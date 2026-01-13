Criza căldurii din Capitală. Ministrul Bogdan Ivan nu le dă speranţe prea mari bucureştenilor

Bogdan Ivan avertizează că problemele de termoficare din București nu pot fi rezolvate rapid și vorbește despre o soluție temporară, bazată pe sisteme mobile, care ar urma să funcționeze în 3-4 ani. Până atunci, autoritățile admit că sunt nevoite să „lucreze cu ce au”.

Declarațiile ministrului Energiei, Bogdan Ivan, vin în contextul în care Capitala se confruntă, din nou, cu probleme majore în furnizarea agentului termic. În ultimele zile, mii de bucureșteni au fost afectați de lipsa căldurii în locuințe, situație agravată de temperaturile extrem de scăzute.

Potrivit aplicației Termo Alert, aproximativ 38% dintre locuințele din București au probleme în alimentarea cu agent termic, cele mai afectate fiind sectoarele 2 și 3, unde debitul furnizat de CET Sud este insuficient.

Invitat în direct la Digi24, Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a explicat faptul că actuala criză este rezultatul direct al lipsei investițiilor din ultimele decenii și a subliniat că soluțiile rapide sunt imposibile în lipsa unei infrastructuri funcționale.

„E o problemă care datează de 35 de ani”

Ministrul Energiei a recunoscut deschis că sistemul de termoficare al Capitalei este foarte degradat, după mai bine de trei decenii în care investițiile au fost aproape inexistente.

„E o problemă care datează de 35 de ani, că nu s-au investit bani aproape deloc nici în cazane, nici în rețeaua de termoficare a Bucureștiului, care are 900 km de magistrale principale și aproape 3.000 km de magistrale secundare. S-a investit foarte puțin în ultimii 35 de ani”, a declarat Bogdan Ivan.

El a explicat faptul că multe dintre echipamentele aflate încă în funcțiune sunt extrem de vechi și depășite din punct de vedere tehnic, ceea ce face ca avariile să apară frecvent, mai ales în perioadele de consum maxim.

„Problema este legată și de acele cazane care sunt vechi de peste 55–60 de ani, care sunt ieșite din uz, în contextul în care nu s-au făcut investiții de 35 de ani în această infrastructură. Trebuie să fim foarte corecți aici”, a explicat ministrul.

Soluția propusă: sisteme mobile și o perioadă de tranziție

Pe termen mediu, ministrul Energiei vorbeşte despre o soluție de compromis: o perioadă de tranziție de 3-4 ani, în care necesarul de apă caldă și căldură să fie acoperit prin sisteme mobile.

„Ceea ce încercăm să facem cu primarul general - el e în mandat de 3–4 săptămâni, eu sunt de 5 luni aici - e să găsim o formulă în care în momentul de față să depășim acest episod geros”, a declarat ministrul, avertizând că, fără intervenții imediate, situația se va repeta și iarna viitoare.

„Pentru că dacă nu începem să lucrăm încă de acum, anul viitor va fi același scenariu, cu aceeași actori, cu aceeași poză și cu oameni care suferă de frig în capitala României, ceea ce este inadmisibil în anul 2026 să se întâmple”, a spus Bogdan Ivan.

Până la implementarea acestei soluții, autoritățile admit că nu pot face mai mult decât să gestioneze criza cu resursele existente.

„Din punct de vedere practic, asta am făcut noi: am asigurat că sunt gaze, că nu există avarii, lucrăm cu ce avem”, a punctat ministrul.

„Nu într-o lună, nu într-o săptămână și nu în 2-3 ani”

Bogdan Ivan a subliniat că rezolvarea completă a problemelor de termoficare din București va necesita timp și investiții masive.

„În momentul de față, pentru ca situația să fie remediată 100%, având 4.000 de conducte vechi de 60 de ani, cu siguranță că nu într-o lună, nu într-o săptămână și nu în 2-3 ani”, a declarat ministrul.

El a avertizat că, fără investiții de urgență și fără o perioadă tranzitorie, criza se poate repeta în fiecare iarnă.

„Acest scenariu se poate repeta în fiecare iarnă de acum înainte, dacă nu facem alte investiții de avarie și o perioadă tranzitorie”, a mai spus Ivan.

Comandamente energetice și reparații de urgență

Potrivit lui Bogdan Ivan, în contextul valului de ger, Ministerul Energiei a convocat mai multe comandamente energetice naționale, pentru a limita efectele crizei asupra populației.

„De săptămâna trecută am avut două comandamente energetice naționale în care am știut că urmează această perioadă generoasă. Ne-am asigurat că sunt suficiente depozite de gaze, că acolo unde apar avarii la ELCEN, care este în proprietatea Ministerului Energiei, avem echipă 24 din 24, 7 zile din 7, care să repare potențialele avarii”, a mai spus ministrul, precizând că avariile apărute la cazane și instalații au fost remediate, iar ELCEN funcționează, în prezent, la capacitate maximă.

În final, ministrul a precizat că există deja un studiu al Băncii Mondiale și un cadru tehnic care ar permite montarea sistemelor mobile încă din acest an, însă a reiterat că nu pot fi recuperate în câteva luni lipsurile acumulate în 35 de ani.

„N-am putut să le fac în două luni de zile pentru ceea ce nu s-a făcut în 35 de ani de zile. (…) Dar nu pot să fac în două luni de zile nici eu, nici primarul Capitalei, ceea ce nu s-a făcut 35 de ani”, a conchis Bogdan Ivan.