search
Miercuri, 14 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Ciprian Ciucu dă vina pe infrastructură pentru problemele încălzirii din Capitală: „Este din anii ’40-’60, nu s-au mai făcut investiții majore din perioada comunistă”

0
0
Publicat:

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a vorbit despre situația bucureștenilor care îngheață în case, în contextul în care peste 3.000 de clădiri din Capitală au rămas fără apă caldă și căldură chiar în perioada cu cele mai scăzute temperaturi din această iarnă.

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu. FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu. FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea

Ciprian Ciucu a declarat că problema are cauze structurale, vechi de zeci de ani.

„Infrastructura este foarte veche, din anii ’40, ’50, ’60. Nu s-au mai făcut investiții majore din perioada comunistă”, a declarat edilul, miercuri seară, 14 ianuarie, invitat într-o emisiune la Digi24.

Potrivit acestuia, în prezent se încearcă suplimentarea agentului termic prin aportul venit din CET Vest, însă situația rămâne instabilă. Întrebat câte dintre cele aproximativ 3.000 de clădiri afectate au apă călâie și câte nu au deloc, Ciucu a răspuns că nu cunoaște situația clară: „Nu pot să vă zic acest lucru”.

Primarul Capitalei a mai precizat că a cerut ca, săptămânal, Termoenergetica să se coordoneze cu ELCEN pentru reglaje în sistem, însă nu există în acest moment un termen clar pentru rezolvarea completă a avariilor.

„Nu există un răspuns concret pentru când se va rezolva problema. (...) Trăim într-o criză permanentă a mai multor instituții. S-au acumulat aceste probleme și va trebui să le rezolvăm”, a spus Ciucu.

El a subliniat că Bucureștiul este printre puținele mari orașe din țară care nu și-au modernizat sistemul centralizat de termoficare. O situație similară se regăsește doar la Craiova.

Întrebat dacă actualul președinte al României, Nicușor Dan, fostul primar al Capitalei, este vinovat pentru situația actuală, Ciprian Ciucu a răspuns: „Nici el nu este un impotent. A făcut cât a putut să facă”, declarând că problemele sunt mult mai vechi.

Ieri, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a avertizat că problemele de termoficare din București nu pot fi rezolvate rapid și a vorbit despre o soluție temporară, bazată pe sisteme mobile, care ar urma să funcționeze în 3-4 ani. Până atunci, autoritățile admit că sunt nevoite să „lucreze cu ce au”.

Declarațiile celor doi oficiali vin în contextul în care Capitala se confruntă, din nou, cu probleme majore în furnizarea agentului termic. În ultimele zile, mii de bucureșteni au fost afectați de lipsa căldurii în locuințe, situație agravată de temperaturile extrem de scăzute.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Expert turc: Intervenția străină asupra regimului de la Teheran ar putea arunca întreaga regiune în haos. „Iranul nu este Siria”
digi24.ro
image
Vremea se schimbă din nou. După câteva zile mai calde, gerul puternic și ninsorile revin în mai multe zone ale țării
stirileprotv.ro
image
Ștefan Popescu | România și Republica Moldova: tentația unirii, constrângerile geopoliticii
gandul.ro
image
Secretul longevității nu e la sală. Unde au găsit medicii răspunsul
mediafax.ro
image
Cine este, de fapt, Mark Rutte, secretarul general al NATO care nu concepe viața fără sport. Merge zilnic pe bicicletă și a crescut cu ideea că Nicolae Ceaușescu va conduce România pentru totdeauna
fanatik.ro
image
Cine sunt și ce venituri au președinții Curților de Apel care au sărit în ajutorul Liei Savonea. Soț scăpat de pușcărie, afaceri cu Grindeanu, rude angajate în sistem
libertatea.ro
image
„Diavol întruchipat” și „Antihristul din Constantinopol”. Spionii lui Putin au început războiul cu patriarhul ecumenic
digi24.ro
image
Renata Zarazúa s-a dezbrăcat pentru a-și arăta pielea arsă. Avertisment dur pentru cei care merg la Australian Open
gsp.ro
image
Gino Iorgulescu a plecat de urgență în Italia! Lovitură de teatru în cazul Mario Iorgulescu
digisport.ro
image
Groenlanda a ales între SUA și Danemarca: Situația este „foarte gravă”
stiripesurse.ro
image
A fost dezlegat misterul fetei cu cască de la Crans-Montana, de la care a pornit totul. Cyane nu trebuia să fie acolo în noaptea fatală
antena3.ro
image
SUA iau în calcul patru variante pentru a acţiona în Iran
observatornews.ro
image
Mama lui Mario Iorgulescu a făcut primele și singurele declarații, după interviul care a zguduit opinia publică: 'Nu avea voie să dea interviu'
cancan.ro
image
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
prosport.ro
image
Singura literă din alfabet cu care nu se încheie niciun cuvânt în limba română. Nu este vorba despre w sau y
playtech.ro
image
Salariile angajaților Nordis, plătiți dintr-un fond administrat de stat. De unde provin banii
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Uriaș! Gigi Becali a dezvăluit cât plătește impozit: ”În fiecare lună, pac la statul român”
digisport.ro
image
Resetarea energetică a UE: România devine cel mai mare producător de gaze din uniune / Programul a avansat mai repede decât se credea
stiripesurse.ro
image
Sofia Vicoveanca a făcut primele declarații după internare. Care este starea de sănătate a artistei: ,,Sunt la mâna medicilor”
kanald.ro
image
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
wowbiz.ro
image
BNR face angajări. Posturi disponibile și beneficii atractive, Mugur Isărescu te tratează regește
romaniatv.net
image
Cât vrea să plătească Trump pentru Groenlanda. Oferta de cumpărare pentru cea mai mare insulă a lumii UPDATE: Concluzia întâlnirii cu oficialii din Danemarca și Groenlanda
mediaflux.ro
image
Cătălin Măruță, după ce i-a fost închisă emisiunea de la PRO TV: „Ca Xabi Alonso la Real Madrid”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Cât de des ar trebui să faci sex, de fapt. Ce „omoară” intimitatea în dormitor
actualitate.net
image
Prăjitura românească preferată de turiștii străini. Mulți români nici măcar nu au auzit de ea, dar e extrem de apreciată și delicioasă
click.ro
image
Cele 5 zodii care își schimbă destinul până pe 18 ianuarie 2026. Vor trăi evenimente importante și nu vor mai irosi timpul
click.ro
image
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe Brenciu la Finanțe…” Câte blocuri a înălțat în București?
click.ro
Prințesa Sofia a Suediei, fosta Sofia Hellqvist, și soțul ei, Prințul Carl Philip al Suediei, 2024 Casa Regală suedeză jpg
În mijlocul scandalului sexual, prințesa revine în ochii publicului! Evenimentul la care va participa alături de soț
okmagazine.ro
Regina Sofia a Spaniei profimedia 0817253278 jpg
Palatul spaniol își pregătește hainele de doliu! S-a dat „alertă regală” la Madrid, Atena și New York
okmagazine.ro
Gisele Bundchen sursa foto Profimedia jpg
S-a măritat cu un sărăntoc? Familia topmodelului Gisele Bündchen trage semnale de alarmă!
clickpentrufemei.ro
imperiul bizantin 02294400 webp
Cum trăiau oamenii în Imperiul Binzantin? Viața de zi cu zi despre care istoricii prea puțin vorbesc
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Orașul din România unde nu se majorează impozitele pe locuințe. Primarul îi liniștește pe proprietari: „La nivelul permis de lege”
image
Prăjitura românească preferată de turiștii străini. Mulți români nici măcar nu au auzit de ea, dar e extrem de apreciată și delicioasă

OK! Magazine

image
O înregistrare veche cu Kate Middleton a ieșit la iveală. Filmarea este explicită și oamenilor li se reconfirmă bănuielile

Click! Pentru femei

image
S-a măritat cu un sărăntoc? Familia topmodelului Gisele Bündchen trage semnale de alarmă!

Click! Sănătate

image
Forma feselor poate dezvălui riscul de diabet