search
Miercuri, 8 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

CNA respinge cererea depusă de Realitatea Plus pentru rediscutarea plângerii privind retragerea licenței

0
0
Publicat:

Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a respins miercuri, 8 aprilie, solicitarea de rediscutare a plângerii prealabile depuse de PHG MEDIA-INVEST S.R.L., deţinătoarea licenţei Realitatea Plus.

FOTO: Arhivă
Potrivit Agerpres, propunerea a fost respinsă cu patru voturi împotrivă şi trei pentru.

Avocatul Ioan Georgescu a solicitat revocarea deciziei de retragere a licenţei audiovizuale adoptate marţi, licenţă care aparţine PHG MEDIA-INVEST S.R.L (pentru Realitatea Plus).

„Această măsură a fost adoptată cu ignorarea unei dezlegări jurisprudenţiale clare a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pronunţată într-o cauză întemeiată pe acelaşi text de lege şi pe acelaşi mecanism juridic”, a afirmat avocatul, citat de Agerpres.

Avocatul susține că menținerea sancțiunii ar avea efecte grave, afectând sute de angajați și generând consecințe sociale, economice și fiscale.

El solicită reevaluarea măsurii, invocând jurisprudența Înaltei Curți și argumentând că situația care a stat la baza sancțiunii s-a schimbat, cerând aplicarea corectă și echilibrată a legii.

Vasile Bănescu, membru CNA, a afirmat că amenzile aplicate de CNA „trebuie să fie plătite în termen de şase luni şi trebuie făcută această dovadă a plăţii în timp de şase luni”.

„Noi vorbim de anii 2023 - 2024, care sunt mult în urma noastră, nu doar cu şase luni. Nu s-a împlinit acel articol de lege pe care noi nu putem să nu-l invocăm, pentru că e datorie care ne constrânge să o facem.

Nu vreau să reiasă, aşa cum din păcate s-a întâmplat în discuţiile şi de ieri, şi de astăzi, că CNA-ul vânează, că CNA-ul şi-a propus să distrugă o televiziune. Nu este adevărat, stimate domnule avocat. V-o spun ca om credincios, nimeni aici nu a făcut o vânătoare împotriva cuiva, dar există o lege care ne constrânge. (...) Nu ne puteţi reproşa că aplicăm o lege cu care noi lucrăm”, a menţionat Vasile Bănescu.

Cu o zi înainte, CNA a discutat, în ședință publică, situaţia sancţiunilor financiare neachitate de posturile TV din România. Raportul analizat a scos la iveală că Realitatea Plus figurează cu mai multe amenzi restante din anul 2024. Este vorba de 28 de amenzi din 2024 care totalizează 605.000 de lei, scrie Pagina de Media.

Conform Legii Audiovizualului, licența unei televiziuni poate fi retrasă de CNA în cazul în care postul nu poate prezenta dovezi că și-a achitat amenzile în termen de șase luni de la data aplicării.

În urma unor discuții îndelungate la care au participat și reprezentanții PHG Media, membrii CNA au respins amânarea deciziei, neîntrunindu-se numărul necesar de voturi.

Vicepreședintele Valentin Jucan a propus retragerea licenței Realitatea Plus din cauza neplății amenzilor, iar doi membri ai CNA, Georgică Severin și Lucian Dindirică, s-au retras de la vot.

Ghid de cumpărături

Partenerii noștri

image
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
image
OK! Magazine

image
Click! Pentru femei

image
Click! Sănătate

image
