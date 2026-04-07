Consiliul Național al Audiovizualului a decis retragerea licenței pentru televiziunea Realitatea Plus. Sancțiunea vine pe fondul unor amenzi neplătite din anul 2024.

Consiliul audiovizual a discutat, în ședință publică, situaţia sancţiunilor financiare neachitate de posturile TV din România. Raportul analizat a scos la iveală că Realitatea Plus figurează cu mai multe amenzi restante din anul 2024. Este vorba de 28 de amenzi din 2024 care totalizează 605.000 de lei, scrie Pagina de Media.

Conform Legii Audiovizualului, licența unei televiziuni poate fi retrasă de CNA în cazul în care postul nu poate prezenta dovezi că și-a achitat amenzile în termen de șase luni de la data aplicării.

Decizia vine în urma unor discuții care au durat mai multe ore și la care au participat și reprezentanți ai societății care operează Realitatea Plus, PHG Media.

S-a luat în calcul şi varianta amânării dezbaterii pentru o ședință viitoare, însă propunerea nu a întrunit numărul necesar de șase voturi pentru a fi adoptată. În aceste condiții, membrii au trecut la formularea altor propuneri.

În acest context, vicepreședintele CNA, Valentin Jucan, a avansat ideea retragerii licenței pentru Realitatea Plus, invocând neachitarea amenzilor. Georgică Severin şi Lucian Dindirică, membri CNA, s-au retras de la vot.

Controversele din jurul postului lui Maricel Păcuraru

Postul Realitatea Plus a fost implicat în mai multe controverse, inclusiv acuzații de mită și evaziune fiscală.

Pe 23 martie, inspectorii ANAF au informat că au desfășurat o amplă acțiune de control la nivel național, care vizează un grup de firme din domeniul serviciilor de pază și protecție. Astfel, aceștia au descoperit un mecanism financiar de tip „suveică”, format din peste 70 de firme din diverse domenii, dar controlate de același grup de oameni, care par să lucreze împreună pentru a nu plăti taxe. Grupul de firme datorează statului peste 259 de milioane de lei.

Deși ANAF nu numește televiziunea în comunicatul oficial, sursele din anchetă citate de Ecomedia susțin că ar fi vizată și Realitatea Plus.

Ulterior, pe 29 martie, Alexandru Zidaru, cunoscut sub pseudonimul Makaveli, a lansat acuzații grave la adresa patronului Realitatea Plus, Maricel Păcuraru, și a senatorului Ninel Peia, susținând că retragerea sa din cursa pentru Primăria Capitalei în favoarea realizatoarei TV Anca Alexandrescu a fost rezultatul unei înțelegeri financiare de 200.000 de euro.