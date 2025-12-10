Breaking Un medic a murit în timp ce consulta un pacient. Chirurgul de 48 de ani s-a prăbușit în salon

Medicul chirurg Ovidiu Bogdan Cîrstina, în vârstă de 48 de ani, a murit chiar în timp ce consulta un pacient. A fost resuscitat de colegii săi timp de o oră, însă fără rezultat.

Medicul se afla în salonul unui pacient, iar la un moment dat i s-a făcut rău și s-a prăbușit. În ciuda eforturilor depuse de colegii lui, acesta nu a mai putut fi salvat. Chirurgul a suferit un stop cardiac.

„Colectivul Spitalului Orășenesc ‘Sf. Ștefan’ Rovinari anunță cu profund regret și tristețe trecerea în neființă a celui ce ne-a fost deopotrivă coleg și prieten, dr. Cîrstina Ovidiu Bogdan – medic specialist în chirurgie generală. În aceste momente grele, ne alăturăm durerii familiei greu încercate. Vom păstra amintirea vie a unui profesionist care și-a slujit pacienții cu pasiune, devotament și în spiritul jurământului depus. Dumnezeu să îl odihnească în pace și să îi așeze sufletul în loc luminat și fără durere!”, a transmis conducerea spitalului, într-un mesaj postat pe FB.

Medicul făcea gărzi la Spitalul Rovinari, însă era cunoscut și cu probleme cardiologice. Era un chirurg apreciat în comunitatea medicală și foarte iubit de pacienți.

„Am fost colegi de facultate și este finul meu. Am pierdut un prieten de 30 de ani. Este, din păcate, un eveniment tragic care ne-a afectat pe toți. L-am resuscitat o oră, dar nu a răspuns, astfel că am declarat decesul doctorului Cîrstina. Făcea și gărzi, poate a fost și epuizare dar avea probleme medicale cardio-vasculare. Sunt și suntem toți alături de soția îndoliată”, a declarat medicul cardiolog Cosmin Răuț, pentru presa locală.

Ovidiu Cîrstina s-a transferat în urmă cu șase ani la Spitalul din Rovinari, el venind din Timișoara. Medicul era căsătorit cu o asistentă din cadrul aceluiași spital.

La finalul lunii octombrie, doctoriția Ștefania Szabo, director medical al Spitalului Județean Buzău, a fost găsită fără viață în camera de gardă.

O altă tragedia a avut loc 7 noiembrie. Medicul pediatru Eva Kiss, în vârstă de 66 de ani, s-a prăbușit pe holul Clinicii Pediatrie 1 din Cluj-Napoca, în timpul gărzii.