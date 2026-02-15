search
Duminică, 15 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Radu Miruță, după discuțiile cu Mark Rutte: „România își consolidează rolul activ în cadrul NATO”

0
0
Publicat:

Ministrul Apărării spune că România este un „punct central de stabilitate” al Alianței Nord-Atlantice la Marea Neagră, într-un context de securitate aflat în continuă schimbare.

Radu Miruță s-a întâlnit cu Mark Rutte FOTO: Facebook/ Radu Miruță
Radu Miruță s-a întâlnit cu Mark Rutte FOTO: Facebook/ Radu Miruță

România trebuie să fie printre statele care influențează schimbările de securitate din regiune, nu printre cele care le privesc pasiv. Mesajul a fost transmis de ministrul Apărării, Radu Miruță, după întâlnirea avută cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Lumea se schimbă rapid, iar România trebuie să fie printre cei care influențează această schimbare, nu printre cei care o privesc de pe margine”, a transmis Miruță într-un mesaj publicat pe Facebook, subliniind importanța dialogului direct purtat cu liderul Alianței Nord-Atlantice.

Dialog direct despre interesele României

Contextul de securitate se schimbă rapid, iar România își consolidează rolul activ în cadrul Alianței. Întâlnirea recentă a ministrului apărării naționale, Radu Miruță, cu Secretarul General al NATO, Mark Rutte, a reconfirmat prioritățile noastre strategice”, se arată într-un mesaj postat de MApN pe pagina de Facebook.

Potrivit ministrului, întâlnirea cu Mark Rutte a fost „una importantă pentru România”, discuțiile fiind „directe, aplicate” și concentrate exclusiv pe poziția și interesele țării noastre într-un context de securitate tot mai complicat. „Am discutat clar despre întărirea Flancului Estic și despre rolul esențial al României în această arhitectură”, a precizat Radu Miruță

Oficialul român a insistat asupra unei viziuni unitare privind Flancul Estic al NATO, arătând că acesta nu se limitează la o singură zonă. „Flancul Estic înseamnă întregul segment de la Marea Baltică la Marea Neagră, iar resursele trebuie distribuite echilibrat pe toată această axă strategică. România trebuie privită ca un pilon central în regiunea Mării Negre”, a spus ministrul Apărării.

Securitatea nu este garantată automat

Radu Miruță a făcut referire și la discuțiile purtate în marja reuniunilor de la Munich Security Conference, subliniind că acestea au fost „directe și orientate spre acțiune”. În acest context, el a atras atenția că, deși Europa își consolidează forța, iar NATO rămâne pilonul central al securității, „nimic nu este automat sau garantat”.

Stabilitatea și prosperitatea se construiesc prin decizii asumate, prin claritate și prin capacitatea de a acționa la timp”, a mai transmis ministrul.

În final, Radu Miruță a avertizat că vechile abordări nu mai sunt suficiente în fața amenințărilor actuale, fie ele convenționale sau de tip hibrid. „Realitatea este simplă: România trebuie să fie mai puternică, mai pregătită și mai prezentă în deciziile care îi definesc securitatea”, a afirmat acesta.

Ministrul Apărării a subliniat că România dispune de parteneri puternici și de argumente solide, dar și de „responsabilitatea de a transforma această poziție într-un avantaj strategic” pentru țară.

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Patrioții furioși” ai Rusiei întorc armele împotriva lui Putin. Cum a ajuns „țarul cel bun” să fie văzut ca impostorul de la Kremlin
digi24.ro
image
Un bărbat a cumpărat un sat abandonat din Spania cu 310.000 de euro. Ce planuri are cu el: „M-am îndrăgostit”
stirileprotv.ro
image
A îngropat guvernul Bolojan economia sau nu? Cu cifrele pe față. Gândul prezintă indicatorii economici la preluarea conducerii guvernului și cum arată acum inflația, șomajul și creșterea economică
gandul.ro
image
Un român a încercat să răpească un copil într-un magazin din Italia. El a smuls copilul din brațele mamei și i-a fracturat piciorul
mediafax.ro
image
Cine este cel mai deștept fotbalist din lume. Are un IQ mai mare decât 99% dintre oameni
fanatik.ro
image
Aventurile financiare ale ministrului demisionar Daniel David: desene animate terapeutice, teste vândute grădinițelor și bani europeni din programe pentru persoanele cu autism
libertatea.ro
image
De ce a murit femeia în mașina electrică arsă ca o torță în București, și de ce soțul ei, deși afectat de flăcări, a scăpat
digi24.ro
image
Un specialist francez oferă detalii despre starea medicală a lui Lindsey Vonn
gsp.ro
image
FOTO Secretul ”cumplit” din spatele fotografiei care a făcut înconjurul lumii
digisport.ro
image
Nu România e în spate – Expert mondial în mercenariat, despre implicarea unui stat în operațiunile lui Potra din Congo
stiripesurse.ro
image
„O femeie din România a ucis 10 persoane”. Misterioasa româncă din grupul „turiștilor lunetiști” care vânau civili și copii în Sarajevo
antena3.ro
image
Filmul tragediei din Tulcea, unde un copil de 3 ani ar fi fost bătut până la moarte cu un făraş metalic
observatornews.ro
image
Persoanele care ar putea să nu mai plătească impozite deloc. Bolojan a făcut anunțul
cancan.ro
image
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
prosport.ro
image
Un medicament foarte cunoscut dispare din România și din UE. Simptome grave pot apărea după o singură doză
playtech.ro
image
Campioana olimpică a ajuns la sapă de lemn. A semnat un contract de 200.000 de euro, dar acum e plătită cu 12 euro pe oră
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Nu i-a venit să creadă când a văzut cum l-a tratat Chivu: ”Pentru mine, e inexplicabil. Ne cunoaștem de 20 de ani”
digisport.ro
image
Ce studii are, de fapt, președintele Nicușor Dan? Fostă judecătoare cere documente oficiale în instanță. „Avem dreptul să cunoaştem adevărul despre studiile făcute de actualul preşedinte al României”
stiripesurse.ro
image
Semnul divin pe care Andreea, sora afaceristului Sorin Iacob, l-a primit de pe lumea cealaltă: „Atunci am știut că există semne de sus pentru noi”
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
Dana Budeanu tună și fulgeră! E cel mai DUR ATAC: ‘Dați-l afară, că d-aia v-ați nenorocit!”
romaniatv.net
image
Zelenski a luat o decizie radicală! Cerere de ultimă oră pentru Trump
mediaflux.ro
image
Un specialist francez oferă detalii despre starea medicală a lui Lindsey Vonn
gsp.ro
image
Ce s-a întâmplat exact când Nicolae Ceaușescu s-a întâlnit cu Părintele Arsenie Boca: „Vă vor cerne!"
actualitate.net
image
Cu cine este căsătorită Karina Pavăl, milioanara de 33 de ani care a cumpărat Carrefour România. Legătura cu firmele care au tranzacționat afacerea de peste 800 de milioane de euro
actualitate.net
image
De ce este coliva sănătoasă pentru organism? Iată ce beneficii are asupra tractului intestinal: „Atât timp cât nu are zahăr rafinat, e bună!”
click.ro
image
Topul celor mai fericite zodii ale lunii martie. Au noroc cu carul și bucurii la tot pasul
click.ro
image
Când e ideal să mergi în Grecia. Perioada în care vacanța te costă cel mai puțin
click.ro
Sarah Ferguson în 1989, Profimedia (2) jpg
Nimfomana de la Palat. Deși soțul încerca s-o satisfacă, apetitul Ducesei atinsese cote nebănuite și apela la ”ajutoare”
okmagazine.ro
Majestatea Sa Margareta și Principele Radu în Parcul regal de pe domeniul Săvârșin, la Grădina Ascunsă FOTO Andreia Neamț, Casa Majestății Sale (6) jpeg
Sunt încă în vacanță? Cuplul regal român a rămas peste iarnă la Săvârșin, pe domeniul preferat al Regelui Mihai
okmagazine.ro
Tort de negresa cu fructe de padure Sursa foto shutterstock 2314570581 jpg
Desertul care te cucerește! Tort negresă şi fructe de pădure
clickpentrufemei.ro
Castelul Corvinilor, desen de epocă (foto: Muzeul Castelul Corvinilor)
Știați că în secolul al XVI-lea domeniul Castelului Corvinilor se afla sub conducerea a doi Castelani?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce e bine să dăm de pomană, de Moșii de Iarnă. Silviu Biriș: „Mulți oameni pleacă de aici triști.” De ce arpacașul pentru colivă se spală în 9 ape?
image
De ce este coliva sănătoasă pentru organism? Iată ce beneficii are asupra tractului intestinal: „Atât timp cât nu are zahăr rafinat, e bună!”

OK! Magazine

image
Lovitura care l-ar dărâma pe Regele Charles! Andrew Mountbatten-Windsor, fratele lui, riscă închisoare pe viață?

Click! Pentru femei

image
Ce trebuie să știi despre el ca să nu ai surprize mai târziu!

Click! Sănătate

image
Partenerul îţi întoarce spatele în timpul somnului? Iată ce înseamnă acest lucru!