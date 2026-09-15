Comandant de navă cercetat penal după ce a părăsit bordul în timpul serviciului. Mecanicul a refuzat testarea pentru alcool

Un comandant de navă este cercetat penal după ce ar fi părăsit bordul fără aprobare, în timpul serviciului. Mecanicul navei a refuzat testarea pentru alcool și recoltarea de probe biologice. Cazul a fost descoperit în urma unui control efectuat de polițiști pe Dunăre, în zona Galați.

Polițiștii de la transporturi navale vor continua astfel de acțiuni Foto: Poliția Română/FB

Acțiunea a avut loc marți, 15 septembrie, și a fost desfășurată de polițiștii Biroului de Poliție Transporturi Navale Galați, împreună cu reprezentanții Căpităniei Portului Galați. Verificările au vizat prevenirea și combaterea infracțiunilor în domeniul transporturilor navale, respectarea măsurilor de pază și siguranță a navelor și ambarcațiunilor aflate în parcurile reci și de iernat, precum și respectarea regimului navigației civile.

„În timpul acțiunii, cu ocazia unui control efectuat la bordul unei nave acostate la malul stâng al fluviului Dunărea, la kilometrul fluvial 155, polițiștii au constatat faptul că un bărbat de 66 de ani, din localitatea Gura Ialomiței, județul Ialomița, comandant al navei, ar fi părăsit bordul navei fără aprobare, în timpul efectuării serviciului”, a transmis IPJ Galați.

Totodată, mecanicul navei, un bărbat de 49 de ani, din Tisău, județul Buzău, a refuzat testarea cu aparatul alcooltest din dotarea Căpităniei Zonale Galați. El a refuzat și deplasarea la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” din Galați pentru recoltarea de mostre biologice necesare stabilirii alcoolemiei.

Polițiștii au întocmit un dosar penal, iar cercetările continuă pentru două infracțiuni prevăzute de Legea nr. 191/2003 privind infracțiunile la regimul transportului naval.

Comandantul este cercetat pentru „părăsirea fără aprobare a postului sau a navei de către comandant, în timpul efectuării serviciului, dacă prin aceasta s-ar fi putut întrerupe navigația ori pune în pericol siguranța navei, a încărcăturii sau a echipajului”.

De asemenea, în cazul mecanicului, cercetările vizează infracțiunea de „refuzul de a se supune sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice necesare stabilirii alcoolemiei ori a prezenței unei substanțe psihoactive”.

Polițiștii de transporturi navale anunță că vor continua astfel de acțiuni, împreună cu reprezentanții instituțiilor cu atribuții în domeniu, pentru creșterea gradului de siguranță a navelor și ambarcațiunilor care staționează sau tranzitează Dunărea.