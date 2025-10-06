search
Luni, 6 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Cod roșu de ploi abundente în trei județe. Mai multe avertizări de vreme severă au fost anunțate de meteorologi

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o avertizare de Cod roșu de ploi abundente pentru județele Constanța, Călărași și Ialomița, valabilă de marți seara, 7 octombrie, ora 21:00, până miercuri, la ora 23:00. Meteorologii anunță cantități record de precipitații care pot ajunge la 120 de litri pe metru pătrat.

ANM a emis o avertizare de Cod roșu de ploi abundente FOTO: Arhivă
ANM a emis o avertizare de Cod roșu de ploi abundente FOTO: Arhivă

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe avertizări de vreme severă valabile începând de luni, 6 octombrie, ora 10:00, până joi, 9 octombrie, ora 10:00, care includ ploi abundente, vânt puternic, răcirea vremii și ninsori la munte.

Potrivit meteorologilor, în sudul, estul și centrul țării va ploua pe arii extinse, iar cantitățile de apă vor fi însemnate. „Se vor acumula cantități de 25...50 l/mp, iar în Muntenia, Dobrogea și Moldova, local, de peste 70...100 l/mp”, a anunțat ANM.

Cod roșu în trei județe – ploi torențiale și risc crescut de inundații 

Cea mai gravă avertizare, Cod roșu de ploi abundente, vizează județele Constanța, Călărași și Ialomița, în intervalul 7 octombrie, ora 21:00 – 8 octombrie, ora 23:00.

„Va ploua abundent, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare se vor înregistra cantități de apă de 110...120 l/mp”, au transmis meteorologii.

Autoritățile avertizează asupra riscului crescut de inundații locale, scurgeri pe versanți și acumulări de apă în zonele joase.

În același interval (7 octombrie, ora 21:00 – 8 octombrie, ora 23:00), va fi în vigoare un Cod portocaliu de ploi importante cantitativ în mai multe județe din Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei și sud-estul Transilvaniei.

„Se vor acumula cantități de apă de 60...90 l/mp și izolat de 100 l/mp”, precizează ANM.

Cod galben de ploi, vânt și ninsori viscolite la munte 

De luni, 6 octombrie, ora 21:00, până marți, 7 octombrie, ora 21:00, este valabil un Cod galben de ploi însemnate cantitativ și intensificări ale vântului în Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei, jumătatea de sud a Moldovei și Carpații de Curbură.

Va ploua însemnat cantitativ și se vor acumula 25...30 l/mp, izolat 40...50 l/mp”, se arată în avertizarea ANM. În special marți, în județele Vrancea, Buzău, Brăila, Ialomița, Călărași și pe litoral, vântul va sufla cu rafale de 50...70 km/h.

Un alt Cod galben, valabil între 7 octombrie, ora 21:00, și 8 octombrie, ora 23:00, vizează centrul Moldovei, sudul Transilvaniei, estul și sudul Olteniei și vestul Carpaților Meridionali, unde se vor acumula cantități similare de precipitații.

„În Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1.700 m, va ninge temporar viscolit, cu rafale de 60...90 km/h, și se va depune un strat de zăpadă de 10...30 cm”, a transmis ANM.

Temperaturi scăzute și vânt puternic

Meteorologii anunță că vremea va fi rece în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi maxime între 12 și 18 grade și minime între 3 și 14 grade.

Vântul va avea intensificări în sud, în est, la munte și pe arii restrânse în restul teritoriului, cu viteze, în general, de 45...55 km/h, iar în Dobrogea, în cea mai mare parte a Munteniei, în centrul și sudul Moldovei, precum și în Carpații Meridionali și de Curbură, temporar și de 60...70 km/h”, a precizat ANM.

Recomandări pentru populație 

Autoritățile recomandă populației prudență sporită în deplasări, evitarea zonelor inundabile și atenție la posibilele întreruperi de curent sau la doborârea copacilor din cauza vântului puternic. De asemenea, șoferii sunt îndemnați să circule cu viteză redusă și să fie pregătiți pentru vizibilitate scăzută și carosabil umed.

Meteo

Top articole

Partenerii noștri

image
„Sunt un lord al războiului”. Cum a reușit un antreprenor din Silicon Valley să atragă atenția Pentagonului pentru o armă anti-dronă
digi24.ro
image
Ce aduce noul ciclon atunci când se va instala deasupra României. Fenomenele meteo așteptate în următoarele zile
stirileprotv.ro
image
Ce înseamnă noul ciclon și ce temperaturi aduce. România va fi traversată de frig, vânt puternic, ploi abundente și ninsori la munte
gandul.ro
image
Vreme severă la Bucureşti: Cod portocaliu de ploi şi vânt puternic
mediafax.ro
image
FCSB a dat peste cap calculele la play-off după 1-0 cu Universitatea Craiova în SuperLiga. Cine iese din schemă și cum arată top 6
fanatik.ro
image
Prima femeie executată în 200 de ani, în statul american Tennessee: „A luat un fragment din craniul victimei ca suvenir”
libertatea.ro
image
EXCLUSIV Traian Băsescu: Ce se întâmplă la Guvern este comic. Au inventat încă un mod în care să distrugă țara
digi24.ro
image
Scene șocante în Liga Zimbrilor! Selecționerul României și-a bruscat și lovit un jucător în timpul meciului » Reacție pentru GSP.ro: „Ar fi culmea să îmi reproșeze, și-a cerut scuze”
gsp.ro
image
La 28 de ani, e prima femeie din istorie care a făcut asta și i-a lăsat pe toți ”mască”: ”Mi-au spus: `Nu o să fii în stare`”
digisport.ro
image
Nume grele vin la Cotroceni! Nicușor Dan pregătește un val de numiri-surpriză în echipa prezidențială: Ludovic Orban, Marius Lazurcă și Theodor Paleologu, pe lista (surse)
stiripesurse.ro
image
Ce înseamnă zăpada în octombrie. Modelele meteorologice ale celor mai grele șase ierni dau indicii pentru cum va fi cea care urmează
antena3.ro
image
Ţara europeană care oferă salarii de peste 8.000 € şi cazare gratuită. Condiţia pentru a munci aici
observatornews.ro
image
Un nou ciclon amenință România! Vin NINSORILE de azi, iar temperaturile vor scădea simțitor
cancan.ro
image
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un handicap”
prosport.ro
image
Ai nevoie de autorizație pentru izolarea unui apartament la exterior? Ce prevede legea
playtech.ro
image
Andrei Nicolescu, mesaj în vestiarul lui Dinamo: “Suntem foarte puternici!” Derby încins cu Rapid: “Ambele am fost la un pas de dezintegrare”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
"O lovitură de clasă mondială!" Transferul lui Ianis Hagi le provoacă insomnii
digisport.ro
image
VIDEO 'Nu rușii au stricat alegerile din 2024' - Traian Băsescu aruncă 'bomba' după raportul prezentat de Nicușor Dan la Copenhaga / Ce acuzații lansează
stiripesurse.ro
image
Paul este românul care și-a pierdut viața după ce a fost lovit violent de o mașină, în Italia. Martorii fac declarații cutremurătoare
kanald.ro
image
Ce este marcajul rutier „dinți de rechin” pentru șoferi pe carosabil și cum este semnalizată obligația în România
playtech.ro
image
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Ninge în Bucureşti. Brr! Un ciclon polar aduce vortexul peste România
romaniatv.net
image
Rugăciunea care se spune azi neapărat pentru luminarea sufletului
mediaflux.ro
image
Colțul de rai din România pe care au pus ochii Mircea Lucescu și Gigi Becali. „Suntem dispuși să le oferim 7 hectare de parc”
gsp.ro
image
Eduard, un copil de 10 ani, crescut de bunici și abandonat de părinți, luptă pentru viață! A vomitat sânge și are nevoie de o operație urgentă la inimă. AJUTĂ ȘI TU!
actualitate.net
image
Vieți ca-n povești? Destinul tulburător al surorilor Guinness: blestemul unei dinastii de aur. Adevărul ascuns despre surorile Guinness
actualitate.net
image
Studenția la cămin: mai mult decât economie ... o familie! Teodora: „Recomand deoarece este o experiență să fii într-o comunitate (...)"
click.ro
image
Salarii de până la 8.000 de euro și cazare gratuită. Sute de locuri de muncă disponibile în cea mai bogată țară din Europa
click.ro
image
Mai tare decât „Squid Game”? Producția care face furori pe Netflix și ocupă un loc topul vizionărilor: „E unul dintre serialele mele preferate”
click.ro
Regele Felipe, Regina Letizia foto Profimedia jpg
Letizia nu se mai controlează nici în public! Tensiunea dintre ea și Regele Felipe e palpabilă: criza făcută la o vizită oficială
okmagazine.ro
gold aesthetic wallpaper with hand wearing rings jpg
Femeile care au copilărit în sărăcie poartă adesea aceste accesorii. Ce semnifică?
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice la Turda (© Muzeul de Istorie Turda)
Un obiect unic pe teritoriul fostei provincii romane Dacia, descoperit la Turda
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vacanță de coșmar în Egipt. O turistă româncă povestește experiența trăită la două hoteluri: „Prima mea experiență în Egipt a fost și ultima. A fost traumatizant”
image
Studenția la cămin: mai mult decât economie ... o familie! Teodora: „Recomand deoarece este o experiență să fii într-o comunitate (...)"

OK! Magazine

image
Lipsa totală de respect pe care a avut-o Meghan când a trecut pe lângă tunelul în care a murit Prințesa Diana

Click! Pentru femei

image
Planurile pentru viitorul lui Archie și Lilibet pun presiune pe cuplul Harry-Meghan

Click! Sănătate

image
Observi emoticonul diferit? Provocarea îți dezvăluie cât de repede poți detecta relațiile toxice!