Radu Miruță, după discuțiile cu Mark Rutte: „România își consolidează rolul activ în cadrul NATO”

Ministrul Apărării spune că România este un „punct central de stabilitate” al Alianței Nord-Atlantice la Marea Neagră, într-un context de securitate aflat în continuă schimbare.

România trebuie să fie printre statele care influențează schimbările de securitate din regiune, nu printre cele care le privesc pasiv. Mesajul a fost transmis de ministrul Apărării, Radu Miruță, după întâlnirea avută cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.

„Lumea se schimbă rapid, iar România trebuie să fie printre cei care influențează această schimbare, nu printre cei care o privesc de pe margine”, a transmis Miruță într-un mesaj publicat pe Facebook, subliniind importanța dialogului direct purtat cu liderul Alianței Nord-Atlantice.

Dialog direct despre interesele României

„Contextul de securitate se schimbă rapid, iar România își consolidează rolul activ în cadrul Alianței. Întâlnirea recentă a ministrului apărării naționale, Radu Miruță, cu Secretarul General al NATO, Mark Rutte, a reconfirmat prioritățile noastre strategice”, se arată într-un mesaj postat de MApN pe pagina de Facebook.

Potrivit ministrului, întâlnirea cu Mark Rutte a fost „una importantă pentru România”, discuțiile fiind „directe, aplicate” și concentrate exclusiv pe poziția și interesele țării noastre într-un context de securitate tot mai complicat. „Am discutat clar despre întărirea Flancului Estic și despre rolul esențial al României în această arhitectură”, a precizat Radu Miruță

Oficialul român a insistat asupra unei viziuni unitare privind Flancul Estic al NATO, arătând că acesta nu se limitează la o singură zonă. „Flancul Estic înseamnă întregul segment de la Marea Baltică la Marea Neagră, iar resursele trebuie distribuite echilibrat pe toată această axă strategică. România trebuie privită ca un pilon central în regiunea Mării Negre”, a spus ministrul Apărării.

Securitatea nu este garantată automat

Radu Miruță a făcut referire și la discuțiile purtate în marja reuniunilor de la Munich Security Conference, subliniind că acestea au fost „directe și orientate spre acțiune”. În acest context, el a atras atenția că, deși Europa își consolidează forța, iar NATO rămâne pilonul central al securității, „nimic nu este automat sau garantat”.

„Stabilitatea și prosperitatea se construiesc prin decizii asumate, prin claritate și prin capacitatea de a acționa la timp”, a mai transmis ministrul.

În final, Radu Miruță a avertizat că vechile abordări nu mai sunt suficiente în fața amenințărilor actuale, fie ele convenționale sau de tip hibrid. „Realitatea este simplă: România trebuie să fie mai puternică, mai pregătită și mai prezentă în deciziile care îi definesc securitatea”, a afirmat acesta.

Ministrul Apărării a subliniat că România dispune de parteneri puternici și de argumente solide, dar și de „responsabilitatea de a transforma această poziție într-un avantaj strategic” pentru țară.