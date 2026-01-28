Video Cum va fi protejat programul SAFE de infiltrațiile rusești. Ministrul Economiei: „Nu se va executa niciun contract care duce spre Rusia”

Ministrul Economiei, Irineu Darău, a avertizat la Interviurile Adevărul că România trebuie să fie extrem de vigilentă în fața tentativelor de infiltrare ale Federației Ruse în proiectele strategice din industria de apărare, în special în cadrul programului SAFE.

Întrebat despre riscul ca firme cu legături indirecte cu Rusia să preia contracte în cadrul programului SAFE, ministrul a subliniat că verificările vor fi extrem de stricte.

„Nu se va executa niciun fel de contract în care lanțul de producție duce, în orice colț, spre Federația Rusă. În industria de apărare transparența lanțului trebuie să fie completă, inclusiv contractual”, a explicat Irineu Darău.

În acest sens, ministrul a explicat că România mizează pe companii cu istoric solid.

„Uitați un motiv excelent pentru care avem nevoie de parteneri extrem de serioși și cu un istoric lung. În industria de apărare, companiile cu lung istoric au proceduri bine definite, condiții de securitate draconice și lucrează cu furnizori siguri. Acesta este un factor de siguranță pe care trebuie să-l luăm în calcul atunci când lucrăm cu cineva pe programul SAFE”, a spus Irineu Darău, la Interviurile Adevărul.

Oficialul a subliniat importanța sprijinului serviciilor de informații pentru a descoperi astfel de pericole.

„Îmi doresc ca, Doamne ferește, dacă un astfel de pericol începe să se materializeze într-un colț al lanțului de producție, să aflăm cât mai repede. Suntem mai mulți miniștri în CSAT și trebuie să primim informări. Un ministru nu le știe pe toate, există servicii care se ocupă cu asta”, a spus ministrul.

Referitor la Otokar, Darău a precizat că vulnerabilitatea a fost identificată și, astfel încât România nu va fi pusă în pericol. Reamintim că omul de afaceri rus Serghei Glinka a încercat să preia controlul Popeci Utilaj Greu din Moldova prin Automecanica SA, companie românească implicată în industria de apărare și parteneră într-un contract de un miliard de euro cu Otokar pentru vehicule blindate destinate armatei române.

„Nu va fi un pericol pentru România, pentru că s-a identificat vulnerabilitatea și nu se va întâmpla. Există toate aceste instrumente de verificare, unele la stat, unele la serviciile de informații. Este imposibil în lumea de azi, cu mizele de azi, să nu încerce niște servicii dubioase, niște regimuri dubioase să se infiltreze în industria de apărare a Europei, inclusiv pentru a o vulnerabiliza. Important este să nu se întâmple până la capăt”, a explicat ministrul.

Ministrul a adăugat că transparența completă a lanțului de furnizori este esențială și a făcut un apel „să fim cu ochii ca pe butelie pe orice fel de lanț complet legat de industria de apărare”.

„Să primim informații atunci când se descoperă astfel de vulnerabilități. Aici este un bun exemplu de vulnerabilitate oprită din fașă. Nu se va executa niciun fel de contract în care lanțul de furnizori și de producție duce în orice colț al Federației Ruse. Când vorbim de industria de apărare, transparența lanțului trebuie să fie completă, inclusiv contractual. Este un proces controlat”, susține ministrul Economiei, Irineu Darău.

Potrivit acestuia, România se află într-un război hibrid și confruntă zilnic cu tentative de destabilizare.

„Război hibrid înseamnă că cineva ne vrea răul zilnic: haos economic, haos democratic, haos militar, cineva ne vrea izolați. Trebuie să spunem populației: suntem în război hibrid, asta înseamnă că în fiecare zi, în fiecare oră, cineva încearcă să ne dezinformeze și noi trebuie să fim de zece ori mai atenți. Nu mai suntem într-o pace veritabilă în Europa”, susține oficialul.

„Marea corupție nu a dispărut din România, în niciun domeniu”

De asemenea, Darău a atras atenția asupra importanței funcționării Justiției și a integrității celor implicați în programul SAFE. Protecția acestuia depinde nu doar de verificarea lanțului de furnizori și de sprijinul serviciilor de informații, ci și de funcționarea eficientă a Justiției și de integritatea managerilor implicați.

„Marea corupție nu a dispărut din România, în niciun domeniu. Încercări de îmbogățire ilegală există și vor exista. Important este să existe oameni care să refuze tentația și o justiție care să funcționeze. (...) Fac un apel către cei cu funcții de conducere din companiile de stat și din industria națională de apărare să-și ia misiunea foarte în serios. Vreau rapiditate și precizie de la acești oameni. Dacă nu, lucrurile nu se vor dezvolta bine în SAFE. Pe apărare este mult mai grav: întârzierile sau defecțiunile înseamnă amenințări directe la securitatea țării”, a subliniat ministrul.

Întrebat dacă o schimbare a formulei de guvernare în România ar putea crea vulnerabilități în programul SAFE, ministrul Economiei, Irineu Darău, a răspuns: „Extremiștii la putere nu înseamnă o vulnerabilitate, înseamnă că ne îmbrățișăm cu rușii și gata. S-a dus un secol de istorie în România, în care bunicii și străbunicii noștri au luptat cu propriile vieți, unii au fost trimiși pe la Canal, ca să existe. Nu ne permitem așa ceva, nu ne permitem extremiștii la putere. Pentru că atunci le-am pune România pe tavă rușilor.”