și pentru sprijinirea industriei naționale de profil.

„Este esenţial ca România să utilizeze eficient instrumentele europene disponibile pentru a-şi consolida capacităţile de apărare şi pentru a sprijini industria naţională, iar Parlamentul va urmări cu atenţie evoluţia acestor proiecte şi rezultatele concrete obţinute”, a declarat președintele Comisiei de Apărare.

De asemenea, ministrul Apărării, Radu Miruță, se opune eliminării normei de hrană pentru militari.