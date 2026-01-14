Ciprian Ciucu dă vina pe infrastructură pentru problemele încălzirii din Capitală: „Este din anii ’40-’60, nu s-au mai făcut investiții majore din perioada comunistă”

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a vorbit despre situația bucureștenilor care îngheață în case, în contextul în care peste 3.000 de clădiri din Capitală au rămas fără apă caldă și căldură chiar în perioada cu cele mai scăzute temperaturi din această iarnă.

Ciprian Ciucu a declarat că problema are cauze structurale, vechi de zeci de ani.

„Infrastructura este foarte veche, din anii ’40, ’50, ’60. Nu s-au mai făcut investiții majore din perioada comunistă”, a declarat edilul, miercuri seară, 14 ianuarie, invitat într-o emisiune la Digi24.

Potrivit acestuia, în prezent se încearcă suplimentarea agentului termic prin aportul venit din CET Vest, însă situația rămâne instabilă. Întrebat câte dintre cele aproximativ 3.000 de clădiri afectate au apă călâie și câte nu au deloc, Ciucu a răspuns că nu cunoaște situația clară: „Nu pot să vă zic acest lucru”.

Primarul Capitalei a mai precizat că a cerut ca, săptămânal, Termoenergetica să se coordoneze cu ELCEN pentru reglaje în sistem, însă nu există în acest moment un termen clar pentru rezolvarea completă a avariilor.

„Nu există un răspuns concret pentru când se va rezolva problema. (...) Trăim într-o criză permanentă a mai multor instituții. S-au acumulat aceste probleme și va trebui să le rezolvăm”, a spus Ciucu.

El a subliniat că Bucureștiul este printre puținele mari orașe din țară care nu și-au modernizat sistemul centralizat de termoficare. O situație similară se regăsește doar la Craiova.

Întrebat dacă actualul președinte al României, Nicușor Dan, fostul primar al Capitalei, este vinovat pentru situația actuală, Ciprian Ciucu a răspuns: „Nici el nu este un impotent. A făcut cât a putut să facă”, declarând că problemele sunt mult mai vechi.

Ieri, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a avertizat că problemele de termoficare din București nu pot fi rezolvate rapid și a vorbit despre o soluție temporară, bazată pe sisteme mobile, care ar urma să funcționeze în 3-4 ani. Până atunci, autoritățile admit că sunt nevoite să „lucreze cu ce au”.

Declarațiile celor doi oficiali vin în contextul în care Capitala se confruntă, din nou, cu probleme majore în furnizarea agentului termic. În ultimele zile, mii de bucureșteni au fost afectați de lipsa căldurii în locuințe, situație agravată de temperaturile extrem de scăzute.