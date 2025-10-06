Cod roșu de ploi abundente în trei județe. Mai multe avertizări de vreme severă au fost anunțate de meteorologi

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o avertizare de Cod roșu de ploi abundente pentru județele Constanța, Călărași și Ialomița, valabilă de marți seara, 7 octombrie, ora 21:00, până miercuri, la ora 23:00. Meteorologii anunță cantități record de precipitații care pot ajunge la 120 de litri pe metru pătrat.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe avertizări de vreme severă valabile începând de luni, 6 octombrie, ora 10:00, până joi, 9 octombrie, ora 10:00, care includ ploi abundente, vânt puternic, răcirea vremii și ninsori la munte.

Potrivit meteorologilor, în sudul, estul și centrul țării va ploua pe arii extinse, iar cantitățile de apă vor fi însemnate. „Se vor acumula cantități de 25...50 l/mp, iar în Muntenia, Dobrogea și Moldova, local, de peste 70...100 l/mp”, a anunțat ANM.

Cod roșu în trei județe – ploi torențiale și risc crescut de inundații

Cea mai gravă avertizare, Cod roșu de ploi abundente, vizează județele Constanța, Călărași și Ialomița, în intervalul 7 octombrie, ora 21:00 – 8 octombrie, ora 23:00.

„Va ploua abundent, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare se vor înregistra cantități de apă de 110...120 l/mp”, au transmis meteorologii.

Autoritățile avertizează asupra riscului crescut de inundații locale, scurgeri pe versanți și acumulări de apă în zonele joase.

În același interval (7 octombrie, ora 21:00 – 8 octombrie, ora 23:00), va fi în vigoare un Cod portocaliu de ploi importante cantitativ în mai multe județe din Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei și sud-estul Transilvaniei.

„Se vor acumula cantități de apă de 60...90 l/mp și izolat de 100 l/mp”, precizează ANM.

Cod galben de ploi, vânt și ninsori viscolite la munte

De luni, 6 octombrie, ora 21:00, până marți, 7 octombrie, ora 21:00, este valabil un Cod galben de ploi însemnate cantitativ și intensificări ale vântului în Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei, jumătatea de sud a Moldovei și Carpații de Curbură.

„Va ploua însemnat cantitativ și se vor acumula 25...30 l/mp, izolat 40...50 l/mp”, se arată în avertizarea ANM. În special marți, în județele Vrancea, Buzău, Brăila, Ialomița, Călărași și pe litoral, vântul va sufla cu rafale de 50...70 km/h.

Un alt Cod galben, valabil între 7 octombrie, ora 21:00, și 8 octombrie, ora 23:00, vizează centrul Moldovei, sudul Transilvaniei, estul și sudul Olteniei și vestul Carpaților Meridionali, unde se vor acumula cantități similare de precipitații.

„În Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1.700 m, va ninge temporar viscolit, cu rafale de 60...90 km/h, și se va depune un strat de zăpadă de 10...30 cm”, a transmis ANM.

Temperaturi scăzute și vânt puternic

Meteorologii anunță că vremea va fi rece în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi maxime între 12 și 18 grade și minime între 3 și 14 grade.

„Vântul va avea intensificări în sud, în est, la munte și pe arii restrânse în restul teritoriului, cu viteze, în general, de 45...55 km/h, iar în Dobrogea, în cea mai mare parte a Munteniei, în centrul și sudul Moldovei, precum și în Carpații Meridionali și de Curbură, temporar și de 60...70 km/h”, a precizat ANM.

Recomandări pentru populație

Autoritățile recomandă populației prudență sporită în deplasări, evitarea zonelor inundabile și atenție la posibilele întreruperi de curent sau la doborârea copacilor din cauza vântului puternic. De asemenea, șoferii sunt îndemnați să circule cu viteză redusă și să fie pregătiți pentru vizibilitate scăzută și carosabil umed.