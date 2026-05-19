Amanta lui Putin, în centrul unui scandal uriaș. Alina Kabaeva este acuzată de favoritism și influență în selecția sportivelor

Fosta campioană olimpică Alina Kabaeva, în vârstă de 43 de ani, considerată de mai multe publicații internaționale drept parteneră a președintelui rus Vladimir Putin, se află în centrul unui scandal de amploare cu doar câteva zile înainte de Campionatul European de Gimnastică Ritmică, notează publicația Bild.

Competiția este programată în perioada 27–31 mai, la Varna, pe litoralul Mării Negre din Bulgaria, în Palatul Sporturilor și Culturii.

Acuzații de favoritism în selecția sportivelor

Potrivit sursei citate, părinții unor gimnaste care nu au fost selectate pentru echipa Rusiei acuză că procesul de selecție ar fi fost viciat, susținând că sportivele provenite din academia privată a Alinei Kabaeva ar fi fost avantajate.

Aceștia cer public revizuirea listei de participante, invocând posibile influențe ale cercurilor apropiate Kremlinului și practici de tip nepotism în desemnarea sportivelor care vor reprezenta Rusia la competiția internațională.

Deși acuzațiile nu au fost confirmate oficial, ele au alimentat tensiuni puternice în jurul echipei ruse, deja afectată de restricțiile internaționale.

Rusia, sub drapel neutru la Europene

Rusia va participa la Campionatul European sub drapel neutru, ca urmare a sancțiunilor impuse după invazia Ucrainei. Cu toate acestea, controversele interne privind selecția sportivelor continuă să umbrească pregătirile pentru competiție.

Nemulțumirile au explodat și pe rețelele sociale din Rusia. Pe platforma VKontakte, utilizatorii acuză public presupuse favorizări și lipsă de transparență în procesul de selecție. Pe Telegram au apărut comentarii dure la adresa fostei sportive, inclusiv mesaje critice și acuzații de influență excesivă în structurile sportive.

Presupusa relație de iubire cu Putin

Alina Kabaeva este una dintre cele mai titrate gimnaste ritmice din istorie, cu medalie de aur la Jocurile Olimpice din 2004 și bronz la Sydney 2000. După retragerea din activitate, ea a devenit implicată în antrenorat și a lansat în 2022 o academie privată de gimnastică ritmică, unde pregătește tinere sportive și publică frecvent imagini și mesaje de susținere pentru performanțele acestora pe rețelele sociale.

Numele Alinei Kabaeva a fost de-a lungul anilor asociat în presa internațională cu Vladimir Putin, însă Kremlinul a negat constant existența unei relații. În diverse investigații jurnalistice au apărut și speculații privind viața privată a acesteia, inclusiv informații despre copii, însă acestea nu au fost confirmate oficial de autorități.

Vladimir Putin și Alina Kabaeva ar avea împreună doi fii, Ivan (10 ani) și Vladimir (6 ani), a scris Centrul Dossier, un fond de investigații fondat de politicianul de opoziție Mihail Hodorkovski.

Potrivit Blick, o doctoriță elvețiană a asistat-o pe Kabaeva la cele două nașteri, prima oară la Lugano, în 2015, apoi la Moscova, în 2019. Micuții trăiesc în reședința prezidențială izolată de la Valdai, nord-vestul țării, au bodyguarzi de la garda prezidențială, bone, tutori particulari și profesori privați, plătiți cu 7.700 de euro lunar. Liderul de la Kremlin și iubita sa secretă folosesc palatul de la Soci pentru a se întâlni.

Kremlinul nu a confirmat niciodată presupusa relație a lui Putin cu Alina Kabaeva. În mai multe ocazii, secretarul de presă al președintelui rus, Dmitri Peskov, a negat zvonurile: „Sunt doar niște simple glume de sâmbătă pe internet”. În acea perioadă apăruseră informații că Putin și Kabaeva intenționau să se căsătorească la Mănăstirea Iverski din Valdai.

Un scandal care umbrește competiția

Cu doar câteva zile înainte de startul Campionatului European, controversa privind selecția echipei Rusiei adaugă presiune suplimentară asupra delegației, într-un context deja tensionat de sancțiuni internaționale și de climatul geopolitic.

Rămâne de văzut dacă autoritățile sportive vor răspunde public acuzațiilor sau dacă lista de participante va fi revizuită înainte de începerea competiției.