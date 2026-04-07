Reacția lui George Simion după ce CNA a retras licența postului Realitatea TV: „Lovitura de stat merge mai departe”

Liderul AUR, George Simion, a declarat marți, 7 aprilie, că Realitatea TV „era singura televiziune mare care ne dădea voie să vorbim”. Declarația vine după ce Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a decis retragerea licenței televiziunii.

„Lovitura de stat merge mai departe: au retras licența Realitatea TV, era singura televiziune mare care ne dădea voie să vorbim! JOS CENZURA!!!”, a spus Simion pe Facebook.

CNA a discutat, în ședință publică, situaţia sancţiunilor financiare neachitate de posturile TV din România. Raportul analizat a scos la iveală că Realitatea Plus figurează cu mai multe amenzi restante din anul 2024. Este vorba de 28 de amenzi din 2024 care totalizează 605.000 de lei, scrie Pagina de Media.

Conform Legii Audiovizualului, licența unei televiziuni poate fi retrasă de CNA în cazul în care postul nu poate prezenta dovezi că și-a achitat amenzile în termen de șase luni de la data aplicării.

În acest context, vicepreședintele CNA, Valentin Jucan, a avansat ideea retragerii licenței pentru Realitatea Plus, invocând neachitarea amenzilor. Georgică Severin şi Lucian Dindirică, membri CNA, s-au retras de la vot.