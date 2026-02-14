search
Sâmbătă, 14 Februarie 2026
Adevărul
Radu Miruță anunţă un acord bilateral cu Tokyo, după întâlnirea cu omologul său japonez, la Munchen

Publicat:

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat pregătirea unui acord bilateral cu Tokyo, după discuțiile oficiale purtate la Munchen cu ministrul japonez al Apărării, axate pe cooperarea strategică și pe riscurile de securitate actuale.

Radu MIruţă, la Conferinţa de la Munchen. FOTO: Facebook/Radu Miruţă
Radu MIruţă, la Conferinţa de la Munchen. FOTO: Facebook/Radu Miruţă

Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a avut sâmbătă, 14 februarie, la Munchen, o întrevedere oficială cu omologul său nipon, Shinjirō Koizumi, în cadrul căreia au fost analizate atât stadiul actual al cooperării bilaterale, cât și perspectivele de extindere a colaborării în contextul evoluțiilor de securitate regională și globală.

Discuțiile au avut loc în marja Conferința de Securitate de la Munchen și au pus accent pe nevoia intensificării dialogului politico-militar și pe dezvoltarea unor proiecte comune în domenii de interes strategic.

Potrivit informațiilor transmise printr-un comunicat al MApN, ambii miniștri au evidențiat interesul comun pentru consolidarea cooperării în fața riscurilor de securitate tot mai complexe, atât în spațiul euroatlantic, cât și în zona indo-pacifică.

În cadrul întrevederii, partea română a salutat dinamica relațiilor bilaterale și a subliniat disponibilitatea pentru aprofundarea parteneriatului cu Japonia, inclusiv prin instrumentele de cooperare deja existente.

„România va continua să rămână ferm angajată în eforturile de aprofundare a cooperării cu Japonia, atât în plan bilateral, cât și pe palier NATO, în contextul unor riscuri de securitate comune în regiunea noastră și în zona indo-pacifică”, a declarat Radu Miruţă.

Cei doi oficiali au analizat și oportunitățile deschise de Parteneriatul Strategic dintre România și Japonia, lansat în 2023, document care stabilește direcțiile majore de colaborare politică, economică și de securitate. În acest cadru, au fost discutate posibilități concrete de extindere a cooperării, inclusiv pe componenta industrială și tehnologică din domeniul apărării.

La finalul întrevederii, miniștrii au convenit asupra necesității transformării rapide a discuțiilor în rezultate concrete, anunțând că în perioada următoare urmează să fie pregătit și semnat un nou acord bilateral.

Totodată, a fost reafirmată disponibilitatea pentru continuarea dialogului și pentru valorificarea formatelor de cooperare existente, cu obiectivul consolidării stabilității și securității atât în regiunea euroatlantică, cât și în spațiul indo-pacific.

