search
Miercuri, 28 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Cum va fi protejat programul SAFE de infiltrațiile rusești. Ministrul Economiei: „Nu se va executa niciun contract care duce spre Rusia”

0
0
Publicat:

Ministrul Economiei, Irineu Darău, a avertizat la Interviurile Adevărul că România trebuie să fie extrem de vigilentă în fața tentativelor de infiltrare ale Federației Ruse în proiectele strategice din industria de apărare, în special în cadrul programului SAFE. 

Ministrul Economiei, Irineu Darău FOTO: FB
Ministrul Economiei, Irineu Darău FOTO: FB

Întrebat despre riscul ca firme cu legături indirecte cu Rusia să preia contracte în cadrul programului SAFE, ministrul a subliniat că verificările vor fi extrem de stricte. 

Nu se va executa niciun fel de contract în care lanțul de producție duce, în orice colț, spre Federația Rusă. În industria de apărare transparența lanțului trebuie să fie completă, inclusiv contractual”, a explicat Irineu Darău. 

În acest sens, ministrul a explicat că România mizează pe companii cu istoric solid. 

„Uitați un motiv excelent pentru care avem nevoie de parteneri extrem de serioși și cu un istoric lung. În industria de apărare, companiile cu lung istoric au proceduri bine definite, condiții de securitate draconice și lucrează cu furnizori siguri. Acesta este un factor de siguranță pe care trebuie să-l luăm în calcul atunci când lucrăm cu cineva pe programul SAFE”, a spus Irineu Darău, la Interviurile Adevărul. 

Oficialul a subliniat importanța sprijinului serviciilor de informații pentru a descoperi astfel de pericole.

Îmi doresc ca, Doamne ferește, dacă un astfel de pericol începe să se materializeze într-un colț al lanțului de producție, să aflăm cât mai repede. Suntem mai mulți miniștri în CSAT și trebuie să primim informări. Un ministru nu le știe pe toate, există servicii care se ocupă cu asta”, a spus ministrul.

Referitor la Otokar, Darău a precizat că vulnerabilitatea a fost identificată și, astfel încât România nu va fi pusă în pericol. Reamintim că omul de afaceri rus Serghei Glinka a încercat să preia controlul Popeci Utilaj Greu din Moldova prin Automecanica SA, companie românească implicată în industria de apărare și parteneră într-un contract de un miliard de euro cu Otokar pentru vehicule blindate destinate armatei române.

„Nu va fi un pericol pentru România, pentru că s-a identificat vulnerabilitatea și nu se va întâmpla. Există toate aceste instrumente de verificare, unele la stat, unele la serviciile de informații. Este imposibil în lumea de azi, cu mizele de azi, să nu încerce niște servicii dubioase, niște regimuri dubioase să se infiltreze în industria de apărare a Europei, inclusiv pentru a o vulnerabiliza. Important este să nu se întâmple până la capăt”, a explicat ministrul. 

„Nu se va executa niciun contract care duce spre Rusia”

Ministrul a adăugat că transparența completă a lanțului de furnizori este esențială și a făcut un apel „să fim cu ochii ca pe butelie pe orice fel de lanț complet legat de industria de apărare”.

Citește și: Nesimţirea a ajuns la cote înalte şi pe munte. Apelul Salvamont Neamţ: „Turistule, nu mai bloca accesul pentru urgenţe!“

„Să primim informații atunci când se descoperă astfel de vulnerabilități. Aici este un bun exemplu de vulnerabilitate oprită din fașă. Nu se va executa niciun fel de contract în care lanțul de furnizori și de producție duce în orice colț al Federației Ruse. Când vorbim de industria de apărare, transparența lanțului trebuie să fie completă, inclusiv contractual. Este un proces controlat”, susține ministrul Economiei, Irineu Darău. 

Potrivit acestuia, România se află într-un război hibrid și confruntă zilnic cu tentative de destabilizare. 

„Război hibrid înseamnă că cineva ne vrea răul zilnic: haos economic, haos democratic, haos militar, cineva ne vrea izolați. Trebuie să spunem populației: suntem în război hibrid, asta înseamnă că în fiecare zi, în fiecare oră, cineva încearcă să ne dezinformeze și noi trebuie să fim de zece ori mai atenți. Nu mai suntem într-o pace veritabilă în Europa”, susține oficialul.

„Marea corupție nu a dispărut din România, în niciun domeniu”

De asemenea, Darău a atras atenția asupra importanței funcționării Justiției și a integrității celor implicați în programul SAFE. Protecția acestuia depinde nu doar de verificarea lanțului de furnizori și de sprijinul serviciilor de informații, ci și de funcționarea eficientă a Justiției și de integritatea managerilor implicați.

„Marea corupție nu a dispărut din România, în niciun domeniu. Încercări de îmbogățire ilegală există și vor exista. Important este să existe oameni care să refuze tentația și o justiție care să funcționeze. (...) Fac un apel către cei cu funcții de conducere din companiile de stat și din industria națională de apărare să-și ia misiunea foarte în serios. Vreau rapiditate și precizie de la acești oameni. Dacă nu, lucrurile nu se vor dezvolta bine în SAFE. Pe apărare este mult mai grav: întârzierile sau defecțiunile înseamnă amenințări directe la securitatea țării”, a subliniat ministrul. 

Întrebat dacă o schimbare a formulei de guvernare în România ar putea crea vulnerabilități în programul SAFE, ministrul Economiei, Irineu Darău, a răspuns: „Extremiștii la putere nu înseamnă o vulnerabilitate, înseamnă că ne îmbrățișăm cu rușii și gata. S-a dus un secol de istorie în România, în care bunicii și străbunicii noștri au luptat cu propriile vieți, unii au fost trimiși pe la Canal, ca să existe. Nu ne permitem așa ceva, nu ne permitem extremiștii la putere. Pentru că atunci le-am pune România pe tavă rușilor.”

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un suporter grec, supraviețuitor al accidentului, povestește cum s-a întâmplat tragedia
digi24.ro
image
Șoferul care a provocat tragedia cu 7 morți din Timiș ar fi consumat canabis. Momentele cheie de dinaintea impactului
stirileprotv.ro
image
După ce Gândul a dezvăluit că Gabriel Liiceanu a închiriat un spațiu de la stat, în Oradea, acum publică și suma. Filozoful plătește 5 euro/mp, mult sub prețul pieței. Pentru 160 de metri pătrați, Liiceanu plătește cât pentru închirierea unui apartament cu 3 camere
gandul.ro
image
Ce a găsit o femeie care a călătorit pe o insulă cu un trecut sinistru, ștearsă de pe hărți și unde accesul este interzis
mediafax.ro
image
Se pregătește de Jocurile Olimpice de iarnă, dar cucerește internauții cu formele sale. Ce face sportiva de 27 de ani înainte de competiție
fanatik.ro
image
Teoria erorii cognitive în cazul accidentului din Timiș: „Creierul șoferului n-a mai ținut cont de TIR”. De ce este improbabil ca „lane assistul” să fi cauzat carnagiul
libertatea.ro
image
VIDEO Scandal în muzica românească: Lolita Cercel, o artistă creată cu AI și ajunsă virală pe internet, stârnește revoltă
digi24.ro
image
S-a aflat cauza accidentului rutier în care au murit fanii lui PAOK. Mărturia șocantă a unui supraviețuitor
gsp.ro
image
Șoferul TIR-ului lovit de microbuz pe ”drumul morții” din Timiș a rupt tăcerea! Schimbare majoră: ce a descoperit Poliția
digisport.ro
image
Franța intră în proiectul de peste un miliard de euro din România: Hidroelectrica bate palma cu EDF, dar francezii vor ajutor de stat
stiripesurse.ro
image
Un român din Grecia și-a dus fetița nou-născută în stop cardiac la o clinică veterinară 
antena3.ro
image
Fiecare român pierde 57.000 de lei, din cauza datoriei de aproape 60% din PIB
observatornews.ro
image
Dezvăluirile făcute de victimele lui Cristian Andrei: 'M-a pus să mă ridic de pe canapea, s-a apropiat de mine și...' 😲
cancan.ro
image
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
prosport.ro
image
Cum poți reclama încălcarea drepturilor tale la Inspecția Muncii: Pașii prin care poți face o sesizare
playtech.ro
image
Locul neașteptat unde a fost surprinsă Georgina, iubita lui Cristiano Ronaldo. E cel mai puternic de pe planetă, foarte puțini oameni ajung aici
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
A fost în ”microbuzul morții” și a decis să vorbească: ”Am văzut tot! Era timp și nimic nu s-ar fi întâmplat”
digisport.ro
image
Un vortex polar se îndreaptă direct către România: Vom avea o lună februarie cu temperaturi greu de suportat
stiripesurse.ro
image
Un taximetrist a fost înjunghiat de trei minori, în Târgu Mureș. Unul din copii are 13 ani și nu va răspunde penal
kanald.ro
image
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
wowbiz.ro
image
Este OFICIAL! Se schimbă banii în România. Decizie BOMBĂ după 25 de ani
romaniatv.net
image
Putin l-a chemat pe Zelenski la Moscova. Trump și-a dat acordul pentru ce urmează
mediaflux.ro
image
S-a aflat cauza accidentului rutier în care au murit fanii lui PAOK. Mărturia șocantă a unui supraviețuitor
gsp.ro
image
Ingredientul care îți îmbolnăvește creierul, dacă îl consumi după masă
actualitate.net
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început
click.ro
image
Horoscop 29 ianuarie. Zi importantă pentru Raci, Fecioarele sunt apreciate de șefi și ar putea primi o mărire
click.ro
image
Cum poți elimina igrasia din pereți. Cei 4 pași simpli care te scapă rapid de problemă
click.ro
Kate Middleton profimedia colaj jpg
Noile imagini cu Kate Middleton ne întristează: e dureros s-o vezi cât a slăbit. Picioarele au ajuns la fel de subțiri ca mâinile
okmagazine.ro
Corina Drăgotescu 5 jpg
Drama jurnalistei Corina Drăgotescu. După ani de luptă cu cancerul, acum și-a pierdut și soțul
okmagazine.ro
Placinta cu branza Sursa foto shutterstock 2417697867 jpg
Plăcintă cu brânză de vaci. Nu te poți opri la o singură porție!
clickpentrufemei.ro
Un miner citind ziarul Scânteia (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 133/1944)
1950. Senzațional! Un spion american sub acoperire de jurnalist se autodenunță în Scînteia!
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rețeta delicioasă a Andreei Ibacka de ruladă de pui la cuptor: „Se prepară la fel ca o omletă”. Este sănătoasă și perfectă pentru gusturile copiilor
image
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început

OK! Magazine

image
William și Kate, divorț iminent? De ce ar face-o moștenitorul pe prințesă atât de nefericită, de fapt?

Click! Pentru femei

image
Neptun a început tranzitul în Berbec. Adio, confuzie! Bun-venit, inițiativă!

Click! Sănătate

image
Ce este vârsta biologică şi de ce poate fi mai importantă decât cea cronologică