Marți, 13 Ianuarie 2026
Adevărul
Ultimele știri

Ciucu spune că Primăria București nu are bani „nici să treacă strada.” Anunță restructurări, comasări, tăieri de cheltuieli. ”Îmi voi lua toate înjurăturile necesare”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, anunţă marţi, după ce a primit de la Guvern doar 317 milioane de lei, până la votarea bugetului PMB, cel mai probabil în luna martie, că în acest început de an, PMB nu are bani nici să treacă strada.

Ciprian Ciucu, primarul Capitalei FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea
Ciprian Ciucu, primarul Capitalei FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea

Primarul Capitalei scrie într-o postare pe Facebook că problema STRUCTURALĂ a bugetului Bucureştiului loveşte în PMB încă de la început de an.

Am primit 1/12, conform legii, până ce vom avea aprobat bugetul. Cel mai repede, acest lucru, să avem un buget local votat în Consiliul General, s-ar putea întâmpla în martie. Pentru luna în curs am primit doar 317 milioane de lei. Să aveţi o comparaţie, în anii anteriori, PMB a primit astfel: 358 milioane, ianuarie 2022; 488 milioane, ianuarie 2023; 551 milioane, ianuarie 2024; 400 milioane, ianuarie 2025. Acum, în acest început de an, PMB nu are bani nici să treacă strada”, spune primarul.

Ciprian Ciucu explică, pentru transparenţă maximă, cum a ”decis” să aloce acestă sumă şi adaugă că ”decis este mult spus, pentru că au obligaţii din trecut, pe care dacă nu le-ar plăti, le-ar bloca conturile”.

”Deci, cei 317 milioane se duc după cum urmează: 75 de milioane au mers doar pe salarii (12,5 apart propriu, restul la subordonate); 18 milioane pleacă la datoria publică (rate şi dobânzi, credite facute de PMB de-a lungul timpului); 18 milioane se duc pe eşalonările din litigii (Constanda, Bomax şi o corecţie financiară pentru achiziţia de tramvaie); 35 milioane sunt arieratele”, explică primarul.

Ciprian Ciucu mai afirmă că 90 milioane PMB dă la STB pentru a-şi plati salariile, pentru funcţionare (piese etc.) şi pentru a-şi plăti rata la ANAF.

”Asta din datoria de 700 de milioane pe care o avem la STB. Doar pentru luna în curs ne-au cerut 163 de milioane pentru serviciul de transport public. Nu ştiu cum se vor descurca, dar salariile vor fi plătite. Nu şi contribuţiile la ANAF pentru aceste salarii, iar acea sumă de va intra în imensul bulgăre pe care îl tot rostogolim şi care creşte”, arată Ciucu.

El mai spune că 10 milioane merg pentru transportul public din Ilfov, din datoria de 21 de milioane pe care o au. ”Mi se pare absurd ca PMB să plătească cca. 150 milioane pe an pentru transportul din Ilfov, dar acesta este un subiect pe care voi reveni după ce mă voi pune la punct cu toată politica de mobilitate “gândită” şi aplicată în acest moment”, adaugă el.

Primarul Capitalei mai anunţă că 30 milioane merg la Termoenergetica.

”Au cerut dublu. Sper să se descurce din încasări. Salariile pe ianuarie vor fi plătite. Reamintesc că datoria publică pe care o avem la Termoenergetica este 590 de milioane. Şi creşte”, spune Ciucu.

Citește și: Ciprian Ciucu a explicat că Bucureştiul „nu are o autonomie fiscală reală”. Ce priorități are primarul general

Primarul mai afirmă că ”8.5 milioane vor merge la copiii cu dizabilităţi ca stimulente (de fapt sunt ajutoare sociale, nu stiu de ce doamna Firea le-a numit, atunci când le-a decis, drept “stimulenete”). Şi mă vor înjura adulţii cu dizabilităţi, care nu şi-au mai primit banii de la nivelul lunii martie 2024, care ar trebui să primescă şi ei cca. 13 milioane pe lună. Ce să fac, nu am ce să fac, aceste ajutoare, nu sunt suportabile bugetar în acest moment”, spune Ciprian Ciucu.

”6 milioane vor merge negreşit la iluminatul public, e iarnă, trebuie să plătim energia electrică şi noaptea e lungă, nu putem opri iluminatul public; 3 milioane la riscul seismic, pentru că ne pleacă muncitorii din şantiere şi e mai bine să finalizezi lucrările începute decât să le laşi să se degradeze şi alte 3 milioane merg la Administraţia Străzilor pentru a asigura funcţionarea semaforizării şi să aibă pentru reparaţiile curente”, adaugă Ciucu.

Primarul menţionează că, ”din cei 317 milioane le mai rămân cca. 20 de milioane”.

”Absurd! Sunt politicieni care au mai mult prin conturi...) Şi aceşti bani se vor evapora rapid în următoarele două săptămâni pentru că mă aştept la alte urgenţe de care nu am aflat deja şi să nu ni se mai blocheze din conturi”, afirmă Ciprian Ciucu.

Primarul Bucureştiului spune că a detaliat toate cele de mai sus pentru transparenţă şi pentru a prezenta adevărul.

”Bucureştiul are o gravă problemă structurală de finanţare. Că sunt eu primar, că este altul sau alta, realitatea este acesta: acum suntem practic o “agenţie de plăţi” care ia banii de la Guvern şi îi dă mai departe, cu zero flexibilitate legală de a-şi construi o strategie bugetară. Cu o capacitate de dezvoltare limitată, jenantă pentru o capitală. Eu voi face ceea ce trebuie făcut, ceea ce este corect pentru oraşul nostru pe termen lung şi nu ceea ce este populist. Vor urma reforme, restructurări, comasări, tăieri de cheltuieli. Voi face ce este omeneşte posibil să eficientizez cheltuielile proprii şi ale subordonatelor. Îmi voi lua toate înjurăturile necesare, pe care alţi primari, din ultimii 20 de ani le-au evitat cu graţie. Voi face ce e corect şi nu voi aştepta doar să vina banii de la guvern. În luna martie voi veni deja cu un prim pachet de reforme, pe care îl voi explica temeinic”, anunţă primarul.

El mai arată că, ”din simulările pe care deja le-a făcut, NU va fi de ajuns”.

”Oricât am tăia şi restructura şi eficientiza nu vom putea acoperi datoriile generate de subvenţiile la STB şi Termoenergetica. La Legea Bugetului din acest an este imperios ca Primăria Municipiului Bucureşti să primească 70% din Bugetul oraşului nostru (cotele defalcate) pentru a evita falimentul! Voi propune tuturor partidelor din Consiliul General şi din Parlament UN PACT astfel încât să avem o instituţie, Primăria Capitalei, funcţională, responsabilă şi capabilă să administreze şi să dezvolte Bucureştiul! Mă bazez pe sprijinul domnului preşedinte Nicuşor Dan, care a adeclarat că nu va semna legea Bugetului dacă principiile REFERENDUMULUI nu sunt aplicate şi pe sprijinul domnului Prim Ministru Ilie Bolojan pentru reformele structurale necesare. Fac apel la PSD, USR şi UDMR, partidele din Coaliţia Guvernamentală, să susţină decizii responsabile cu privire la viitorul Bucureştiului”, afirmă Ciprian Ciucu.

